יום שני, 11.08.2025 שעה 12:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"היינו זחוחים": יצחקי שטף את שחקני בית"ר

המאמן ערך אסיפה קשה באימון הבוקר, בה עבר שחקן שחקן והצביע על הטעויות שלו בתבוסה 3:0 לריגה: "מהרגע הראשון הם רצו יותר  והיו ראשונים לכל כדור"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים בפתיחה (דוברות בית"ר ירושלים) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

שחקני בית״ר ירושלים נשטפו הבוקר (שני) באימון הקבוצה במהלך אסיפת השחקנים בבית וגן. 

המאמן ברק יצחקי ערך שיחה קשה עם השחקנים לפני שיצאו לאימון, כשאחד הדברים שהוא שם עליהם דגש היה עניין המחויבות וההכרח לדבוק בשיטת המשחק של הקבוצה.

״מהרגע הראשון הם רצו יותר מאיתנו, היו ראשונים, שיחקו כדורגל בשיטת המשחק שלהם ופשוט ביצעו את ההוראות וככה זה היה נראה. היינו זחוחים וכבר במחצית ראינו את זה והזהרתי אתכם. המצבים הנייחים היו רק התוצאה בסוף אבל עוד לפני כן זה יכל להגיע גם מכיוונים שונים״ אמר יצחקי לשחקנים. 

יצחקי עבר שחקן שחקן והצביע על הטעויות והבהיר שהוא לא מקבל את מה שראה. יצחקי לא "השתולל" או צרח, זאת לא היתה אסיפה כזאת, אבל זאת כן היתה אסיפה מקצועית קשה. 

לצד הביקורת יצחקי גם העביר מסר לשחקנים: ״אני מאמין שאפשר לעשות משהו בגומלין, אם רק נדבוק בשיטת המשחק ובלחץ שיהיה של כולם, נגיע למצבים שלנו. היו דברים כאלה בעבר ואתם פשוט חייבים להאמין״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */