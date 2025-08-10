יום ראשון, 10.08.2025 שעה 14:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

האם אבוקסיס לא יפתח את העונה במכבי נתניה?

המתיחות במועדון גוברת, ההתנהלות של ההנהלה אינה ברורה והמאמן בכל מקרה לא מתכוון להתפטר, אך קיים סיכוי שבמועדון יבחרו להיפרד לאור ההתפתחויות

יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)
יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

למרות המתיחות הגוברת במכבי נתניה, יוסי אבוקסיס לא מתכוון להתפטר ולא יוותר על הכסף שמגיע לו, כשהוא משוכנע שאינו אשם במצב. בשלב זה המאמן מנסה להכיל את האירועים האחרונים במועדון, אך מקורביו מודים כי לאורך זמן יהיה קשה להמשיך כך. "אם הבעלים יגידו לו קח את הכסף ולך, הוא ילך", נאמר היום בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

היחסים בין אבוקסיס להנהלה החדשה רחוקים מלהיות אידיאלים, כשהמאמן עצמו לא מבין מה הבעלים מנסים לעשות. בשבועות האחרונים הצטברו ויכוחים על נושא הרכש, כולל ההתבטאות של אבוקסיס על טאבי לאחר המשחק מול הפועל פתח תקווה. במועדון טוענים כי בשלב זה ממשיכים עם המאמן, אך לא פוסלים התפתחויות בהמשך.

הביקורת במועדון מופנית גם לניהול מרחוק, שני אנשי מקצוע פועלים מארצות הברית, מה שמעורר תהיות כיצד ניתן לנהל כך קבוצה. הפער בין ההבטחות למציאות יצר תסכול גם בקרב האוהדים. גיל לב הבטיח לצרף שחקנים עד יום רביעי, אך בפועל לא הגיע אף אחד.

הקבוצה מחפשת בעיקר קשר אחורי, בעוד ההגנה נחשבת מסודרת יחסית. במקביל, אבוקסיס הביא את האריס, שאמור היה להיות שחקן ספסל, במקום שבירו שעזב לטבריה, אך עולות שאלות על אובדן הכוח ההתקפי אחרי עזיבות זלטאנוביץ’, ורגאס ודאפה, שהיו אחראים יחד לרוב השערים בעונה שעברה.

