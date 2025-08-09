יום שבת, 09.08.2025 שעה 22:48
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

קרייב יערוך בכורה בהרכב הפועל ת"א מול אשדוד

הבולגרי, שעלה מהספסל בתבוסה לנתניה, יפתח לראשונה ב-11 של האדומים ב-20:30 מול מ.ס אשדוד, דאפה בחוד, טוריאל יפתח על הספסל. ההרכב המלא בפנים

אנדריאן קרייב (IMAGO)
אנדריאן קרייב (IMAGO)

אחרי התבוסה 3:0 למכבי נתניה במשחק הקודם, הפועל תל אביב תקווה להתאושש ולנצח הערב (שבת, 20:30) את מ.ס אשדוד על מנת להעפיל לחצי גמר גביע הטוטו, מה שתלוי גם באיבוד נקודות של מכבי נתניה מול הפועל ירושלים במשחק המקביל. 

מי שיערוך הופעת בכורה בהרכב הפועל תל אביב הוא הקשר הבולגרי אנדריאן קרייב, שעלה מהספסל בדקה ה-63 בתבוסה 3:0 למכבי נתניה, כאשר כוכב הקבוצה, סתיו טוריאל, יפתח על הספסל. 

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, טל ארצ’ל, פרננד מאיימבו, זיו מורגן, יזן נאסר, פלקאו, אנדריאן קרייב, ארי כהן, עמית למקין, לירן רוטמן ודניאל דאפה. 

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, אילי טמם, טום בן זקן, איברהים דיאקיטה, מאור ישילרמק, ליאב פרדה, רועי גורדנה, כרים קימבודי, נועם מוצ’ה, סתיו נחמני ואדיר לוי. 

