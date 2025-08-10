דור ענבי, הפורוורד-סנטר, חתם בקריית אתא

דור ענבי חתם היום (ראשון) בקריית אתא - הפורוורד-סנטר (24, 2.03), מצטרף לקבוצה הצפונית מליגת ווינר סל.

ענבי גדל במחלקת הנוער של בני הרצליה, שם עלה לקבוצה הבוגרת. בהמשך עבר לא.ס. רמה"ש בליגה הלאומית, ורשם עונת פריצה עם 7.4 נק' ו-3.4 ריב' בממוצע. את עונת 2024/25 פתח בעירוני נהריה מהליגה הלאומית כשבהמשך העונה עבר לעירוני נס ציונה בליגת העל, וכעת עבר לקריית אתא.

אלדד בנטוב אמר על ההחתמה: “אנחנו שמחים לצרף את דור לשורותינו. מדובר בשחקן צעיר, רעב ומוכשר, עם יכולות גופניות מרשימות ואופי תחרותי. אני מאמין שהשילוב שלו בקבוצה יוסיף לנו עומק ואנרגיות חיוביות, והוא יקבל כאן את ההזדמנות להמשיך להתפתח ולהראות את היכולות שלו בליגת העל”.