יום שני, 11.08.2025 שעה 09:31
כדורגל עולמי

טוטנהאם פתחה במשא ומתן עם סיטי על סאביניו

ע"פ דיווחים באירופה, הברזילאי פתוח למעבר אם המועדונים יסכימו על המחיר. גלאטסראיי נפרדה ממוראטה לקראת המעבר לקומו, יובה מעוניינת בקשר ברייטון

|
סאביניו (רויטרס)
סאביניו (רויטרס)

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיים

# גלאטסראיי נפרדה רשמית מאלברו מוראטה לקראת המעבר לקומו. 

דיווחים חמים

# בדרך למעבר מפתיע בפרמייר ליג? על פי דיווח של העיתונאי מתיאו מורטו, טוטנהאם פתחה במשא ומתן עם מנצ’סטר סיטי לצירופו של סאביניו. פבריציו רומאנו מוסיף כי השחקן עצמו פתוח למעבר, המאמן תומאס פרנק רואה בו כחיזוק משמעותי וכעת, רק נותרה הסכמה בין המועדונים על גובה תשלום דמי ההעברה. 

סאביניו (רויטרס)

# על פי ניקולו סקירה, יובנטוס מעוניינת בקשר ברייטון, מאט אוריילי, עליו דורשת קבוצתו כ-30 מיליון אירו. 

