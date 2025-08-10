"לא מצאנו תיעוד של אירועים בהם היה מעורב"

אחרי הסערה סביב מותו של מי שכונה “פלה הפלסטיני”, שחקן הכדורגלן סולימאן אל עובייד, היה זה דובר צה”ל לתקשורת הזרה, סא”ל נדב שושני, שהגיב הערב (ראשון) לפוסט (ברשת X) שהעלה מוחמד סלאח.

סא”ל שושני הגיב לפוסט של סלאח וענה באשר להאשמות שספגו ישראל וצה”ל בנוגע להריגתו לטענת שלל דיווחים ברשת: “אחרי בדיקה ראשונית לא מצאנו תיעוד של אירועים כלשהם בהם סולימאן אל עובייד היה מעורב, נצטרך פרטים נוספים”.

כזכור, אופ”א העלתה פוסט לזכרו של השחקן: “כישרון שנתן תקווה לילדים, גם ברגעים הכי חשוכים”. בהמשך, הכוכב המצרי שיתף את הפוסט ושאל: “האם אפשר לספר לנו איך, איפה ולמה הוא מת?”.