פדרי החמיא: ג'וד בלינגהאם שחקן פשוט מדהים

מוקדם יותר השבוע פורסם 30 המועמדים לכדור הזהב, וכמובן שבעקבות העונה הנהדרת של ברצלונה יש לה כמה שמות שנמצאים ברשימה. אחד מהם הוא פדרי, שרשם את העונה הטובה בקריירה שלו והפך ללא צל של ספק לאחד הקשרים הטובים בעולם. אחרי מועמדותו לפרס, הכוכב העניק ראיון לפראנס פוטבול, שאחראית על כדור הזהב.

תחילה פדרי דיבר על הפרס עצמו: “לרוב זה פרס ששחקני התקפה זוכים בו, אבל רודרי הוכיח שגם קשרים מקבלים יותר הערכה, אז למה שאני לא אחלום על לזכות בזה בקריירה שלי? בכל מקרה, אני לא זה שמחליט מי הטוב ביותר, יש כאלו שקובעים ומצביעים על הפרסים האישיים”.

עוד אמר: “עבדתי קשה בעונה האחרונה ואני חושב שהייתי טוב מאוד. גם ברמה הקולקטיבית הדברים הלכו טוב, וגם ברמה האישית אני מרגיש שאני יציב מאוד. המאמן האמין בי, וזה דבר הכרחי וחשוב מאוד, ולכן גם נתתי את כל מה שיש לי והדברים לשמחתי הלכו טוב”.

פדרי חוגג (רויטרס)

על ברצלונה: “הצלחנו להיבנות מחדש. בנינו קבוצה חדשה לגמרי, והצלחנו להכיר אחד את השני והיו לנו גם שחקנים צעירים שעשו את ההבדל ופרצו. כיום יש לנו קבוצה נהדרת, אני משוכנע שאנחנו יכולים גם להגיע לרמה יוצאת מן הכלל אפילו יותר מהעונה האחרונה”.

פדרי דיבר גם על היריבה הגדולה ריאל ובעיקר על שני שחקנים: “יש לריאל המון שחקנים טובים מאוד. כשקיליאן אמבפה עם הכדור ויש לו אחד על אחד, זה קשה מאוד לעצור אותו. ויש את ג’וד בלינגהאם, שהוא פשוט מדהים. הוא משלב פיזיות עם עוצמות וגם יכולות טכניות, וזה גורם לו להיות שחקן שכל כך קשה להתמודד מולו”.