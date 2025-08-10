אשדוד ובית"ר בשיחות מתקדמות על טרייד חדש

בית"ר ירושלים ומ.ס. אשדוד נמצאות בשיחות מתקדמות על עסקת טרייד אחר, במסגרתו יעבור שחקן ההתקפה של הקבוצה מעיר הנמל רביד אברג'יל לשורות הקבוצה מהבירה, כשנהוראי דבוש יעשה את הדרך ההפוכה.

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה בקיץ הנוכחי שהצדדים ניסו לרקום עסקה דומה בה דובר על טרייד שיכלול גם את לי-און מזרחי, אך המהלך ההוא נפל וכעת חודש במתווה אחר.

במועדון ספורט אשדוד יודעים שעליהם לחזק את הקבוצה לפחות בעוד 3-4 שחקנים ורואים בדבוש כאחד כזה שיכול לסייע, כמו כן אברג’יל לא נכלל בסגל המשחק אתמול (שבת) נגד הפועל תל אביב.