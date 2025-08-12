יום שלישי, 12.08.2025 שעה 07:36
אנלי סיכם במכבי חיפה, פערים מול סולט לייק

הקשר אמור לקבל שכר גבוה, אך קבוצתו לא ממהרת לשחרר ומנסה להעלות את המחיר. הירוקים לא צפויים לשפר את ההצעה האחרונה שמעורכת ב-2.2 מיליון דולר

אמקה אנלי (IMAGO)
אמקה אנלי (IMAGO)

כאשר היא עם מקדמה של 0:1 מהמשחק הראשון מול ראקוב הפולנית, מכבי חיפה תמריא היום להונגריה כדי לעשות את ההכנות למשחק הגומלין במוקדמות הקונפרנס ליג ביום חמישי בתקווה לחזור עם הכרטיס למשחק הפלייאוף של המפעל.

עוד קודם לנסיעה, המאמן דייגו פלורס יגבש באימון הבוקר את ההרכב למשחק, כאשר על פי המסתמן דולב חזיזה יחזור לעמדת הכנף במקומו של קני סייף. מתיאס נהואל שחוזר לסגל אחרי 3 משחקי הרחקה באירופה יפתח בספסל ואמור לזכות בדקות משחק, מה שידחוק עוד יותר את מיכאל אוחנה לקצה הספסל.

"מתיאס נהואל מבחינתנו נחשב לשחקן רכש חדש לכל דבר בקיץ הנוכחי אחרי שלא שותף במשחקים הראשונים", אמרו בקבוצה. הירוקים מודעים לכך שהפולנים יגיעו הפעם דרוכים וחדים יותר במטרה למחוק את הפיגור הנזיל הקיים מבחינתם.

נהואל (עמרי שטיין)נהואל (עמרי שטיין)

לפיכך, למשחק ההגנה תהיה משמעות כפולה ומאומצת הרבה יותר מהמשחק הראשון בין שתי הקבוצות. ליסב עיסאת ימשיך לקבל קרדיט בהרכב, כמו גם גוני נאור ואיתן אזולאי, מה שאומר שעלי מוחמד צפוי שוב לפתוח בספסל.

במקביל לכל אלה ובתקווה שהקבוצה תגיע בסופו של דבר לשלב הליגה בקונפרנס ליג, במכבי חיפה היו רוצים מאוד להתחזק בקפטן ריאל סולט לייק סיטי, אמקה אנלי.

ל-ONE נודע שהקשר האחורי כבר סיכם את תנאיו בקבוצה ואמור להגיע לשכר גבוה במיוחד בהשוואה לשאר הזרים שנחתו בקבוצה. המוקש הוא קבוצתו של הקשר שלא ממהרת לשחררו וכל פעם מחדש קובעת מחיר חדש לשחקן בניסיון להעלות את מחירו.

אמקה אנלי (IMAGO)אמקה אנלי (IMAGO)

בכל מקרה, במכבי חיפה לא מוכנים יותר לשפר את ההצעה האחרונה שמוערכת ב-2.2 מיליון דולר ואם בקבוצתו יתעקשו שלא להסכים, הקבוצה מהכרמל תלך על אופציות אחרות.

מלבד עלי מוחמד שמתרגל למעמדו כשחקן ספסל, גם שון גולדברג נמצא בסיטואציה דומה למרות שכבר החלים לגמרי מהפציעה שהייתה לו. במכבי חיפה משוכנעים שגולדברג שעבר תקופה לא פשוטה של פציעה והחלמה עוד יתרום את חלקו: "גולדברג עוד יתרום את חלקו בעתיד בצורה הכי טובה שניתן", הוסיפו במכבי חיפה.

