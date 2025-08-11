צפו: מבט מבפנים לשיפוץ המקיף באצטדיון טדי

אירוע מרגש במיוחד בעיר הבירה של ישראל קרה היום (שני), או יותר נכון הסתיים היום. רגע לפני פתיחת עונה חדשה ומרגשת במיוחד, עיריית ירושלים השלימה את השדרוג המשמעותי של אצטדיון טדי עם חניכת קומת משחקים ומתחם האירוח החדשים, בנוסף לשלל דברים חדשניים, וכל השיפוץ הזה נגמר לאחר שלוש שנים מושקעות וארוכות, בעזרת חברת אריאל, המנהלת ומפעילה את אצטדיון טדי.

כעת, אחרי השדרוג היוקרתי, טדי עומד בשורה אחת עם מיטב האצטדיונים ובתקן הגבוה ביותר של אופ”א, מה שאומר שהוא מאושר לאירוח שלל משחקים באירופה, כמו בליגת האלופות, סופר קאפ אירופי ואפילו גמר קונפרנס ליג, בדומה ללא מעט אצטדיונים מהמובילים בעולם.

מי שייהנו בעיקר מהאצטדיון, אצלו חודשו דברים נוספים כמו ארבעה חדרי הלבשה יסודיים ביותר, מנהרת שחקנים טרייה ועוד לאונג’ יוקרתי, הן כמובן הפועל ירושלים ובית”ר ירושלים, אך נותר לקוות שנראה כאן משחקים בינלאומיים ברמה הכי גבוהה שיש מתי שהמשחקים יחזרו לישראל, כשכרגע כזכור הם לא משוחקים בארץ בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

צפו באיצטדיון טדי המחודש

קומת השחקנים החדשה כוללת בין היתר ארבעה חדרי הלבשה גדולים וחדשים בעיצובו של ירדן בן חמו, עם אבזור מתקדם לשחקנים ולצוות המקצועי, כדוגמת אמבטיות קרח ומיטות עיסוי, חדרי מאמנים ועוזרי מאמנים וכן חדרי שופטים ושופטות חדשים. בנוסף, בקומה זו גם שני מתחמים סגורים עם דשא סינטטי בו יערכו השחקנים את החימום לקראת המשחקים, אולם מסיבת עיתונאים, חדר ישיבות, חדר אירוח לבעלי תפקידים של הקבוצות והנבחרות, חדר רופא ועזרה ראשונה, חדר בדיקות סמים, חדרי אנליסטים, דוברות וסושיאל של הקבוצות, ומספר חדרים לצוותים של פיפ"א ואופ"א.

במסגרת העבודות השיפוץ הוקם בקומה השנייה של האצטדיון, מתחם אירוח מעוצב ומושקע בסטנדרט אירופאי המתפרס על פני שני מפלסים. המתחם יעמוד לרשות הקבוצות הירושלמיות ולאירוח אירועים עסקיים וכנסים החל מפתיחת עונת המשחקים הקרובה.

אצטדיון טדי המשופץ מבפנים (חגי מיכאלי)

קומת השחקנים ומתחם האירוח החדשים מצטרפים לשדרוג המקיף שבוצע בטדי בשנים האחרונות, שכלל התקנת מערכת תאורת לד בעלת טכנולוגיה מתקדמת ועוצמת אור חזקה ומדויקת במיוחד העומדת בדרישות התקן הבינ"ל של אופ"א, החלפת 6,700 מושבים ביציע הצפוני, שדרוג תאי הצפייה מפוארים הממוקמים במרומי היציע המערבי וקומת חדרי בקרה לעיתונאים ותקשורת, שדרוג ושיפור תשתיות מתחת לכר הדשא, התקנת שני מסכי תוצאות חדשים בגודל של כ־60 מ"ר כל אחד, והרחבת מערך המצלמות האבטחה עם כ-120 מצלמות חכמות שהוצבו בכל הכניסות, היציאות, היציעים ומבואות האצטדיון.

