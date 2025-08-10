יום ראשון, 10.08.2025 שעה 07:05
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5125-4426פילדלפיה יוניון1
4931-3925סינסינטי2
4729-4326נאשוויל3
4436-4125קולומבוס קרו4
4234-4922אינטר מיאמי5
4133-4625אורלנדו סיטי6
3839-4325שארלוט7
3829-3424ניו יורק סיטי8
3642-4725שיקאגו פייר9
3336-3925ניו יורק רד בולס10
2835-3325ניו אינגלנד רבולושן11
2233-2625טורונטו12
2246-3025אטלנטה יונייטד13
1947-2426מונטריאול14
1951-2226די.סי. יונייטד15
 מערב 
4932-5026סן דייגו אפ.סי1
4526-4224ונקובר ווייטקאפס2
4428-4225מינסוטה יונייטד3
3835-3924סיאטל סאונדרס4
3730-4123FC לוס אנג'לס5
3734-3325פורטלנד טימברס6
3428-2324אוסטין7
3130-2624ריאל סולט לייק8
3039-3125קולורדו ראפידס9
2944-4725סן חוזה ארת'קווייקס10
2845-3725דאלאס11
2841-3225יוסטון דינמו12
2447-3625קנזס סיטי13
2141-2725סנט לואיס סיטי14
1648-2824לוס אנג'לס גלאקסי15

בישול לתאי בריבו מול טורונטו, ניצחון לפיינגולד

MLS: החלוץ שיחק 67 דקות וסידר שער יתרון מוקדם עם מסירה נהדרת, אבל הקנדים השוו בדקה ה-91. המגן השלים 90 דקות, ניו אינגלנד גברה 0:2 על די.סי

|
תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

תאי בריבו ופילדלפיה פספסו הלילה (בין שבת לראשון) ניצחון על טורונטו בתוספת הזמן במשחק שבו החלוץ בישל. במשחק נוסף ב-MLS: עיליי פיינגולד וניו אינגלנד גברו על די.סי יונייטד.

פילדלפיה – טורונטו 1:1

בריבו פתח בהרכב המקומיים ושיחק 67 דקות. החלוץ הישראלי היה גם זה שסידר את שער היתרון של פילדלפיה כשקיבל את הכדור מעבר לקו מחצית המגרש בדקה הרביעית ושלח מסירת עומק נהדרת לאינדיאנה ואסילב, שכבש בקלות, 0:1.

היתרון החזיק מעמד עד תוספת הזמן. בדקה ה-91 מאליק הנרי הרים מהאגף הימני ודיאנדרה קר ברח להגנת פילדלפיה כדי לנגוח מקרוב לרשת ולקבוע את התוצאה הסופית.

פילדלפיה עדיין מובילה את המזרח עם יתרון של שתי נקודות על פני סינסינטי, לה יש משחק חסר. האחרונה תפגוש את שארלוט של ליאל עבדה ועידן טוקלומטי הלילה.

תאי בריבו מול טורונטו (IMAGO)תאי בריבו מול טורונטו (IMAGO)

ניו אינגלנד – די.סי יונייטד 0:2

פיינגולד פתח בהרכב המנצחים והשלים 90 דקות. מי שכיכב והוביל את ניו אינגלנד לניצחון הוא קרלס חיל שהרים מצד ימין ולאונרדו קמפאנה התרומם מעל כולם כדי לנגוח לרשת בדקה ה-62.

חיל כבש את השער השני בעצמו כשהשתחרר משחקן יריב על סף הרחבה בדקה ה-70 ואז שלח כדור מדויק לפינה הימנית ולרשת. בזכות השער והבישול, הקשר הגיע למעורבות ב-130 שערים בניו אינגלנד ובכך עלה למקום הראשון בדירוג ההיסטורי כשהוא עובר את טיילור טוולמן.

