הפועל פתח תקווה בדקה את צירופו של טל ארצ'ל

לאחר הקשיים לצרף את החלוץ מוסה סאמקה, בהפועל פ"ת מחפשים חלוץ אחר שימלא את החסר, אלא אם כן תחול תפנית בנושא. אלא שכרגע, אין מועמד רלוונטי והמאמן עומר פרץ ממשיך לבחון את צירופם של מספר שחקנים.

במקביל, עמדה נוספת אשר מונעת את השלמת הסגל היא עמדת בלם ישראלי נוסף: בפ"ת מחפשים לא מעט שחקנים בשוק ולאחר שפרסמנו על ההתעניינות בבלם הפועל ת"א אור ישראלוב, שכרגע לא מקבל שחרור, המלאבסים לוטשים עיניהם לעבר שחקן הגנה אחר של האדומים.

ל-ONE נודע כי המלאבסים בדקו לאחרונה את אופציית צירופו של שחקן ההגנה טל ארצ'ל, ששיחק בעונה שעברה בהפועל כפ"ס. ארצ'ל הצעיר פרץ לפני שנתיים בקבוצה הבוגרת ואף פתח במשחק הניצחון על מ.ס אשדוד בגביע הטוטו לפני כיומיים. אם יצטרף, זה יהיה כמובן בעסקת השאלה.

טל ארצ'ל (רדאד ג'בארה)

לקראת משחקי הדירוג בגביע הטוטו מול עירוני טבריה, מי שצפוי לחזור לאימונים חלקיים הוא הקשר האחורי תומר אלטמן שסובל מפציעה בשריר התאומים. רועי דוד סובל מפציעה בשרירי הבטן וצפוי להיעדר.