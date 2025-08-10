יום שלישי, 12.08.2025 שעה 11:47
לימבומבה כשיר ויפתח בהרכב ק"ש מול טבריה

הבלגי החלים מהפציעה בעינו ויחליף את אבו רומי בגביע הטוטו. ברדה יבצע עוד שלושה שינויים נוספים ויחלק כוחות: זלמנוביץ', בנבנישתי ו-וייר ויפתחו

|
אנתוני לימבומבה בפעולה (ראובן שוורץ)
אנתוני לימבומבה בפעולה (ראובן שוורץ)

כשהיא איבדה סיכוי להעפיל לשלב חצי הגמר, עירוני קריית שמונה תנסה הערב לצבור שלוש נקודות מול עירוני טבריה ולקוות למעידה של בני סכנין מול מכבי בני ריינה, כדי לסיים במקום השני בבית ובטעם טוב.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של הקשר אנתוני לימבומבה, שהחלים מהפציעה בעינו וצפוי לחזור ל-11 של שי ברדה, כאשר מי שיירד לספסל לאחר שפתח בכל המשחקים הוא שחקן ההתקפה מוחמד אבו רומי.

ברדה יבצע מספר שינויים: מתן זלמנוביץ', יפתח בשער ויזכה לדקות משחק, כאשר בחלק האחורי, גם עידו וייר יפתח בצד ימין ואופיר בנבנישתי במרכז ההגנה. שי בן דוד ועובדיה דרוויש יהיו אלה שיזכו למנוחה.

"המשחק האחרון עשה רושם פחות טוב. היום זאת ההזדמנות להגיע במומנטום טוב לקראת הליגה. אם יש משחק שבו צריך לתת צ'אנס גם לשחקנים שפחות משחקים, זה המשחק הזה", אמרו במועדון.

ההרכב המשוער: מתן זלמנוביץ', עידו וייר, אופיר בנבנישתי, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, יאיר מרדכי, אנתוני לימבומבה ואדריאן אוגריסה.