אצטדיון טדי (חגי מיכאלי)

מתחם ה-VIP בטדי (חגי מיכאלי)

חדר ההלבשה בטדי (חגי מיכאלי)

ראש העיר של ירושלים, משה ליאון, אמר במעמד המרגש: “בוקר טוב ושמח לכולם. לא אזכיר את כל השמות, אבל יש אחד ויחיד שאני רוצה להזכיר וזה האיש היקר שהוא שר הספורט והתרבות מיקי זוהר, שבאמת כל מה שאתה עושה עבור העיר ירושלים זה דבר ענק. במהלך כל הקדנציה מהרגע הראשון אתה איתנו. ירושלים כל כך מיוחדת, אין אחד ששומע שמשהו טוב קורה בירושלים והלב שלו לא מתחמם, לא רק תושבי ירושלים, אלא כל תושבי מדינת ישראל. בטח שמגיע שר כמו מיקי זוהר, שכל כך אכפת לו מירושלים, אוהב את ירושלים, אז תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה”.

משה ליאון, מיקי זוהר ושינו זוארץ (חגי מיכאלי)

עוד אמר ליאון: “זה בהחלט יום שמח עבורי באופן אישי ועבור העיר ירושלים. אחרי 7 שנים שאני ראש עיר, אני יכול לעמוד פה בהתרגשות גדולה ולומר שאצטדיון טדי, שנקרא על שם ראש עיריית ירושלים בעבר, הוא באמת בליגת העל של האצטדיונים במדינת ישראל. מהרגע הראשון בתפקיד שאלתי למה אין פה משחקים, אנחנו בירת מדינת ישראל, למה אין פה יותר משחקים משמעותיים. אמרו לי שאנחנו לא מספר 1 עדיין, צריך לשדרג, ואנחנו השקענו ביחד עם הטוטו, ביחד עם משרד התרבות, כולם ביחד, כאן, באצטדיון הזה, עשרות ואולי מאות מיליונים. אורי מנכ”ל חברת אריאל והוא והחברה ניהלו את השדרוג”.

לסיכום אמר: “אנחנו השקענו עשרות מיליונים בשדרוג האצטדיון, ואני כל כך גאה ביום הזה, לומר לכם שלמעשה סיימנו, וסוף סוף לא יבואו ויגידו לנו שהמקלחות של השחקנים לא ברמה הבינלאומית, המנהרה, אני לא ממש מבין בזה מודה, אבל אמרו לי מנהרה אז עשיתי מנהרה. עשינו את הכל על מנת שהמקום הזה יהיה משודרג, כשבנוסף לכך החלום שלי היה שלא יצטרכו כל פעם לעבור את הסיוט הזה של איפה להחנות את כלי הרכב, ושגם תושבי המקום יסבלו פחות מהתנועה. לצורך כך, בעזרת השם נחנוך פה גם את תחנת הרכבת הקלה ב-2026, זה הקו הירוק שכולנו מכירים, יוצאים לדרך עם הקו השני, בירושלים. המשמעות היא שאנשים יגיעו מתל אביב, מחיפה, איזו קבוצה שאתם רוצים, האוהדים יוכלו להגיע ברכבת הקלה לכניסה לירושלים, משם לוקחים את הקו הירוק, וזה מביא לכניסה לטדי, בלי לשבור את הראש, בלי לנהוג, ביטחון, בטיחות ובהחלט זה אירוע מרגש לירושלים. זה אירוע היסטורי, ואני רוצה להודות לחברת אריאל, למשרד התרבות והספורט, לטוטו, לפיס”.

אצטדיון טדי מבחוץ (חגי מיכאלי)

שר התרבות והספורט מיקי זוהר דיבר גם כן: “אני חייב לומר ששיתוף הפעולה בין משרד התרבות לבין העיר ירושלים הוא נהדר, עושים המון פרויקטים ביחד, בתרבות וגם בספורט, הישגים חסרי תקדים. לא חושב שאי פעם ירושלים זכתה לכל כך הרבה משאבים, אני גאה להיות שר שמשקיע הרבה בעיר הבירה. האצטדיון הזה הוא בעל ערך מיוחד, הוא אצטדיון שיושב לו בעיר הבירה של מדינת ישראל. כשאנחנו נארח משחקים בעיר הבירה זה ההישג הכי גדול שיש, רוצים לשאוף שעיר הבירה של ישראל, יהיו פה משחקים בינלאומיים בעזרת השם. שגם ידברו בעולם, לא רק פה, על העידוד החיובי של הקהל פה, שנראה שישראל על המפה ועיר הבירה שלה על המפה ויש לזה ערך חשוב”.

