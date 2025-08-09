סל ניצחון ענק לרביב, העתודה גברה על טורקיה

נבחרת העתודה לנשים חוללה היום (שבת) היסטוריה נוספת עם ניצחון 78:80 דרמטי על טורקיה מסל ניצחון של גל רביב, וקבעה הישג שיא חדש עבורה באליפות אירופה עד גיל 20 כשתתמודד מחר (ראשון) מול בלגיה על המקום החמישי.

המשחק היה הפכפך לכל אורכו, כשריצת 2:12 ישראלית ברבע השלישי הפכה פיגור שבע בהפסקה ליתרון. הטורקיות הצליחו להשוות עם קליעות עונשין בשניות הסיום, אבל מהלך מנצח של רביב, שהובילה את הנבחרת עם 19 נקודות, נתן את האות לחגיגות בכחול לבן. לצד הגארדית, שלוש שחקניות קלעו 12 נקודות כל אחת: אילה אורן, שהוסיפה שישה אסיסטים, מיקה ביתן, שמסרה ארבעה כאלו לצד שישה ריבאונדים, ומעין כהן, שצלפה ארבע שלשות יקרות.

כזכור, החבורה של טל נתן לא ניצחה אף משחק בשלב הבתים, אך הפורמט של המפעל נתן לה בכל זאת כרטיס לשמינית. בשמינית הגמר הגיעה אחת הסנסציות הכי גדולות שהמפעל ראה, כשישראל גברה על צרפת והדהימה בדרך לרבע הגמר.

נבחרת העתודה נשים שמחה (פיב"א)

ברבע הגמר המסע קיבל מכה עם הפסד כואב לאיטליה, אבל המסע לא נגמר כאשר עדיין יש משחקי דירוג, ואחרי שהכחולות לבנות ניצחו את טורקיה נותר משחק אחד ואחרון, כאמור מול בלגיה על מנת לסיים במקום החמישי, ולכל הפחות גם במקרה של הפסד הן יסיימו במקום השישי.

מאמן הנבחרת, טל נתן, אמר: ״פשוט נפלא. נבחרת שהיא יחידה משומנת ומרתקת, אנחנו משחקים בפעם ה-13 ברציפות. המטרה הייתה לנצח את טורקיה ולנוח, אבל אי אפשר לנוח כי מחר יש בלגיה. עוד מקום היסטורי בין 6 הגדולות. מארס טורקי של הבנות והן הגיבורות הראשיות גם הצוות. אני מתרגש עד דמעות”.

קלעו לישראל: רביב 19, ביתן, אורן ומעין כהן 12 כל אחת, נחום וקבדה 8 כ"א, זילברשלג 6, תמר כהן 2, בייקו 1. כן שותפה: מישר.