האם אבוקסיס לא יפתח את העונה במכבי נתניה?

למרות המתיחות הגוברת במכבי נתניה, יוסי אבוקסיס לא מתכוון להתפטר ולא יוותר על הכסף שמגיע לו, כשהוא משוכנע שאינו אשם במצב. בשלב זה המאמן מנסה להכיל את האירועים האחרונים במועדון, אך מקורביו מודים כי לאורך זמן יהיה קשה להמשיך כך. "אם הבעלים יגידו לו קח את הכסף ולך, הוא ילך", נאמר היום בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

היחסים בין אבוקסיס להנהלה החדשה רחוקים מלהיות אידיאלים, כשהמאמן עצמו לא מבין מה הבעלים מנסים לעשות. בשבועות האחרונים הצטברו ויכוחים על נושא הרכש, כולל ההתבטאות של אבוקסיס על טאבי לאחר המשחק מול הפועל פתח תקווה. במועדון טוענים כי בשלב זה ממשיכים עם המאמן, אך לא פוסלים התפתחויות בהמשך.

הביקורת במועדון מופנית גם לניהול מרחוק, שני אנשי מקצוע פועלים מארצות הברית, מה שמעורר תהיות כיצד ניתן לנהל כך קבוצה. הפער בין ההבטחות למציאות יצר תסכול גם בקרב האוהדים. גיל לב הבטיח לצרף שחקנים עד יום רביעי, אך בפועל לא הגיע אף אחד.

הקבוצה מחפשת בעיקר קשר אחורי, בעוד ההגנה נחשבת מסודרת יחסית. במקביל, אבוקסיס הביא את האריס, שאמור היה להיות שחקן ספסל, במקום שבירו שעזב לטבריה, אך עולות שאלות על אובדן הכוח ההתקפי אחרי עזיבות זלטאנוביץ’, ורגאס ודאפה, שהיו אחראים יחד לרוב השערים בעונה שעברה.