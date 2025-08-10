יום ראשון, 10.08.2025 שעה 13:18
פתחו חשבון וקבלו מנוי: השת"פ של הפועל ת"א

נותנת החסות הראשית של האדומים, בית ההשקעות IBI, תרכוש עד 500 מנויים אותם תיתן למי שיפתח חשבון מסחר עצמאי ב-IBI Smart: "ביחד נקבע רף חדש"

|
אוהדי הפועל ת
אוהדי הפועל ת"א (חגי מיכאלי)

בית ההשקעות IBI, נותנת החסות הראשית של קבוצת הפועל תל אביב בכדורגל, מעמיקה את שיתוף הפעולה עם הקבוצה ומשיקה לראשונה הטבה ייחודית: “לחובבי הכדורגל וההשקעות – פותחים חשבון מסחר חדש באפליקציית IBI SMART ומקבלים מנוי למשחקי הבית של הפועל ת”א בעונת 2025/26”.

בשביל אותה הטבה ולטובת הפרויקט עצמו, תרכוש בית ההשקעות IBI מהאדומים עבור המצטרפים עד 500 מנויים חדשים וזאת בעונה בה נרשם שיא כל הזמנים של 12,000 מנויים.

דייב לובצקי, מנכ”ל IBI בית השקעות: “בכך מרחיבה IBI את שיתוף הפעולה עם הקבוצה מעבר לחסות ומגדילה את תמיכתה בהפועל ת”א, באופן בו כלל הצדדים נהנים והספורט הישראלי מרוויח. יחד נקבע רף חדש של מנויים לקבוצה”.

הספונסר IBI על חולצת הפועל ת"א (ראובן שוורץ)הספונסר IBI על חולצת הפועל ת"א (ראובן שוורץ)
