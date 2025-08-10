יום ראשון, 10.08.2025 שעה 20:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

עכשיו זה רשמי: כריסטיאן בליץ' חתם במכבי ת"א

הרכש ה-9 בסגל של ז'רקו לאזטיץ': הקשר הסרבי בן ה-24 הגיע בהשאלה מאלקמאר, כאשר לצהובים תהיה אופציית רכישה. "נרגש להיות כאן, רואה בכך הזדמנות"

|
כריסטיאן בליץ' (IMAGO)
כריסטיאן בליץ' (IMAGO)

ליגת האלופות כבר לא תהיה למכבי תל אביב, אבל זה ממש לא אומר שהמועדון לא שואף בכל הכוח להיות באירופית ולקחת אליפות שלישית ברציפות. לשם כך, מסע הרכש ממש לא נגמר, והיום (ראשון) הצהובים הכריזו על צירופו של זר חדש בקריית שלום – כריסטיאן בליץ’ מאלקמאר חתם באופן רשמי אצל הצהובים.

הקשר הסרבי בן ה-24 עבר למכבי במסגרת עסקת השאלה, כאשר לצהובים תהיה אופציית רכישה עליו בסיום העונה הקרובה. בליץ’ הוא הרכש התשיעי שמצטרף לסגל של ז’רקו לאזטיץ’, אחרי צירופם של יון ניקולאסקו, נועם בן הרוש, הייטור, מוחמד עלי קמארה, דני גרופר, בן לדרמן, יואב גראפי ואיתמר נוי.

בליץ' החל את הקריירה ב-OFK בלגרד ומשם התפתח בווסטהאם. הוא שיחק בקבוצות הצעירות של הפטישים ומשחק הגיע לאולימפיאקוס הצעירה. את קריירת הבוגרים החל בצ'וקאריצ'קי, כשב-2022 עבר לפרטיזן בלגרד, ממנגד נמכר בינואר 2024 לאלקמאר. בעונה החולפת רשם 24 הופעות בכל המסגרות, כולל שמונה בליגה האירופית, בהן כבש שער ליגה אחד.

כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ' (IMAGO)

לאחר החתימה אמר: “אני נרגש להיות כאן, שכן אני רואה בכך הזדמנות מצוינת לקדם את הקריירה שלי במועדון המדהים הזה. להצטרף לקבוצה שזכתה באליפות בכל אחת משתי העונות האחרונות, רק מדגיש אצלי את המחויבות לעבוד קשה על מנת להבטיח שהסטנדרטים הגבוהים האלה יישמרו”.

בליץ' נולד בעיר סינט-טרוידן שבבלגיה, בתקופה בה אביו, השוער לשעבר דושאן בליץ', שיחק בקבוצת העיר. לאחר תקופות בליגות שונות, הצטרף בליץ' בחורף 2024 לאלקמאר ההולנדית, ובאותה עונה ערך את הופעת הבכורה שלו בליגה ההולנדית במשחק מול זוולה. בספטמבר 2024 כבש את שערו הראשון, במשחק היסטורי בו הביסה אלקמאר את הירנביין 1:9, ניצחון השיא של המועדון בליגה.

