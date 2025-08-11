"לאזטיץ' הושיט לבליץ' יד, יקבל תנאים טובים"

מכבי תל אביב החתימה את כריסטיאן בליץ’, כשצירפה אותו בהשאלה לעונה אחת מאלקמאר, בסיומה תהיה לה אופציית רכישה שלפי התקשורת הסרבית עומדת על מיליון אירו. בתקשורת במולדתו של הקשר החדש של הצהובים התייחסו למעבר.

“ז’רקו לאזטיץ' נתן לבליץ' יד לעזרה, ובליץ’ מיהר לאחוז בה”, נכתב בסרביה, “כך הפך בליץ’ לעוד אחד מתוך שלל שחקני פרטיזן שנאלצים להחיות את הקריירה שלהם כבר בתחילת שנות ה-20 לחייהם. למרות שרשם מספר משחקים טובים במדי אלקמאר, בליץ’ מעולם לא הצליח לבסס את מעמדו ולהילחם באופן מלא על מקומו. מעת לעת אף הרגיש כי מבחינה טכנית הוא אינו מיומן מספיק לליגה ההולנדית”.

עוד טענו בסרביה: “הציפייה היא שבליץ’ יקבל במכבי תפקיד משמעותי הרבה יותר מזה שהיה לו בהולנד, ואולי בשיתוף פעולה עם לאזטיץ’ יוכל להשיב לעצמו את הכושר שבו היה כאשר לבש את החולצה השחורה-לבנה. עם הגעתו של בליץ’, מכבי ת”א תרוויח שחקן בעל ניסיון אירופי משמעותי, אך גם כזה עם שאיפות גבוהות, דבר המשתלב עם הפילוסופיה והמטרות של המועדון לעונה הקרובה”.

כריסטיאן בליץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

ב-'sportissimo' נכתב: “העובדה שיתאמן תחת לאזטיץ' תהווה צעד חשוב בקריירה שלו. בליץ' היה בכושר טוב בחודשים האחרונים וכעת יקבל הזדמנות להוכיח את עצמו בסביבה חדשה. הניסיון והאנרגיה שלו בקישור יהיו חשובים מאוד עבור מכבי ת"א, ותחת הנהגתו של לאזטיץ' הוא יקבל תנאים אידאליים כדי להתקדם יותר”.