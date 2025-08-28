היהלום שבכתר: דני אבדיה מגיע בגרסה הכי טובה

נבחרת ישראל תחל את דרכה בבית ד' ביום חמישי הקרוב, כאשר היא מתהדרת בסגל מהמוכשרים שיש להציע ועם מספר כוכבים וצוות מסייע נהדר, הגיע הזמן לדבר על היהלום שבכתר, על השחקן שצריך להיות על הפוסטר של היורובאסקט יחד עם לוקה דונצ'יץ', יאניס אנטטוקומפו, ניקולה יוקיץ' ושותפיהם, או במילים אחרות – דני אבדיה. הפורוורד, שכבר ביורובאסקט הקודם היה לאחד השחקנים הכי דומיננטיים עם תצוגות תכלית מרשימות במיוחד, מגיע הפעם לאחר עונת שיא בליגה הטובה בעולם.

מעונה לעונה, ממשחק למשחק ומפוזישן לפוזישן, דני אבדיה ממשיך להשתפר והוא מגיע ליורובאסקט הנוכחי בגרסה הכי טובה של עצמו, וחייבים כבר עכשיו להבהיר כי הוא עדיין לא קרוב לתקרה שלו, והוא הכוכב הבלתי מעורער של נבחרת ישראל באליפות אירופה שתצא לדרך בסוף החודש. הציפיה והכמיהה לראות את אבדיה בנבחרת אינן דבר של מה בכך והן התחילו כבר עם העתודה. הרי הזכייה שם רק הציתה את הדמיון באשר לאן האבטיפוס הזה יכול להגיע.

כבר בהתחלה היה ברור שדני אבדיה הוא לא עוד שחקן נוער. המערך שהוקם סביבו, הדרך שבה התפתח וצמח היא ללא כל צל של ספק אירוע שצריך לחזור אליו וללמוד אותו שוב ושוב, כי מדובר באחד התהליכים המרשימים. כמובן שהשילוב של איך שהוא בנוי מבחינה פיזית לצד סט הכישורים שלו מיוחד מאוד ואור הזרקורים ללא כל צל של ספק יהיה עליו בטורניר הנוכחי, כי צריך להודות מבחינה פיזיולוגית מעבר למנהיג שהוא ומעבר ליכולות שלו לקחת את הכדור לטבעת, לקלוע מעבר לקשת, ראיית המשחק והיכולת בהגנה מדובר בשחקן שלם מאין כמותו, כזה שלא היה לנו. תוסיפו למשוואה שהוא כל הזמן מוסיף ומשפר אלמנטים במשחק שלו ותקבלו שחקן מלוטש יותר ומסוכן הרבה יותר.

דני אבדיה (IMAGO)

החזרה לכדורסל האירופי מביאה עימה התאקלמות ומה שנקרא כאן כל כוכבי היורובאסקט שמגיעים מהליגה הטובה בעולם צריכים להתאקלם תוך כדי תנועה, אך רק היכולת של אבדיה להשתלט על משחק בלי שהוא כופה את עצמו כאשר הוא חלק מהשטף ובאותה הנשימה גם להיות מסוגל לקחת את הזריקה שתנצח את המשחק, או פשוט לקבל את ההחלטה הנכונה שתעשה את ההבדל הינם כנכס צאן ברזל מבחינתה של נבחרת ישראל.

החבילה הכוללת, כך אפשר לתאר את הפורוורד, שמעבר ליכולות הנהדרות שלו מגיע גם עם אופי תחרותי במיוחד וחבר נהדר לקבוצה, ובכל זאת חייבים לחזור (שוב) לאותה האליפות בתל אביב ב-2019 אז עם אריאל בית הלחמי שהסתיימה בדרך הכי מתוקה שרק אפשר הממוצעים אז היו מפלצתיים 18.4 נקודות לצד 8.3 ריבאונדים ו-5.3 אסיסטים, ביורובאסקט הקודם המספרים שלו עמדו על 14.6 נקודות לצד 8.2 ריבאונדים ו-4.6 אסיסטים במה שנתן חותמת על כמות האספקטים של המשחק בהם הוא מעורב ושבהם הוא יכול לתרום.

נבחרת ישראל מגיעה לטורניר הנוכחי עם פריים דני אבדיה, רק שזה לא באמת פריים דני, כן זו הגרסה הכי טובה שלו וכן הוא נמצא בשיא שלו, אך זהו שיא יחסי גם בגלל הגיל גם בגלל שהוא ממשיך להשתפר וברור כבר לכולם שהוא לא קרוב אפילו לתקרה שלו, כן תקראו את זה שוב לא קרוב אפילו לתקרה שלו והוא כפי שנכתב החבילה השלמה על הפרקט ומחוצה לו.