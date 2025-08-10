דקה 33: ברצלונה - קומו 0:1

זה היה אמור להיות משחק הפתיחה החגיגי של הקאמפ נואו המשופץ (בחלקו), אבל ברצלונה עדיין לא חזרה לאצטדיון המיתולוגי שלה. במקום זאת, אלופת ספרד מארחת כעת את קומו האיטלקית בגביע גאמפר באצטדיון יוהאן קרויף.

בארסה הגיעה למשחק אחרי מספר ימים סוערים שכללו עימות חריף בין הקפטן מארק אנדרה טר שטגן לראשי המועדון שזעמו על התנהלותו. הגרמני גם איבד את סרט הקפטן לתקופה קצרה, אבל הוא הושב לו אחרי שהסכים לחתום על הדו"ח הרפואי כדי שיישלח לליגה הספרדית.

טר שטגן שלא יכול לשחק עקב פציעה, הגיע לגאמפר כקפטן, בעוד איניגו מרטינס עזב לאחרונה לאל נאסר הסעודית. בארסה צריכה להתרגל לשחק ללא הבלם שהיה חלק מרכזי בהגנה שלה בעונה שעברה, ובמהלך משחקי ההכנה האנזי פליק תירגל את המגן השמאלי, ג’רארד מרטין, כבלם.

עד עכשיו בארסה ניצחה 1:3 את ויסל קובה ביפן, ו-3:7 את סיאול ו-0:5 את דאגו בדרום קוריאה. מנגד, ססק מוביל את קומו מול הקבוצה שבה גדל, והיא הגיעה לקטלוניה אחרי ה-2:3 הסוער על בטיס שכלל עימות פיזי בין הקבוצות.

מחצית ראשונה:

דקה 2: כבר אחרי שתי דקות, ברצלונה הגיעה למצב ראשון כשמרקוס רשפורד הצליח להחזיר כדור לשורות הקטלונים ומצא את פרמין, שבעט על הגנת קומו.

דקה 20: זה לקח עשרים דקות, אבל לאמין ימאל סוף סוף הראה את הקסמים שהוא יודע לבצע כשהצליח לעבור באגף הימני את אלכס ואייה, נכנס לרחבה ובעט כדור מסוכן שפספס מעט את המסגרת.

דקה 21, שער! ברצלונה עלתה ליתרון 0:1: הלחץ עבד, כשכדור תועה כ-20 מטרים משערו של ז’אן בוטז, הגיע לרגליו של פרמין לופס, שהפעם בעט מדויק בין ההגנה והצליח להכניע את שוער קומו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קובארסי, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, לאמין ימאל, פרמין, ראפיניה ומרקוס ראשפורד.

הרכב קומו: ז’אן בוטז, מרג’ים וויוודה, איגנס ואן דר ברמפט, מארק אוליבר-קמפף, אלכס ואייה, סרג’י רוברטו, ניקו פאס, מרטין בטורינה, ג’יידן אדאי, אנסטסיוס דוביקאס ואיוון אסון.