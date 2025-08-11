"הופעה בינונית של דיא סבע, לא עמד בציפיות"

דיא סבע קיווה לפתוח את הקדנציה שלו באמדספור ברגל ימין, אך משחק הבכורה שלו המחיש עד כמה האתגר בליגה הטורקית השנייה עלול להיות מורכב. קבוצתו הפסידה 2:0 לצ’ורום במחזור הפתיחה, והקשר הישראלי התקשה לבלוט.

לפי נתוני ‘סופה סקור’, סבע קיבל ציון 6.2. הוא בעט פעם אחת לכיוון השער, לא פגש את המסגרת ונכשל בכל שלושת ניסיונות הדריבל שביצע. אמנם הוא הוצב בכנף ימין ולא בעמדת הפליימייקר, אך בכל זאת סיפק שלוש מסירות מפתח לחבריו.

התקשורת המקומית לא חסכה בביקורת. ב-"Amed Times" כתבו על הישראלי: "שחקני הרכש, כולל דיא סבע, לא עמדו בציפיות והציגו יכולת פושרת". בעוד שב-"Cega Medya" סיכמו במשפט קצר: "הופעה בינונית של סבע".