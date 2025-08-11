"פרמין - הבחור הקטן שהפך לענק ומקשה על פליק"

ברצלונה סיימה את גביע גאמפר עם ניצחון גדול 0:5 על קומו, אך מי שגנב את ההצגה היה פרמין לופס, הקשר ההתקפי הצעיר. לופס כבש צמד כבר במחצית הראשונה, ובתקשורת הספרדית היללו את הופעתו, כשהודגש כי הוא מגלם בצורה הטובה ביותר את סגנונו של האנזי פליק, אינטנסיביות, לחץ ללא כדור, תנועה חדה בין הקווים וחוש מפותח לשערים.

שני שעריו הגיעו בזכות חדות ומיקום מצוין: הראשון לאחר ניצול טעות בהגנת האיטלקים וסיומת חדה, והשני לאחר בישול של פרנקי דה יונג ובעיטה מושלמת לפינה העליונה. "הבחור הקטן הפך לענק, ממשיך לעשות דברים גדולים ומקשה על פליק", הגדירו אותו בספרד.

עוד הוסיפו כי לופס, שגדל בלה מאסיה והתמודד בילדותו עם פערי גובה ופיזיות מול חבריו, ממשיך להוכיח שגם בסגל עמוס בשבעה קשרים לשלושה מקומות, הוא אחד המועמדים הבכירים לפתוח מול מיורקה במחזור הראשון בלה ליגה.

לופס, שזכה בתואר מצטיין המשחק ובגביע ה-MVP, גם התייחס לשמועות על עזיבה אפשרית: "אני רוצה להישאר כאן, זה החלום שלי ואמשיך. אני שמח לעזור לקבוצה. אפשר להיות רגועים, אני נשאר וממשיך להילחם על החולצה הזו".

בנוסף, שיבח את שחקני הרכש החדשים והביע סיפוק מהפיוס של המועדון עם מארק-אנדרה טר שטגן: "החבר’ה שהצטרפו יעזרו לנו מאוד. מארק הוא הקפטן הראשון, כולנו מכבדים אותו. מה שהיה אלו דברים חיצוניים".