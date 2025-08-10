בהפועל ת"א מרוצים מהאופי, צ'יקו על סף סיכום

אחרי ההפסד המאכזב 3:0 למכבי נתניה, הפועל תל אביב סיימה אמש (שבת) את שלב הבתים של גביע הטוטו עם ניצחון דרמטי 0:2 על מ.ס אשדוד, משער של רן בנימין עמוק בתוספת הזמן, והבטיחה לעצמה מקום בחצי הגמר שם תפגוש את הפועל באר שבע לשחזור חצי גמר גביע המדינה לפני 3 חודשים. הניצחון הזה מנע מהאדומים דרבי תל אביבי על מקומות 5–6, שהיה מגיע בטיימינג לא טוב נוכח העובדה שהסגל עדיין לא גמור.

"להבקיע את השער השני בתוך תוספת הזמן זה מצריך אופי", אמרו בחודורוב, "ידענו שכרטיס לחצי הגמר יגיע רק אם נבקיע את השני, שמחים שעשינו את זה. בסוף עשינו את שלנו, יש עוד הרבה דברים לשפר מבחינת משחק הלחץ והאינטנסיביות שחלק מהשחקנים צריכים להבין איך ומה לעשות. הסגל עדיין לא שלם, אבל אנחנו בדרך לשם".

מאמן הקבוצה אליניב ברדה, שנעדר מהקווים עקב הרחקה מהמשחק מול נתניה, יחזור כעת לראשונה לאצטדיון טרנר הפעם לא כעובד הפועל באר שבע למפגש טעון מול האקסית שוב בדרך לתואר. ברדה היה מרוצה מהשחקנים שלו בחלק מהמשחק, בעיקר בסיום שהיו זקוקים לשער שני והצליחו להראות הרבה אופי.

אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

מי שקיבל את מלוא המחמאות הוא דניאל דאפה שסיים שוב ככוכב הגדול של האדומים. החלוץ כבש את שער היתרון בדקה ה-24, ובתוספת הזמן גם בישל את שער הניצחון. גם רן בנימין קיבל שבחים על שער הניצחון שלו. בצוות המקצועי הביעו שביעות רצון מהמשחק של אנדריאן קרייב ובטוחים שהוא רק ילך וישתפר תוך כדי הזמן.

בגזרת הרכש, עיקר תשומת הלב מופנית כרגע לברזילאי צ’יקו, בלם בן 26 המתנשא לגובה 1.90 מטר. אתמול (שבת) דווח בברזיל כי האדומים הגישו הצעה משופרת לרסיפה, לאחר שהצעה קודמת להשאלה נדחתה לפני כשבוע וחצי. גם ארדה קרז’אלי הבולגרית, יריבה אפשרית של מכבי חיפה בקונפרנס ליג, הביעה עניין, אך לפי הדיווחים, צ’יקו עצמו ביקש לעזוב לאור ההצעה המשופרת של הפועל תל אביב עם שכנועים מצד פלקאו.

הבלם הברזילאי צ'יקו (IMAGO)

בהפועל אישרו שהבלם קרוב לסגירה ובקרוב ינחת בישראל לצורך בדיקות רפואיות וחתימה. צ’יקו גדל ברסיפה ובמדיה עלה להופעת בכורה בבוגרים באוגוסט 2020 מול סאו פאולו. ב-2024 הושאל לנובוריזונטינו ורשם בקריירה 163 הופעות, שישה שערים ושלושה בישולים מהעמדה האחורית.

בחודורוב לא מתכננים שלא לעצור בבלם ובמקביל לסגירת העסקה עם צ’יקו, נמשכים המגעים לצירוף שחקן כנף שמאלי וחלוץ נוסף, כחלק מהרצון של אליניב ברדה והמנכ”ל גיא פרימור לבנות סגל איכותי שיחזיר את המועדון לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי בעידן אדמונד ספרא.