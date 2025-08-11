החיבוק המפויס בין טר שטגן וגארסיה: מכבד אותו

טר שטגן היה במרכז תשומת הלב בשעות שקדמו למשחק גביע גאמפר. לאחר שינוי בגישתו וטון מפויס יותר, השוער הגרמני לא רק שהחזיר לעצמו את סרט הקפטן שאבד לו זמנית, אלא גם מילא אחר הפרוטוקול ונשא דברים בפני האוהדים במהלך הצגת הקבוצה באצטדיון הביתי.

מעבר לכל המחלוקות, טר שטגן הציג דוגמה למנהיגות בשעות שלפני המשחק. על אף קריאות הבוז הבודדות שנשמעו לעברו, הוא הוביל קריאה לאחדות וניסה לחזק את הקבוצה לאתגרים שבהווה ובעתיד.

ולא מדובר רק במילים, המצלמות תיעדו מחווה שאסור לשכוח. לאחר המשחק, צעד טר שטגן למרכז המגרש, שם עמדו שחקני בארסה כהרגלם לברך את הקהל. ביוזמתו, הוא ניגש ישירות אל ז’ואן גארסיה. בסיום המשחק, התייחס גארסיה לסוגיית טר שטגן: "הוא שחקן שכולם מאוד מכבדים. הוא הקפטן, וזה ברור לכולנו".

ז'ואן גארסיה וטר שטגן (ברצלונה)

השוער החדש, שהגיע במקור כדי להחליפו בשער של בארסה, חיבק את קפטן הקבוצה במחווה מרגשת, שהעידה על ההרמוניה ביניהם. נזכיר כי הגרמני עצמו כבר אמר שהוא מצפה לחזור מהפציעה ולעבוד לצד ז’ואן גארסיה כדי להרוויח דקות משחק אצל האנזי פליק.

“ללא ספק, טר שטגן פתח את משחק הגאמפר והראה למה הוא המועדף והקפטן של הקבוצה הראשונה. הוא סיים את הניצחון המוחץ על קומו עם חיבוק מגארסיה, מחווה שראוי שתיזכר”, ניתחו בקטלוניה.

בראיון אחרי המשחק אמר גארסיה על טר שטגן הוסיף: "אין שום בעיה בחדר ההלבשה. הוא הקפטן, אנחנו מכבדים אותו מאוד, ונראה שהכל נפתר גם מול המועדון. הרגשתי מאוד בנוח לשחק, אני שמח. חיכיתי לרגע הזה של ההצגה. כולנו מחכים להגיע לקאמפ נואו, אבל גם כאן היה מצוין. אני מרוצה".

על ההסתגלות אמר: "זה מאוד שונה ממה שהייתי רגיל אליו, אבל אני מרגיש בנוח. מרגיש טוב. עבדתי קשה כדי להיות כאן כבר מהמסע באסיה. אני מנסה לעשות את העבודה שלי בצורה הטובה ביותר. היום־יום הוא המפתח, כל אימון חשוב".

על שאלת הרישום הוסיף: “המועדון והאנשים סביבי נותנים לי שקט נפשי. אני סומך עליהם ומתרכז בעניינים שלי”.