“יש לנו עוד תוכניות רבות, יש לנו עוד פרויקטים ב-2026, עובדים על הכל. ויש פרויקט חשוב שירושלים צריכה לדעת עליו, פרויקט סולארי חדש בכל המגרשים. אנחנו נותנים את הדברים הדרושים, ההכנסה הזולה הופכת את זה ללא עלות מבחינת הרשות המקומית. אנחנו רוצים שכל המגרשים יהיו מקורים, באפס עלות, בגשם לשחק, עדיין תהיה תאורה. אני יכול לומר שראש הממשלה אהב את זה, זה פיילוט ראשוני. בכל מדינת ישראל תוך שנתיים שלוש כל המגרשים יהיו מקורים, זה נותן הרבה שעות משחק לצעירים שלנו. מאחל לנו שבעזרת השם תהיה הצלחה גדולה, תמשיכו לעשות ולהצליח ונמשיך לגבות אתכם”, הוסיף.

חדר מסיבות העיתונאים בטדי (חגי מיכאלי)

יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר מספר מילים: “מרגש מאוד, שאפו לעיריית ירושלים. אני מקווה ורוצה לראות עוד עיריות מרימות את הכפפה כמו עיריית ירושלים, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לראות, שאנחנו מתקרבים לאירופה ולא הולכים לאירופה, זו נקודת ציון גדולה מאוד. אופ”א ידעו על השיפוץ, הגשנו בקשה כבר לארח את גמר הקופנרנס ב-2027, אבל לצערי התחילה המלחמה ב-7 באוקטובר, אני יודע שהיה לנו סיכוי גבוה מאוד לארח את הגמר הזה. אפשר לארח פה גמר קונפרנס, אפשר לארח פה שלב בתים ליגת האלופות וכמובן גם אירופית, גם סופר קאפ אפשר. שדרגו חדרי VIP, בוקסים, חדרי הלבשה, כמות קהל, יש את כל הדברים הללו ברמה הכי גבוהה כעת בטדי. אני מבטיח שכאשר תסתיים המלחמה אעשה הכל כדי להחזיר את המשחקים לארץ, אני רוצה מאוד שהמשחקים יחזרו לארץ, וגם גמרים יהיו כאן”.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

מנכ”ל חברת אריאל, אורי מנחם, אמר: “אנחנו פה כדי לציין את טדי החדש, הוא עבר גלגולים רבים ועבר לאורך השנים הרבה שדרוגים על מנת להתאים לצרכים המתקדמים, גם לכדורגל המתקדם, שיהיה בשורה אחת עם האצטדיונים באירופה ובטח בארץ. במהלך השנים האצטדיון עבר שני שיפוצים מאוד יסודיים, האחרון ב-2013, וכעת זה עבר מ-14 אלף ל-32 אלף מקומות. כר הדשא הוגבה, והיום אנחנו בעיקר חונכים את מנהרת השחקנים שמותאמת לכל הצרכים של אופ”א. כלומר טדי כיום יכול לאחר את כל המשחקים של נבחרות ישראל מול נבחרות אחרות ברמות הגבוהות ביותר, וגם ליגת האלופות. המאמץ שהושקע היה לטובת כך. אפשר קונפרנס ואירופית, שלב בתים בליגת האלופות, ואם וכאשר יהיו משחקים כאן, או סליחה לא אם וכאשר, אלא כאשר יחזרו לכאן, הקבוצות הירושלמיות יוכלו לארח פה באירופה ובטח נבחרת ישראל. אין מה להרחיב מילים, אלא פשוט להסתובב ולראות את המקום.

אצטדיון טדי המחודש (חגי מיכאלי)

מנכ”ל מפעל הפיס, בני דרייפוס, הוסיף: “העיר ירושלים היא עיר מיוחדת, ובאמת זוכה לתקציב הגדול ביותר. יחד עם זאת, ראש העיר בכל פגישה שלנו אומר ‘חברה, אני מקבל הכי הרבה כי אני הכי גדול, מגיע לי, אבל אני רוצה את האקסטרה’. אז זה האקסטרה ראש העיר. אנחנו נמצא כל דרך לסייע לעיר ירושלים, נתמוך בעיר, בכל מצב, התפקיד שלנו לסייע לרשויות המקומיות והפרויקט ששר התרבות והספורט הזכיר, אני מקווה שהוא יגדל ויתעצם. עוגן כלכלי לרשויות המקומיות, כך שההכנסה מאותו קירוי לא תחזור לרשויות המקומיות, רשויות שידעו לנצל את הדבר הזה יהיה להן תזרים בעוד מספר שנים. טדי הוא החוסן של העיר ירושלים, האירועים הגדולים הללו מחזקים את כולנו, ובתקופה הזו כמה שזה מבורך”.