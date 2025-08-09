קרייב יערוך בכורה בהרכב הפועל ת"א מול אשדוד

אחרי התבוסה 3:0 למכבי נתניה במשחק הקודם, הפועל תל אביב תקווה להתאושש ולנצח הערב (שבת, 20:30) את מ.ס אשדוד על מנת להעפיל לחצי גמר גביע הטוטו, מה שתלוי גם באיבוד נקודות של מכבי נתניה מול הפועל ירושלים במשחק המקביל.

מי שיערוך הופעת בכורה בהרכב הפועל תל אביב הוא הקשר הבולגרי אנדריאן קרייב, שעלה מהספסל בדקה ה-63 בתבוסה 3:0 למכבי נתניה, כאשר כוכב הקבוצה, סתיו טוריאל, יפתח על הספסל.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, טל ארצ’ל, פרננד מאיימבו, זיו מורגן, יזן נאסר, פלקאו, אנדריאן קרייב, ארי כהן, עמית למקין, לירן רוטמן ודניאל דאפה.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, אילי טמם, טום בן זקן, איברהים דיאקיטה, מאור ישילרמק, ליאב פרדה, רועי גורדנה, כרים קימבודי, נועם מוצ’ה, סתיו נחמני ואדיר לוי.