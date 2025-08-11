מחזור הפתיחה לא צפוי להתקיים במלואו

מחזור הפתיחה של ליגת העל לא צפוי להתקיים במלואו בשבוע הבא, זאת לנוכח משחקי הקבוצות הישראליות במפעלים האירופיים השונים, מוקדמות הליגה האירופית ומוקדמות הקונפרנס ליג. לכל קבוצה שמשחקת באירופה יש את האפשרות להחליט לדחות משחק ליגה אחד שלה ומסתמן שהדבר צפוי להתממש במחזור הראשון של העונה.

מכבי תל אביב כבר העבירה איתות למנהלת הליגות בכדורגל שאם היא תעבור את הסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית מול חאמרון ספרטנס, עליה גברה 1:2 במשחק הראשון במלטה, ותעפיל לשלב הפלייאוף מול המפסידה בצמד המפגשים בין דינמו קייב לפאפוס, אז היא תבחר להשתמש בזכות שלה ולדחות את המחזור הראשון בליגה מול הפועל פתח תקווה, שאמור היה להתקיים בין שני המשחקים של שלב הפלייאוף.

יש לציין כי גם בעונה שעברה מכבי תל אביב בחרה לנצל את הזכות שלה ודחתה את מחזור הליגה הראשון שלה מול הפועל ירושלים, כאשר לבסוף הוא התקיים ב-18 לספטמבר.

שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

גם מכבי חיפה, שניצחה 0:1 את ראקוב בפולין במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, מתכוונת לדחות את משחק הליגה שלה במחזור הראשון מול בני ריינה אם תעפיל לשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג, שם היא אמורה לפגוש את המנצחת מבין ז’לגיריס קובנה מליטא לבין ארדה קארדז’אלי הבולגרית.

במנהלת הליגות לכדורגל מחכים לראות מה יקרה גם עם בית”ר ירושלים, שאנשיה העבירו מסרים לפיהם למרות ההפסד 3:0 במשחק הראשון בלטביה מול ריגה במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, הקבוצה מסוגלת להפוך את התוצאה במשחק הגומלין.

שחקני מכבי חיפה (ראובן כהן, מכבי חיפה)

לאחר שיסתיימו משחקי הקבוצות במפעלים האירופיים ביום חמישי הקרוב, המנהלת תוכל לפרסם את לוח הזמנים של משחקי המחזור הראשון של ליגת העל. כאמור, לאור כל מה שצוין בכתבה, גם השנה מחזור הפתיחה של ליגת העל ככל הנראה לא יכלול בתוכו את כל קבוצות הליגה.