יום שבת, 09.08.2025 שעה 22:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

הבלם ברונו ראמירז מועמד להפועל חיפה

פרסום ראשון: הבלם בן ה-31, המתנשא לגובה 1.90 מ', שיכול לשחק גם כקשר אחורי ומשחק כיום באמזונס מהליגה השנייה בברזיל, מועמד לקבוצה של גל אראל

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

האם הפועל חיפה בדרך לצרף זר נוסף? ל-ONE נודע הערב (שבת) לראשונה כי הבלם/קשר אחורי הברזילאי, ברונו ראמירז, מועמד לחזק את הקבוצה של גל אראל, זאת כזכור לאחר עזיבתו של קווין ריאסקוס הקולומביאני, שביקש להשתחרר מהקבוצה לפני כשבועיים.

ראמירז (31), המתנשא לגובה 1.90, משחק לאורך רוב הקריירה כבלם, אך שיחק גם לא מעט בתפקיד הקשר האחורי, כשהוא יכול לשחק בשני התפקידים. הוא משחק כיום בקבוצת אמזונס מהליגה השנייה בברזיל, במדיה רשם העונה תשע הופעות. 

מדובר בבלם שהפועל חיפה מביאה, אחרי שמספר מועמדים ירדו מהפרק תוך כדי ההכנות לעונה הקרובה. לירן סרדל שנפצע בברכו יעבור מחר בדיקת MRI, לאחריה ניתן יהיה לדעת מה חומרת הפציעה ולכמה זמן ייעדר. אחיו, ירין, מועמד גם הוא לחתום לעונה הקרובה ומחכה לאישור סופי של יואב כץ.

