יום ראשון, 10.08.2025 שעה 07:05
כדורסל ישראלי

שיתוף הפעולה בין זוסמן לאבדיה והצורך ברכז

המשחק מול קפריסין אמנם לא המבחן האמיתי, אך השניים בלטו ונתנו אפשרות מעניינת, טימור הראה שהוא חשוב ויש צורך במנהל משחק כמו מדר. היום: יוון

דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)
דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל השיגה אתמול (שבת) את ניצחונה השני בסדרת משחקי ההכנה ליורובאסקט עם ניצחון מוחץ על קפריסין, 69:109, לאחר ההפסד לאסטוניה ביום שלישי האחרון. הרוטציה של אריאל בית הלחמי נמשכה כאשר הנבחרת עדיין ללא ים מדר, שחזר להתאמן בסוף השבוע שעבר ללא מגע, וללא רומן סורקין שלא נרשם הפעם. המחצית השנייה הייתה הסיפור של המשחק, שנתן כמה תובנות מעניינות כמו גם דברים שכבר היו ידועים עוד לפני כן.

הדבר הראשון שבלט במשחק אתמול היה שיתוף הפעולה בין יובל זוסמן לבין דני אבדיה, שהוליד כמה סלים יפים ונתן מבט ואפשרות מעניינת גם להמשך. התנועה ללא כדור של שחקני הנבחרת נראתה טוב, אך כאמור, ביורובאסקט עצמו הנבחרת תצטרך להיות יותר מלוטשת בשני צידי המגרש. שיתוף פעולה נוסף שכבר היה ידוע ומוכר, היה זה של תומר גינת יחד עם בר טימור, שהראה בדיוק כמה הוא חשוב לסגל הנוכחי לאחר שבשלישי האחרון הוא הביא נוכחות של בעל בית שמסוגל לשלוט בקצב, להאט כשצריך, לתקוף כשצריך ולדחוף כשצריך.

כמובן שקפריסין היא לא המבחן האמיתי, עם כל הכבוד לנבחרת שתארח יחד עם יוון את בית ג', שיצטלב בשלב שמינית הגמר עם הבית הפולני, כלומר בית ד' בו משחקת נבחרת ישראל. אך חזרה למשחק, שוב בלט הצורך במנהל משחק מנוסה מאוד בדקות שבהן טימור לא היה על הפרקט, כך שאפשר לומר שהנבחרת נואשת לרכז נוסף. נראה שהמון יכול להיות על כתפיו של מדר או של רכז אחר כדי להקל על חייהם של כל הנוגעים בדבר בהתקפה.

בר טימור חודר לסל (איגוד הכדורסל)בר טימור חודר לסל (איגוד הכדורסל)

מה הלאה? היום (20:30) חניכיו של בית הלחמי יפגשו את אחת הנבחרות החזקות שיש לטורניר להציע - יוון, אך יאניס אנטטוקומנפו לא ישחק. לאחר ההתמודדות מול היוונים, נבחרת ישראל תשוב ארצה כאשר כאמור ההזדמנות היחידה שתהיה לנבחרת להרגיש את ים מדר ולים מדר להרגיש את חבריו לנבחרת תהיה מול מונטנגרו, אך נראה שגם זה תלוי בקצב ההתקדמות שלו.

בכל הנוגע לטורניר עצמו, הבית בו משחקת נבחרת ישראל נראה כזה שבהחלט אפשר לעלות ממנו, לאור הזימונים, השחרורים (סלובניה) והניפויים שהגיעו לאחריהם, ושחקנים שכבר הצהירו עוד לפני הזימונים שלא יגיעו (בלגיה). כל נבחרת, כזכור, יכולה לזמן עד 24 שחקנים לסגלים המורחבים, כאשר את הסגל הסופי נותנים מספר ימים לפני תחילתה של האליפות.

