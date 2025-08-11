יום שני, 11.08.2025 שעה 06:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

הפועל פתח תקווה בדקה את צירופו של טל ארצ'ל

פרץ עדיין מחפש בלם ישראלי נוסף לסגל ולאחר הקושי בצירופו של ישראלוב, המלאבסים רוצים לצרף בהשאלה את שחקן האדומים. וגם: מצב הפצועים לגביע הטוטו

|
טל ארצ'ל (רדאד ג'בארה)
טל ארצ'ל (רדאד ג'בארה)

לאחר הקשיים לצרף את החלוץ מוסה סאמקה, בהפועל פ"ת מחפשים חלוץ אחר שימלא את החסר, אלא אם כן תחול תפנית בנושא. אלא שכרגע, אין מועמד רלוונטי והמאמן עומר פרץ ממשיך לבחון את צירופם של מספר שחקנים.

במקביל, עמדה נוספת אשר מונעת את השלמת הסגל היא עמדת בלם ישראלי נוסף: בפ"ת מחפשים לא מעט שחקנים בשוק ולאחר שפרסמנו על ההתעניינות בבלם הפועל ת"א אור ישראלוב, שכרגע לא מקבל שחרור, המלאבסים לוטשים עיניהם לעבר שחקן הגנה אחר של האדומים.

ל-ONE נודע כי המלאבסים בדקו לאחרונה את אופציית צירופו של שחקן ההגנה טל ארצ'ל, ששיחק בעונה שעברה בהפועל כפ"ס. ארצ'ל הצעיר פרץ לפני שנתיים בקבוצה הבוגרת ואף פתח במשחק הניצחון על מ.ס אשדוד בגביע הטוטו לפני כיומיים. אם יצטרף, זה יהיה כמובן בעסקת השאלה.

טל ארצטל ארצ'ל (רדאד ג'בארה)

לקראת משחקי הדירוג בגביע הטוטו מול עירוני טבריה, מי שצפוי לחזור לאימונים חלקיים הוא הקשר האחורי תומר אלטמן שסובל מפציעה בשריר התאומים. רועי דוד סובל מפציעה בשרירי הבטן וצפוי להיעדר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */