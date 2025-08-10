יום ראשון, 10.08.2025 שעה 13:19
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

זה נגמר: שובל גוזלן ושמשון תל אביב נפרדו

פחות מחודש ימים להחתמתו של החלוץ בן ה-31, הצדדים נפרדו בלחיצת יד. החלוץ שעל הפרק: חמזה מוואסי. תומאס פרינס חתם, הצעה הועברה ליואב ליברוס

|
שובל גוזלן (עמרי שטיין)
שובל גוזלן (עמרי שטיין)

זה היה בלתי צפוי. באמצע יולי פורסם ב-ONE כי שובל גוזלן, החלוץ הטברייני, הגיע לליגה א' לאחר 13 שנים בליגות הבכירות בכדורגל הישראלי. כשלושה וחצי שבועות לאחר מכן, הבוקר (ראשון), החלוץ ושמשון פזטל תל אביב נפרדו כידידים לנוכח כשירותו של השחקן. לא ברור האם השחקן יחפש לו קבוצה חדשה או שמא יחליט להישאר בבית בעונת 2025/26 הקרובה.

מעבר לכך, בשמשון פזטל תל אביב ממשיכים לעבוד במרץ לקראת העונה הקרובה בליגה א' דרום ומקווים להחזיר אליהם את חמזה מוואסי, החלוץ שהיה ללהיט בעונת 2023/24 תחת הדרכתו של חי אבייב, באותה הקבוצה, שהגיעה עד לפלייאוף העליון. התכבד אז ב-15 שערים, כולל צמד פנדלים בהפסד 23:22 (!) מול מ.ס דימונה, במסגרת בעיטות עונשין במשחק הפלייאוף העליון.

בתוך כך, בשמשון פזטל תל אביב גיששו סביב יואב ליברוס, שחקן ההתקפה ששיחק בעונה החולפת במדי מכבי קריית מלאכי, שם רשם שישה שערי ליגה ובעברו היה לשחקן הפועל כפר שלם ובית"ר נורדיה ירושלים. מי שכן הוחתם באחרונה הוא תומס פרינס, הקשר ההתקפי ששיחק בעונה החולפת במ.ס דימונה ועבר צפונה להפועל מגדל העמק עד אשר הליגה נסגרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */