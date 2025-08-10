זה נגמר: שובל גוזלן ושמשון תל אביב נפרדו

זה היה בלתי צפוי. באמצע יולי פורסם ב-ONE כי שובל גוזלן, החלוץ הטברייני, הגיע לליגה א' לאחר 13 שנים בליגות הבכירות בכדורגל הישראלי. כשלושה וחצי שבועות לאחר מכן, הבוקר (ראשון), החלוץ ושמשון פזטל תל אביב נפרדו כידידים לנוכח כשירותו של השחקן. לא ברור האם השחקן יחפש לו קבוצה חדשה או שמא יחליט להישאר בבית בעונת 2025/26 הקרובה.

מעבר לכך, בשמשון פזטל תל אביב ממשיכים לעבוד במרץ לקראת העונה הקרובה בליגה א' דרום ומקווים להחזיר אליהם את חמזה מוואסי, החלוץ שהיה ללהיט בעונת 2023/24 תחת הדרכתו של חי אבייב, באותה הקבוצה, שהגיעה עד לפלייאוף העליון. התכבד אז ב-15 שערים, כולל צמד פנדלים בהפסד 23:22 (!) מול מ.ס דימונה, במסגרת בעיטות עונשין במשחק הפלייאוף העליון.

בתוך כך, בשמשון פזטל תל אביב גיששו סביב יואב ליברוס, שחקן ההתקפה ששיחק בעונה החולפת במדי מכבי קריית מלאכי, שם רשם שישה שערי ליגה ובעברו היה לשחקן הפועל כפר שלם ובית"ר נורדיה ירושלים. מי שכן הוחתם באחרונה הוא תומס פרינס, הקשר ההתקפי ששיחק בעונה החולפת במ.ס דימונה ועבר צפונה להפועל מגדל העמק עד אשר הליגה נסגרה.