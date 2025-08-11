"היינו זחוחים": יצחקי שטף את שחקני בית"ר

שחקני בית״ר ירושלים נשטפו הבוקר (שני) באימון הקבוצה במהלך אסיפת השחקנים בבית וגן.

המאמן ברק יצחקי ערך שיחה קשה עם השחקנים לפני שיצאו לאימון, כשאחד הדברים שהוא שם עליהם דגש היה עניין המחויבות וההכרח לדבוק בשיטת המשחק של הקבוצה.

״מהרגע הראשון הם רצו יותר מאיתנו, היו ראשונים, שיחקו כדורגל בשיטת המשחק שלהם ופשוט ביצעו את ההוראות וככה זה היה נראה. היינו זחוחים וכבר במחצית ראינו את זה והזהרתי אתכם. המצבים הנייחים היו רק התוצאה בסוף אבל עוד לפני כן זה יכל להגיע גם מכיוונים שונים״ אמר יצחקי לשחקנים.

יצחקי עבר שחקן שחקן והצביע על הטעויות והבהיר שהוא לא מקבל את מה שראה. יצחקי לא "השתולל" או צרח, זאת לא היתה אסיפה כזאת, אבל זאת כן היתה אסיפה מקצועית קשה.

לצד הביקורת יצחקי גם העביר מסר לשחקנים: ״אני מאמין שאפשר לעשות משהו בגומלין, אם רק נדבוק בשיטת המשחק ובלחץ שיהיה של כולם, נגיע למצבים שלנו. היו דברים כאלה בעבר ואתם פשוט חייבים להאמין״.