ברנס חתם בהפועל, ישראלוב יושאל לאשטוריל

עידן ברנס חתם היום (שני) בהפועל תל אביב לשלוש שנים, אחרי שנרכש ממכבי נתניה. ברנס (21) גדל במחלקות הנוער של מכבי חיפה ובית”ר טוברוק. בתחילת עונת 22/23 עבר לקבוצת הנוער של מכבי נתניה, ובמשך שנתיים כבש 26 שערים בכל המסגרות.

בתחילת העונה החולפת עלה לקבוצה הבוגרת של הנתנייתים, ובחצי עונה ערך 14 הופעות בהן כבש שלושה שערים. בחצי העונה שלאחר מכן הושאל להפועל עכו מהליגה הלאומית, במדיה ערך 18 הופעות ליגה וכבש שמונה שערים.

ברנס אמר לאחר החתימה: “אני מאושר להצטרף למועדון ענק כמו הפועל תל אביב. מצפה מעצמי להתפתח עם המועדון, להגיע להישגים ולשמח את האוהדים המדהימים שלנו. יאללה הפועל”.

בתוך כך, שחקן הקבוצה, אור ישראלוב, יעבור לפורטוגל. בלם הנבחרת הצעירה סיכם את תנאיו באשטוריל מהליגה הפורטוגלית הראשונה, כשמדובר בעסקת השאלה לעונה עם אופציית רכישה של 1.3 מיליון אירו. השחקן הגיע אתמול לפורטוגל לקראת בדיקות רפואיות וחתימה.