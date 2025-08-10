הרכבים וציונים



אחמד סלמן מול אנטוניו ספר (חג'אג' רחאל) אחמד סלמן מול אנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)

שלב הבתים של גביע הטוטו קרוב לסיומו. בשעה זו, מכבי בני ריינה מארחת את בני סכנין באצטדיון גרין שבנוף הגליל, במסגרת המחזור החמישי של בית א’ שבסופו – נדע היכן תשחק כל קבוצה במשחקי הדירוג וגם מול איזו יריבה היא תתמודד. בנוסף, קשה להתעלם מהמפגש הפיקנטי בין המאמנים, שלמעשה מתמודדים כל אחד מול המועדון הקודם שלו בשלוש השנים האחרונות.

החבורה של סלובודאן דראפיץ’ הצליחה לנצח רק לאחרונה כשהשיגה 1:2 על עירוני קריית שמונה, כי לפני זה היא ספגה שני הפסדים במסגרת המפעל אחרי 4:3 משוגע להפועל חיפה ו-2:0 לעירוני טבריה. להתמודדות היא הגיעה מהמקום החמישי והאחרון בבית, כשלזכותה 3 נקודות והפרש שערים שלילי של מינוס 2.

מנגד, חניכיו של שרון מימר עם מאזן טוב יותר במעט של 4 נקודות והפרס שערים מאופס, ניצבים במקום השלישי טרם שריקת הפתיחה. את משחקיהם במפעל פתחו עם 1:1 מול טבריה, המשיכו עם הפסד 1:0 להפועל חיפה ולפני מספר ימים רשמו 0:1 על קריית שמונה.

במקביל, נערך המפגש השני באותו הבית בין ק”ש לטבריה, כאשר הכל פתוח ומי שתסיים במקום השני תלך למשחק על המקום ה-7 מול מכבי חיפה. מי שתסיים שלישית תפגוש את מכבי נתניה על המקום ה-9, הרביעית תפגוש את הפועל פתח תקווה על המקום ה-11 והאחרונה תפגוש את מ.ס אשדוד על המקום ה-13.