פתחו חשבון וקבלו מנוי: השת"פ של הפועל ת"א

בית ההשקעות IBI, נותנת החסות הראשית של קבוצת הפועל תל אביב בכדורגל, מעמיקה את שיתוף הפעולה עם הקבוצה ומשיקה לראשונה הטבה ייחודית: “לחובבי הכדורגל וההשקעות – פותחים חשבון מסחר חדש באפליקציית IBI SMART ומקבלים מנוי למשחקי הבית של הפועל ת”א בעונת 2025/26”.

בשביל אותה הטבה ולטובת הפרויקט עצמו, תרכוש בית ההשקעות IBI מהאדומים עבור המצטרפים עד 500 מנויים חדשים וזאת בעונה בה נרשם שיא כל הזמנים של 12,000 מנויים.

דייב לובצקי, מנכ”ל IBI בית השקעות: “בכך מרחיבה IBI את שיתוף הפעולה עם הקבוצה מעבר לחסות ומגדילה את תמיכתה בהפועל ת”א, באופן בו כלל הצדדים נהנים והספורט הישראלי מרוויח. יחד נקבע רף חדש של מנויים לקבוצה”.