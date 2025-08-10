ממשיכה להתחבר: ישראל גברה על יוון

נבחרת ישראל ממשיכה בהכנותיה לטורניר היורובאסקט שייפתח בסוף החודש, כאשר היא שוהה בטורניר הכנה בקפריסין. לאחר שרשמה ניצחון במשחק הבכורה מול המארחת, אתמול (ראשון) היא הרשימה עם 58:75 על נבחרת יוון החזקה ורשמה ניצחון שני ברציפות. למעשה, הניצחון הזה מרשים במיוחד כיוון והוא הראשון של נבחרת ישראל על יוון מאז שנת 1997.

פתיחת המשחק אופיינה בהחלפת סלים הדדית ובאגרסיביות מצד שתי הנבחרות, שהתבטאה בשריקות רבות לעבירות על ידי השופטים. לאחר שהמשחק נפתח מעט, הנבחרת היוונית הראתה עליונות בצבע וניצלה נרפות הגנתית מצד ישראל על מנת לפתוח פער מינימלי.

בכל פעם שחניכיו של אריאל בית הלחמי צימקו את הפער, יריבתה ידעה לקחת את המושכות, לנצל חולשות הגנתיות ולשמור על יתרונה. עם הירידה לחדרי ההלבשה היוונים הוליכו 39:41.

בר טימור (קרדיט: איגוד הכדורסל)

נקודת המפנה הגיעה במחצית השנייה. שחקניו של בית הלחמי יצאו כמו מלוע של תותח, ובעזרת ריצה הפכו את המשחק ועלו ליתרון. האקס פקטור בדקות אלו היה גיא פלטין, שתרם באופן מיידי בצד ההגנתי ואף בהתקפי, ויחד עם דני אבדיה ורומן סורקין הוליך את הנבחרת.

בעזרת ריצה נוספת, הנבחרת עלתה ליתרון השיא שלה ופלרטטה עם 20 נקודות הפרש. גם בצד השני של המגרש השחקנים בכחול-לבן הוכיחו עליונות ושמרו את יריבתם על 17 נקודות בלבד בחצי השני של המשחק לעומת 36 שלהם.

בסופו של דבר, הנבחרת רשמה 58:75 וירדה עם ידה על העליונה בפעם השנייה בתוך יומיים, במה שמהווה עוד צבירת ביטחון לקראת הדבר האמיתי והגדול.

קפטו הנבחרת, תומר גינת, אמר בסיום המשחק: “במחצית השנייה באמת עלינו אגרסיביים, דיברנו על זה בחדר הלבשה. אריאל והצוות דיברו איתנו שאנחנו צריכים להרים את הרמה של האגרסיביות, לשמור כמו שאנחנו יודעים ולרוץ, והרגישו זאת מהשנייה הראשונה”.

“שמחים מאוד על המשחק הזה ועל שני הניצחונות האחרונים. ניצחונות מאוד יפים שלנו. אנחנו מסיימים מסע של עשרה ימים בחו”ל ביחד. התגבשנו יחד, ניצחנו והפסדנו יחד, ואחווינו דברים דומים לאלו שנחווה באליפות, כמו משחקי בק טו בק. אנחנו חוזרים לארץ לכמה ימים לפני עוד משחק הכנה במונטנגרו. נמשיך להתגבש ולהגיע הכי מוכנים שיש”.

חברו לנבחרת, נמרוד לוי, הוסיף: “עלינו הרבה יותר אגרסיביים, כולנו. אני חושב שגיא פלטין הכניס המון אנרגיות. לקחנו ריבאונד הרבה יותר טוב והטיפולים בהגנה היו משמעותית טובים יותר. הייתה לנו אופציה לרוץ ולעשות נקודות קלות. אני שמח שעשינו את העבודה”.

“יש הכנה טובה עד עכשיו, עבדנו על הדברים שאריאל רצה. יש שיפור וכמובן שיש על מה לעבוד, אבל כן היה שיפור בהרבה דברים. חוץ מזה, כמובן שהתגבשנו והתחברנו השחקנים וכל המשלחת”.

קלעו לנבחרת ישראל: דני אבדיה (6 ריבאונדים) ורומן סורקין (7 ריב’) 16 נקודות כל אחד, תומר גינת 12 נק’, 11 ריב’ ו-5 אסיסטים, קאדין קרינגטון (5 אסט’) ונמרוד לוי 7 נק’ כ”א, יובל זוסמן 5 נק’ ו-5 ריב’, בר טימור 4 נק’, רפי מנקו וגיא פלטין 3 נק’ כ”א ואיתן בורג 2 נק’.

רבע ראשון: 20:23 לנבחרת יוון

חמישיית נבחרת ישראל: בר טימור, יובל זוסמן, דנה אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת יוון: טיילר דורסי, פאנאגיוטיס קלאציאקיס, קוסטאס אנטטקומפו, אלכסנדרוס סמודורוב וקאציבליס.

הדקות הראשונות של המשחק אופיינו בהחלפת סלים הדדית בין הצדדים ובאגרסיביות שהתבטאה על ידי עבירות שנשרקו מהשופטים, כששתי הקבוצות השיגו מספר נקודות מקו העונשין. ארבע נקודות רצופות של אבדיה השוו את התוצאה, 9:9 לקראת מחצית הרבע. לאחר פסק זמן של היוונים, הם חזרו טוב יותר ועם מספר פעולות טובות שלהם גרמו למאמן הישראלי להזעיק פסק זמן משלו.

הנבחרת הציגה מספר דקות של נרפות הגנתית שאפשרו ליוונים לרוץ, אך לקראת סיום הרבע נציגנו ב-NBA התעורר, ויחד עם מספר פעולות טובות הוריד את ההפרש. שני סלים של היריבה הורידו את הנבחרות להפסקה בין הרבעים ב- 20:23 לזכותם.

יובל זוסמן (קרדיט: איגוד הכדורסל)

רבע שני: 39:41 לנבחרת יוון

הנבחרת פתחה טוב יותר את הרבע, אך לא השכילה לעלות ליתרון בדקות הראשונות, והסטטוס קוו נשמר מבחינת ההפרש. שלשה של אבדיה העלתה את בית הלחמי ליתרון ואת השחקן עצמו למאזן דו ספרתי של נקודות. בכל פעם שהנבחרת התקרבה ואף עלתה ליתרון, יכולת חלשה בהגנה גרמה ליוונים לחזור ולקחת את המושכות מחדש. הנבחרות ירוד למחצית ב- 39:41 לנבחרת יוון.

רבע שלישי: 49:56 לנבחרת ישראל

ריצת 0:7 של ישראל העלתה אותה ליתרון שלוש בפתיחת הרבע, 43:46. הנבחרת של בית הלחמי המשיכה ביכולת הטובה בהובלת סורקין וגינת והגדילה את יתרונה. מי שבלט ברבע הזה הוא גיא פלטין, שתרם באופן מיידי מבחינה הגנתית ואף התקפית והביא את שינוי המומנטום יחד עם השחקנים המובילים. בסופו של הרבע, הנבחרת שלנו הפכה את התוצאה וירדה לעשר הדקות המכריעות ביתרון 49:56.

רבע רביעי: 58:75 לנבחרת ישראל

ריצה נוספת של הנבחרת בתחילתו של הרבע העלתה אותה ליתרון דו ספרתי שהוא גם יתרון השיא במשחק עד כה, 51:69. שתי שלשות רצופות של היוונים הרגיעו את ההתלהבות הישראלית, אך נקודות שלנו הרגיעו את הנבחרת וקבעו כי היא תצא מנצחת מההתמודדות הזאת, 58:75.