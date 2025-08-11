טוטנהאם פתחה במשא ומתן עם סיטי על סאביניו

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיים

# גלאטסראיי נפרדה רשמית מאלברו מוראטה לקראת המעבר לקומו.

Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Morata! ❤️



Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/JPXi5mwvXA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

דיווחים חמים

# בדרך למעבר מפתיע בפרמייר ליג? על פי דיווח של העיתונאי מתיאו מורטו, טוטנהאם פתחה במשא ומתן עם מנצ’סטר סיטי לצירופו של סאביניו. פבריציו רומאנו מוסיף כי השחקן עצמו פתוח למעבר, המאמן תומאס פרנק רואה בו כחיזוק משמעותי וכעת, רק נותרה הסכמה בין המועדונים על גובה תשלום דמי ההעברה.

סאביניו (רויטרס)

# על פי ניקולו סקירה, יובנטוס מעוניינת בקשר ברייטון, מאט אוריילי, עליו דורשת קבוצתו כ-30 מיליון אירו.