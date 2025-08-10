ב-15:30: אייאקס מול טלסטאר, גלוך על הספסל

אוסקר גלוך ואייאקס יוצאים לדרך. אחרי שחתם והוצג בקבוצת הפאר מאמסטרדם, הרכש מרד בול זלצבורג נכלל בסגל לקראת משחק הפתיחה של אייאקס בליגה ההולנדית היום (ראשון) ב-15:30 מול טלסטאר ביוהאן קרויף ארנה.

גלוך יחל את המשחק על הספסל ויחכה להזדמנות שלו. כמובן שאם ייכנס כמחליף, זו תהיה הופעת הבכורה שלו באייאקס אחרי שפספס את משחק ההכנה מול מונאקו בגלל שלא קיבל עד אז את רישיון העבודה שלו בהולנד.

את המשחק ההוא, שהסתיים ב-2:2 ביוהאן קרויף ארנה, גלוך ראה מהיציע וקיבל תשואות מאוהדי אייאקס כשהופיע על המסך הגדול באצטדיון. לאחר מכן הוסדר רישיון העבודה וההתאחדות ההולנדית נתנה אור ירוק, כך שגלוך עומד לרשות ג’וני הייטינחה.

אוסקר גלוך (אייאקס)

כזכור, גלוך עבר מרד בול זלצבורג לאייאקס תמורת 14.75 מיליון אירו. הקשר בן ה-21 ירוויח 1.2 מיליון אירו לעונה בחוזה עד 2030 והוא מקווה לעשות את קפיצת המדרגה שלו בעונה הקרובה.

הרכב אייאקס: ויטסלב יארוש, אנטון גאי, ארון באומן, יורי באס, אוון ויינדאל, יורתי מוקיו, קנת’ טיילור, סטיבן ברחאוס, דייבי קלאסן, ראול מורו ו-ואוט וחהורסט.