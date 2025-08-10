יום ראשון, 10.08.2025 שעה 23:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"לא מצאנו תיעוד של אירועים בהם היה מעורב"

על רקע סערת מות "פלה הפלסטיני" והפוסט של אופ"א לצד השאלה של מוחמד סלאח, סא"ל שושני, דובר צה"ל לתקשורת הזרה, הגיב: "נצטרך פרטים נוספים"

|
משפחת
משפחת "פלה הפלסטיני" (רויטרס)

אחרי הסערה סביב מותו של מי שכונה “פלה הפלסטיני”, שחקן הכדורגלן סולימאן אל עובייד, היה זה דובר צה”ל לתקשורת הזרה, סא”ל נדב שושני, שהגיב הערב (ראשון) לפוסט (ברשת X) שהעלה מוחמד סלאח.

סא”ל שושני הגיב לפוסט של סלאח וענה באשר להאשמות שספגו ישראל וצה”ל בנוגע להריגתו לטענת שלל דיווחים ברשת: “אחרי בדיקה ראשונית לא מצאנו תיעוד של אירועים כלשהם בהם סולימאן אל עובייד היה מעורב, נצטרך פרטים נוספים”.

כזכור, אופ”א העלתה פוסט לזכרו של השחקן: “כישרון שנתן תקווה לילדים, גם ברגעים הכי חשוכים”. בהמשך, הכוכב המצרי שיתף את הפוסט ושאל: “האם אפשר לספר לנו איך, איפה ולמה הוא מת?”.

