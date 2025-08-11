יום שני, 11.08.2025 שעה 06:26
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
31-61פ.ס.וו. איינדהובן1
30-51ניימיכן2
30-41אוטרכט3
31-41אלקמאר4
30-21אייאקס5
30-21פיינורד6
30-11זוולה7
12-21גו אהד איגלס8
12-21פורטונה סיטארד9
11-11הירנביין10
11-11וולנדם11
01-01טוונטה אנסחדה12
02-01נאק ברדה13
02-01טלסטאר14
04-11כרונינגן15
04-01הראקלס אלמלו16
06-11ספרטה רוטרדם17
05-01אקסלסיור רוטרדם18

מאמן היריבה שיבח: חבל, בדיוק פספסנו את גלוך

אנתוני קוריאה התייחס לישראלי, בהולנד סיכמו את הבכורה של הקשר ב-0:2 של אייאקס על טלסטאר: "אנרגיה התקפית רעננה, הופעה שנותנת תיאבון לעוד"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך רשם אמש (ראשון) ציון דרך משמעותי בקריירה שלו, כשהופיע לראשונה במדי אייאקס בניצחון 0:2 על טלסטאר במחזור הפתיחה של הליגה ההולנדית. הקשר הישראלי עלה מהספסל וזכה לקבלת פנים חמה מאוהדי הקבוצה שציפו זמן רב לראות אותו בפעולה. 

מי שהפתיע בהתייחסותו לגלוך היה דווקא מאמן היריבה, אנתוני קוריאה, שהחמיא לשחקן גם אם בחיוך. "אנחנו עדיין מחפשים שחקני חיזוק", אמר קוריאה, "טלסטאר היא פלטפורמה לשחקנים צעירים שרוצים להתפתח, וכבר צירפנו מספר שחקנים חדשים. חבל, בדיוק פספסנו את גלוך, הוא בכל זאת הלך לאייאקס", סיים בקריצה.

בתקשורת ההולנדית פרגנו לבכורה של גלוך וציינו כי עלייתו מהספסל שינתה את המומנטום. “אחרי שעה של ציפייה מצד הקהל, גלוך נכנס לקול תשואות והוסיף אנרגיה התקפית רעננה”, נכתב, “הוא סייע בהנעת הכדור והיה מעורב במהלכים שהובילו לשער השני”.

“הכניסה שלו, יחד עם יתר המחליפים, אפשרה לאייאקס לנצל את העייפות של שחקני טלסטאר. הוא הראה הבזקי איכות, גם אם טרם מצא את הרשת, הופעת בכורה שנותנת תיאבון לעוד”, סיכמו בהולנד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */