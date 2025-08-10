יום ראשון, 10.08.2025 שעה 18:33
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
31-61פ.ס.וו. איינדהובן1
30-51ניימיכן2
31-41אלקמאר3
30-21אייאקס4
30-21פיינורד5
30-11זוולה6
12-21גו אהד איגלס7
12-21פורטונה סיטארד8
11-11הירנביין9
11-11וולנדם10
00-00אוטרכט11
00-00הראקלס אלמלו12
01-01טוונטה אנסחדה13
02-01נאק ברדה14
02-01טלסטאר15
04-11כרונינגן16
06-11ספרטה רוטרדם17
05-01אקסלסיור רוטרדם18

28 דקות לגלוך, אייאקס ניצחה 0:2 את טלסטאר

הישראלי, שעשה את המעבר הגדול ועם מספר 10 על הגב, עלה בדקה ה-62 מהספסל ועשה מספר פעולות יפות בניצחון של קבוצתו במחזור הפתיחה. וחהורסט כבש צמד

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

עונת 2025/26 בליגה ההולנדית כבר נפתחה רשמית, כאשר היום (ראשון) היא התחילה באמת עבור אוהדי הכדורגל הישראלי, שציפו לראות את אוסקר גלוך עם המספר 10 באייאקס הגדולה וזה אכן קרה, כאשר הוא עלה לשחק בדקה ה-62, השלים 28 דקות ועזר לקבוצתו לנצח 0:2 את טלסטאר.

הישראלי כזכור עבר לאייאקס תמורת 15 מיליון אירו והערב זה היה מחזור הפתיחה וגם הופעת הבכורה של גלוך, כשהוא פגש את העולה הטרייה. הקשר לא פתח בהרכב קבוצתו, ששלטה מהרגע הראשון ועלתה ליתרון בדקה ה-19 משער של ווט וחהורסט.

הציפייה לראות את גלוך הייתה גדולה, וזה קרה בסופו של דבר, כאמור, אחרי 62 דקות, כשכל האצטדיון היה על הרגליים ומחא כפיים לישראלי שהתרגש מאוד, אך עשה מספר פעולות יפות והראה מה יש לו ברגליים, כשהוא אמנם לא הצליח לכבוש או לבשל, אבל היה פעיל בהתקפה.

בדקה ה-83 הגיע השער השני, כאשר קרן מדויקת הגיעה לראשו של וחהורסט שכבש בקלות, נתן 0:2 ושלוש נקודות לאייאקס, שבשבוע הבא תצא למשחק חוץ במחזור השני, כאשר היא תפגוש את גו אהד איגלס, כאשר האוהדים הישראלים יצפו לראות את גלוך פותח בהרכב.

מחצית ראשונה:

דקה 19, שער! אייאקס עלתה ל-0:1: המארחת ניצלה איבוד כדור בהגנה וברחויס שלח עומק ל-ווט וחהורסט שלא התבלבל וכבש.

שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)

דקה 37: הגבהה מצד שמאל מצאה את וחהורסט ברחבה, כשהוא נגח ופגש רק את המשקוף.

מחצית שנייה:

דקה 50: הזדמנות נפלאה לשוויון. מילאן זונוולד עלה גבוה ונגח היטב, ויטסלאב יארוש היה במקום והדף לקרן.

דקה 62: הרגע לו חיכינו הגיע. אוסקר גלוך נכנס אל כר הדשא כשהוא מחליף את ברטרנד טראורה.

אוסקר גלוך עולה לכר הדשא (IMAGO)אוסקר גלוך עולה לכר הדשא (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

דקה 82: גלוך פעיל על המגרש, כשפעולה שלו הביאה את וחהורסט לאחד על אחד, שבעט טוב, איך נהדף לקרן.

אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

דקה 83, שער! אייאקס עלתה ל-0:2: זה היה באוויר. ברחויס הגביה כדור קרן, וחהורסט הגיע לפני כולם ונגח לרשת.

ווט וחהורסט כובש (IMAGO)ווט וחהורסט כובש (IMAGO)
ווט וחהורסט רץ לחגוג (IMAGO)ווט וחהורסט רץ לחגוג (IMAGO)
