יום רביעי, 13.08.2025 שעה 17:04
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

תצליח לסיים הכל? ברצלונה במרוץ נגד השעון

המועדון הקטלוני נמצא בלחץ של זמן, כשפחות משבוע לפתיחת הליגה שבעה שחקנים עדיין לא רשומים, כולל הרכישות האחרונות. וגם - מתי יחזרו לקאמפ נואו?

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

אחרי שניצחה בקלילות אתמול (ראשון) את קומו האיטלקית 0:5 בגביע גאמפר המסורתי, העיניים של ברצלונה מכוונות לפתיחת העונה בליגה הספרדית. הקטלונים יפגשו במחזור הפתיחה ביום שבת את מיורקה למשחק חוץ, כשהם כמובן רוצים להתחיל את העונה ברגל ימין ולשמור על התואר.

אבל למרות קדם העונה הבאמת מבטיח של הבלאוגרנה, בו רשמו ארבעה ניצחונות בארבעה משחקים, כבשו לא פחות מ-20(!) שערים ונהנו שוב מלאמין ימאל, שבהופעות הבכורה שלו עם המספר 10 על הגב כבש ארבעה שערים. המצב רחוק מלהיות ורוד בבירת קטלוניה.

כאמור, בארסה תפתח את העונה במיורקה (שבת, 20:30, שידור ישיר בערוץ ONE) אבל נכון לרגע זה האנזי פליק בכלל לא יודע עם מי מהסגל יוכל להתחיל אותה. ישנם לא פחות משבעה שחקנים שעדיין לא רשומים בלה ליגה, כולל הרכישות האחרונות של בארסה, בניהם מרקוס רשפורד, מי שלדעת רבים, הוא הרכש המעניין ביותר של בירת קטלוניה הקיץ. 

טר שטגן וגארסיה (צילום מסך)טר שטגן וגארסיה (צילום מסך)

דבר אחד ידוע לנו אחרי אתמול, הסתיימה סוף סוף סאגת מארק אנדרה טר שטגן. הגרמני, שיצא למלחמה מתוקשרת נגד המועדון, כולל פוסט באינסטגרם שקומם את האוהדים, בו ציין, בניגוד לדו”ח הרפואי שלו, כי הוא ייעדר רק לשלושה חודשים מהמגרשים, דבר שעשה נזק לקטלונים בניסיון לרשום את מחליפו ז’ואן גארסיה, הושיט ידו לשלום וציין כי יעבוד בצמוד למועדון ויעזור ככל שיידרש.

אז אמנם נראה כי השוער הספרדי החדש של בארסה בדרך להיות רשום, אך מה עם רשפורד? הרכש שיכול להיחשב מרגש עבור הבלאוגרנה בחלון הנוכחי, נמצא כרגע רק שני או שלישי בעדיפות הרישום, שכן יש שחקנים שנרכשו לפניו, או שנמצאים במועדון כבר מהעונה שעברה שגם רישומם עדיין לא נפתר. השחקנים הנוספים שלא רשומים עדיין בליגה, מלבד כאמור גארסיה ורשפורד, הם וויצ’ך שצ’סני, ג’רארד מרטין, הקטור פורט, מארק ברנאל וגם הרכש הטרי רוני ברדג’י. 

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)

ב’מארקה’ הספרדי, מציינים את הדרך הכי טובה של בארסה לבצע רישומים אלו, היא כמובן החזרה לכלל 1:1 בפייר פליי הפיננסי, שיאפשר לברצלונה להוציא בדיוק את הסכום שהיא מכניסה, וגם להכיל את המשכורות של כלל שחקני הסגל. אולם המועדון נמצא בבעיה זו עוד מימי ליאו מסי, כשהאוהדים זוכרים שהיא זו שאילצה את המועדון הקטלוני להיפרד מהשחקן הגדול בהיסטוריה שלו, וכנראה של הכדורגל בכלל.

וכל אלו הן לא הבעיות היחידות של אלופת ספרד, שכן עדיין לא ברור מתי תחזור הקבוצה סוף סוף לקאמפ נואו. המועדון, ששיחק בשתי העונות האחרונות באצטדיון האולימפי המיושן בהר היהודים, הודיע שיחזור לאצטדיון האייקוני שלו כבר בגביע גאמפר, אך הדבר לא קרה, כשהמשחק אתמול שוחק באצטדיון הקטן על שמו של יוהאן קרויף, בו משחקת בדרך כלל קבוצת המילואים של בארסה. כרגע סומן תאריך יעד חדש, ה-14 בספטמבר נגד ולנסיה, מה שיהיה משחק הבית הראשון של הבלאוגרנה, שייפתחו את העונה עם שלושה משחקי חוץ רצופים. 

ליונל מסי. שילם על החובות של בארסה (רויטרס)ליונל מסי. שילם על החובות של בארסה (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */