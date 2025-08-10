יום ראשון, 10.08.2025 שעה 15:16
כדורסל ישראלי

דניאל רוזנבאום האריך את חוזהו בהפועל חיפה

השחקן בן ה-28 ימשיך לעונה השלישית שלו בכרמל, כך הודיעו רשמית במועדון: "מביא את הלב הענק שלו לפרקט". בעונה שעברה קלע 9.1 נקודות בממוצע למשחק

|
דניאל רוזנבאום (רועי כפיר)
דניאל רוזנבאום (רועי כפיר)

הפועל חיפה מהליגה הלאומית בכדורסל הודיעה היום (ראשון) על המשך החוזה עם דניאל רוזנבאום גם לעונת 2025/25: “דניאל שהגיע באמצע עונת 23/24 ישר למסע הניצחונות המדהים, קלע סלים שנזכור כל החיים והביא את הלב הענק שלו לפרקט בכל משחק, ממשיך איתנו גם העונה!”.

בעונה החולפת דניאל רוזנבאום שותף ב־32 משחקים וקלע 9.1 נקודות בממוצע למשחק, בנוסף הוא גם לקח 3.6 ריבאונדים, זאת ב-26.8 דקות בממוצע למשחק. לפני כן בעונת 2023/24, הוא שותף ב-13 משחקים, קלע 7.2 נקודות ולקח 3.4 ריבאונדים, ב-21.3 דקות בממוצע למשחק.

זו תהיה עונתו השלישית של רוזנבאום בן ה-28 במועדון מהצפון, כשקודם בקריירה הוא שיחק גם בהפועל ירושלים, אליצור אשקלון, מכבי ראשון לציון והפועל גליל עליון, משם עשה את המעבר לכרמל.

