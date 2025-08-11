יום שני, 11.08.2025 שעה 06:26
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

ציון 5 לסלאח: ליברפול צריכה שער והוא לא מאיים

בתקשורת האנגלית ביקרו את המצרי, סלוט התייחס לריבוי הרכש של ליברפול: "אחרי שנתיים בלי שינוי, זה הרגע להכניס אנרגיה חדשה". וגם: ההסבר להפסד

|
השער במירור (צילום מסך)
השער במירור (צילום מסך)

ליברפול חוותה אמש (ראשון) אכזבה ראשונה לעונת 2025/26, כשהפסידה את מגן הקהילה לקריסטל פאלאס בוומבלי בדו קרב מהנקודה הלבנה. אחרי יתרון מוקדם, האדומים ספגו פעמיים, נגררו לפנדלים וראו את היריבה חוגגת עם התואר המשני, אך היוקרתי, בפתיחת העונה.

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, הביע אכזבה ברורה מההחמצה. "זה כמובן מאכזב. אם אתה עולה ליתרון ולא מצליח לנצח, זה כואב. היו רגעים שחשבתי שנוכל להכריע את המשחק, במיוחד ב-25 הדקות הראשונות כשיכולנו לכבוש שער שלישי. אחרי שהם השוו, הם היו קרובים יותר לניצחון, אבל במשך תקופה ארוכה המשחק היה שקול. בפנדלים, הם היו טובים יותר".

סלוט הדגיש את נקודות האור והחושך שראה בביצועי קבוצתו: "המשחק ההתקפי שלנו נראה טוב יותר מבמשחקים מול קריסטל פאלאס בעונה שעברה, אבל מנגד ספגנו שני שערים, וזה יותר מדי. אם אנחנו רוצים להיאבק על התואר, אסור לנו לאפשר ליריבות לכבוש בקלות". על שערי הרכש הוסיף: "השער הראשון היה שער קבוצתי נהדר, דוגמה לכמה שאנחנו יכולים להיות יצירתיים. זה רק ישתפר עם הזמן".

ארנה סלוט (רויטרס)ארנה סלוט (רויטרס)

למרות האכזבה, סלוט הזכיר שהלחץ בליברפול הוא קבוע: "אנחנו ליברפול, הלחץ תמיד שם. גם אם נביא עשרה שחקנים חדשים או לא נביא אף אחד, כל מי שלובש את החולצה הזו חי תחת לחץ".

המאמן הוסיף: "פגשנו יריבה טובה, קשה מולנו גם בעונה שעברה. יצרנו יותר מצבים ממה שאנחנו רגילים נגד קבוצות שמצופפות, אבל אם אתה סופג שני שערים, זה פשוט יותר מדי. ובמיוחד כשאתה בועט פנדלים כמו שביצענו". סלוט ציין את אכזבתו מההחמצות בבעיטות ההכרעה: "אם הקבוצה השנייה מחמיצה שניים מתוך חמישה, אתה מצפה לנצח, ולא עשינו זאת. מוחמד סלאח בדרך כלל כובש, אלכסיס מק-אליסטר בדרך כלל כובש, וגם הארווי אליוט, והפעם שלושתם לא עשו את זה".

המאמן התייחס גם לשוק ההעברות הסוער של הקיץ: "אחרי שנתיים בלי שינוי, הבאנו הרבה כסף פנימה, והיה רגע טוב להכניס אנרגיה חדשה. איבדנו ארבעה שחקני הרכב ועוד שחקנים ששיחקו הרבה, חלקם רצו לעזוב, כמו טרנט. היינו חייבים להביא שחקנים חדשים, ועשינו זאת. עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים לבורנמות', ואז יש לנו את ניוקאסל בחוץ ואת ארסנל, ואני לא צריך לספר לכם כמה הן טובות".

שחקני ליברפול שבורים (רויטרס)שחקני ליברפול שבורים (רויטרס)

התקשורת האנגלית עסקה גם במוחמד סלאח, שדווקא במשחק כזה היה מצופה להוביל את הקבוצה. ב'סאן' העניקו לו ציון 5 וציינו: "הסמל של ליברפול רשם משחק שקט ביחס לסטנדרטים הגבוהים שלו. הוא לא היה רע, שיחק יותר בתפקיד תומך וניסה להכניס את חבריו למצבים, אבל היה מוזר לראות את ליברפול זקוקה לשער וסלאח לא מאיים כמו שהוא נוהג, ובנוסף הוא החמיץ פנדל קריטי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */