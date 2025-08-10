אופיר חיים: גלוך יפרח באייאקס, ייתן עונה גדולה

אוסקר גלוך צפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו באייאקס היום, לאחר שנקנה הקיץ מזלצבורג בסכום של 14.75 מיליון אירו, שיכול להגיע למעל 17 מיליון אירו כולל בונוסים. הישראלי סומן כאחד משחקני הרכש המרכזיים של הקבוצה מאמסטרדם הקיץ ומקווה להרשים בפתיחת דרכו בהולנד. מי שאימן אותו בנבחרת הנוער של ישראל, אופיר חיים, התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וחווה דעתו על המעבר של הקשר, כמו גם על עתידם של דור תורג’מן ותאי עבד.

אתה מכיר היטב את אוסקר, מה אתה חושב על הקפיצה שהוא עשה?

”ההחלטה הכי טובה שהוא היה יכול לעשות. היו דיבורים שהוא צריך ללכת למועדון עם שם יותר גדול, אבל יש עוד שלב בדרך ואייאקס תפורה עליו. היו לו עוד הרבה הצעות מקבוצות ברמה גבוהה באירופה ומכל הליגות, אבל בסוף הוא ואבא שלו קיבלו את ההחלטה הכי נכונה בשבילו. זו ליגה שתפורה למידותיו, אני מאמין שהוא יפרח שם, נותנים לו לשחק כ-10 שזה התפקיד שהוא הכי טוב בו ואני חושב שתהיה עונה גדולה שלו”.

"ההחלטה הכי טובה שאוסקר היה יכול לעשות"

הוא שיתף אותך בהתלבטויות שלו?

”אנחנו בקשר כמעט יומי, התכתבנו אתמול ועוד מעט אשלח לו בהצלחה. הוא שיתף אותי בהתלבטויות והתייעץ, אייאקס מועדון פאר בכדורגל האירופי, זה חלום”.

אוסקר גלוך (אייאקס)

מה הוא סיפר לך על ההתאקלמות?

”כל אחד רוצה לתפוס את המקום, אוסקר בא בתור כוכב, אבל זה באמת קטן עליו, כשהוא יתחם לפטם את החלוצים במסירות אני מאמין שהכל יסתדר. אוסר באמת תפור על המועדון הזה”.

תורג’מן בדרך ל-MLS, מה אתה יכול לומר לנו על זה?

”ה-MLS ליגה של כדורגל התקפי, אנחנו רואים את תאי בריבו ועידן טוקלומטי מבקיעים הרבה גולים ודור יכול לככב שם. נכון שמבחינת רמת כדורגל ומשחק הגנה זו לא הרמה הגבוהה באירופה, אבל גם שם אפשר לעשות קפיצה גדולה ובטח כלכלית. הגיע הזמן של דור לצאת, גם ארצות הברית ליגה חזקה וטובה”.

היה דיווח שפ.ס.וו איינדהובן רוצה להשאיל את תאי עבד וגם המועדון של למקין, טוונטה, הוזכר. מה נכון עבור עבד?

”הדרך שלו שונה, הוא גדל במועדון פאר כמו איינדהובן, הוא כישרון על בכדורגל הישראלי, הוא בלבל של אוסקר ואין לי ספק שיצליח. איינדהובן מועדון גדול. הוא צריך לשחק השנה וללכת לטוונטה יהיה מצוין בשבילו. הליגה ההולנדית תפורה על תאי ואני בטוח בקרוב שאוהדי הכדורגל הישראלי יראו את תאי מככב כי הוא כישרון יוצא דופן”.

תאי עבד (הטוויטר הרשמי של פ.ס.וו)

הוועדה המקצועית אישרה אותך לעוד שנה כמאמן הנוער. האם זו השנה האחרונה שלך בתפקיד? תקבל אחרי זה את האולימפית?

”הראש שלי רק בנבחרת הנוער, אני לא מסתכל שנה קדימה, יש לי טורניר מאוד קשה, חייבים לעלות בפעם החמישית ברציפות. יש דור שחקנים מצוין ואני רוצה לעשות עם הנבחרת הזאת כמה שיותר ולתת לאוהדים ליהנות מאיתנו”.

אופיר חיים יהיה מאמן הצעירה בעוד שנה. צירפת את אבי ריקן כעוזר מאמן, תכניס אותנו לשיקולים.

”חבר טוב, אבל לא לפי זה אני בוחר. הוא איש מקצוע, כולם יראו את זה. אני צריך אנשים סביבי שיגרו אותי מבחינת כדורגל וללמוד מהם, יש הרבה מה ללמוד ממנו, כדורגלן משכמו ומעלה ואני מחכה לרגע שנהיה על הדשא ביחד. כמה שיותר שעות איתו, יותר טוב”.

אבי ריקן (שחר גרוס)

בנבחרת הנוער שלך יש שם שצריך לשים אליו לב העונה?

”בכל שנה שואלים אותי, שמות עפים לאוויר, אני לא רוצה לנקוב בשמות עכשיו, אבל תהיינה הפתעות. יהיו שחקנים שייצאו ויהיו העתיד של הכדורגל הישראלי”.

בעקבות חוק הזרים שעבר, יש ציפייה מכם מאמני הנבחרות לקדם יותר את השחקן הישראלי? שחקנים ישראלים חושבים על הצעדים שלהם.

”אני תמיד בעד שייצאו וילכו לשחק באירופה בליגות יותר קצביות ואינטנסיביות, זה טוב להם ולכדורגל הישראלי, אבל התפקיד שלנו זה גם לשפר ולקדם, בוני ומשה מובילים דרך, עושים שעות על גבי שעות כדי לקדם את הכדורגל הישראלי, בבוגרים יש 9-10 שחקני נוער של אליפות אירופה, זו ההצלחה שלנו לפני כל טורניר או דבר אחר”.

התחלת לשחק פאדל, אתה שחקן טוב?

”אני ממש אוהב פאדל, זה משחק לאנשים עם שכל, אבל הרגליים לא עובדות כמו שאני רוצה, אני אשתפר. מי הכי טוב? אני בדרך להיות הכי טוב, אני יותר טוב גם מערן זהבי, הוא לוקח אימונים אישיים. בכל מה שהוא עושה הוא רוצה להיות הכי טוב שיש”.