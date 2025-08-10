סילבס רוצה להתחזק בעוד שלושה שחקנים להרכב

אחרי שהפסידה באצטדיון י"א 3:0 להפועל פתח תקווה במשחק מדאיג, מ.ס אשדוד שוב ירדה אמש (שבת) מנוצחת, הפעם 2:0 על ידי הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד, במשחק שנעל עבורה את שלב הבתים של גביע הטוטו. מדובר במשחק הלפני אחרון לפני פתיחת הליגה, כך שהמאמן חיים סילבס יצא מאוכזב בעיקר מהיכולת במחצית הראשונה והוא יודע שהאתגר המצפה לו בעונת 2025/26 יהיה קשה ללא רכש נוסף.

"במחצית הראשונה פשוט לא היינו קיימים, לא היה כלום ושום דבר. במחצית השנייה עשינו שינויים נחוצים והדברים נראו יותר טוב, אבל עדיין זה לא הספיק כדי להבקיע. נהיה חייבים להתחזק ולשפר את החדות בהתקפה", אמרו בעיר הנמל.

הסימן שסילבס לא אהב את מה שראה הוא חילוף מרובע בפתיחת המחצית השנייה. מאמן אשדוד ניסה ליצור שינוי באנרגיות ובקצב המשחק, נראה שזה עבד טוב דרך יוג’ין אנסה אבל שוב ללא מחץ וכדור ברשת. "רואים שיש בעיה ביצירה של מצבים, אין מספיק יצירתיות וחייב לחזק את הקבוצה כמה שיותר מהר. במועדון עובדים על זה", אמר גורם באשדוד.

שחקני מ.ס אשדוד (רועי כפיר)

סילבס בצע כמה ניסיונות והפעם כששיבץ את ליאב פרדה בעמדת המגן השמאלי והחזיר לחיים את סתיו נחמני, אך קשה לומר שזה הצליח לשנות את התפיסה שלו. במקביל, הקשר הקונגולזי קארים קימבידי שנחת לפני ארבעה ימים, נרשם כנבחן זר והרשים במשחק המבחן. לא ברור אם זה מה שאשדוד בדיוק צריכה לאגף השמאלי מאחר וקימבידי הראה יכולות טובות בקישור, אבל באשדוד יתקדמו עם השחקן לחוזה.

מי שבלט שוב בהיעדרו הוא הבלם טימותי אוואני, שנחת רק השבוע ועדיין רחוק מכושר משחק. אוואני לא עבר הכנה מלאה כמו יתר חבריו והוא צפוי להיכנס לעניינים בהדרגה, כשבאשדוד צריכים אותו מאוד במרכז ההגנה. המחצית הראשונה ודקות הסיום היו חלשים מבחינה הגנתית, עם חוסר שליטה במרכז המגרש וחוסר חדות בהתקפה.