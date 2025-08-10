יום ראשון, 10.08.2025 שעה 20:32
יום ראשון, 10/08/2025, 20:00אצטדיון גריןגביע הטוטו - מחזור 5
בני סכנין
דקה 31
1 0
שופט: אביעד שילוח
שער מוחמד שכר (25)
מכבי בני ריינה
גביע הטוטו 25-26
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
42-33עירוני טבריה2
42-23בני סכנין3
33-23עירוני ק"ש4
37-53מכבי בני ריינה5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
דורון בן דור | 10/08/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
אחמד סלמן מול אנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)
אחמד סלמן מול אנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)

שלב הבתים של גביע הטוטו קרוב לסיומו. בשעה זו, מכבי בני ריינה מארחת את בני סכנין באצטדיון גרין שבנוף הגליל, במסגרת המחזור החמישי של בית א’ שבסופו – נדע היכן תשחק כל קבוצה במשחקי הדירוג וגם מול איזו יריבה היא תתמודד. בנוסף, קשה להתעלם מהמפגש הפיקנטי בין המאמנים, שלמעשה מתמודדים כל אחד מול המועדון הקודם שלו בשלוש השנים האחרונות.

החבורה של סלובודאן דראפיץ’ הצליחה לנצח רק לאחרונה כשהשיגה 1:2 על עירוני קריית שמונה, כי לפני זה היא ספגה שני הפסדים במסגרת המפעל אחרי 4:3 משוגע להפועל חיפה ו-2:0 לעירוני טבריה. להתמודדות היא הגיעה מהמקום החמישי והאחרון בבית, כשלזכותה 3 נקודות והפרש שערים שלילי של מינוס 2.

מנגד, חניכיו של שרון מימר עם מאזן טוב יותר במעט של 4 נקודות והפרס שערים מאופס, ניצבים במקום השלישי טרם שריקת הפתיחה. את משחקיהם במפעל פתחו עם 1:1 מול טבריה, המשיכו עם הפסד 1:0 להפועל חיפה ולפני מספר ימים רשמו 0:1 על קריית שמונה.

במקביל, נערך המפגש השני באותו הבית בין ק”ש לטבריה, כאשר הכל פתוח ומי שתסיים במקום השני תלך למשחק על המקום ה-7 מול מכבי חיפה. מי שתסיים שלישית תפגוש את מכבי נתניה על המקום ה-9, הרביעית תפגוש את הפועל פתח תקווה על המקום ה-11 והאחרונה תפגוש את מ.ס אשדוד על המקום ה-13.

מחצית ראשונה
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לכיבוש שער גם מצידה של בני סכנין, ג'בייר בושנאק עם דריבל מעולה מהאגף השמאלי שבסופו הגיע למצב טוב אך הבעיטה פספסה במעט את המסגרת
  • '4
  • החמצה
  • מכבי בני ריינה מגיעה למצב הראשון במשחק כשמוחמד שכר קיבל את הכדור באגף ימין והעביר מסירת רוחב נהדרת לסער פדידה שאיים על השער אך פספס את המסגרת
לחיצות ידיים (חג'אג' רחאל)לחיצות ידיים (חג'אג' רחאל)
בני ריינה מאוחדים (חג'אג' רחאל)בני ריינה מאוחדים (חג'אג' רחאל)
בני סכנין לפני תחילת המשחק (חג'אג' רחאל)בני סכנין לפני תחילת המשחק (חג'אג' רחאל)
  • '1
  • החלטת שופט
  • אביעד שילוח שרק! המשחק יצא לדרך
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי