יום שני, 11.08.2025 שעה 09:31
כדורגל ישראלי

"הופעה בינונית של דיא סבע, לא עמד בציפיות"

בטורקיה התייחסו להופעתו הראשונה של הישראלי במדי אמדספור, שהפסידה במחזור הפתיחה של הליגה הטורקית השנייה, 2:0 לצ'ורום: "הציג יכולת פושרת"

|
דיא סבע במעמד החתימה (פרטי)
דיא סבע במעמד החתימה (פרטי)

דיא סבע קיווה לפתוח את הקדנציה שלו באמדספור ברגל ימין, אך משחק הבכורה שלו המחיש עד כמה האתגר בליגה הטורקית השנייה עלול להיות מורכב. קבוצתו הפסידה 2:0 לצ’ורום במחזור הפתיחה, והקשר הישראלי התקשה לבלוט.

לפי נתוני ‘סופה סקור’, סבע קיבל ציון 6.2. הוא בעט פעם אחת לכיוון השער, לא פגש את המסגרת ונכשל בכל שלושת ניסיונות הדריבל שביצע. אמנם הוא הוצב בכנף ימין ולא בעמדת הפליימייקר, אך בכל זאת סיפק שלוש מסירות מפתח לחבריו.

התקשורת המקומית לא חסכה בביקורת. ב-"Amed Times" כתבו על הישראלי: "שחקני הרכש, כולל דיא סבע, לא עמדו בציפיות והציגו יכולת פושרת". בעוד שב-"Cega Medya" סיכמו במשפט קצר: "הופעה בינונית של סבע".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */