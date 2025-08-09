יום שבת, 09.08.2025 שעה 23:38
כדורגל עולמי

מסר על עוגה? התמונה המסתורית של דונארומה

הפרידה מפאריס סן ז'רמן כבר נראית בלתי נמנעת, אך השוער האיטלקי ניסה אולי להעביר נקודה בדרך מקורית. וגם: האור הירוק שנתן ומקרב אותו ליונייטד

|
דונארומה (IMAGO)
דונארומה (IMAGO)

עתידו של ג'אנלואיג'י דונארומה עדיין לא ידוע, אך הדיווחים האחרונים מאנגליה אולי מקרבים אותנו להבין היכן צפוי לשחק השוער האיטלקי בעונה הבאה. העניין לגביו מהפרמייר ליג כבר פורסם לפני כמה שבועות, אך היום (שבת) סיפרו ב’מירור’ הבריטי כי אלוף אירופה עם פאריס סן ז’רמן נתן אור ירוק לכיוון אחד ברור – מנצ’סטר יונייטד.

אמנם הנטייה של דונארומה לשדים האדומים כבר עלתה בכותרות, אולם כאמור הדיווח החדש על כך שהשוער הבהיר לסוכנו כי הוא רשאי לנהל מו”מ של ממש עם המועדון ממנצ’סטר, מאשר את הדברים. לצד זאת, בן ה-26 שרשם שנת שיא וגם נמנה בין רשימת 30 המועמדים הסופיים לכדור הזהב, שלח בעצמו מסר מסתורי על רקע החתמתו הקרובה של לוקאס שבלייה בפ.ס.ז’.

השוער הצעיר שמגיע מליל צפוי להיות הבכיר בין הקורות אצל לואיס אנריקה, על רקע המגעים התקועים בין דונארומה לפריסאים בהקשר לחידוש חוזהו. האיטלקי, שאולי מרגיש פגיעה מסוימת גם על כך שהוא לא מקבל את מבוקשו מבחינת שכר בבירת צרפת וגם נאלץ לספוג החתמה “על הראש” שלו, פרסם תמונה שלו לצד בת זוגתו ובנו, עם עוגה עליה רשום ‘מספר 1’. מדובר במהלך מכוון או צילום תמים? הדעות חלוקות.

הפוסט של דונארומה (צילום מסך)הפוסט של דונארומה (צילום מסך)

התקשורת הצרפתית שלא הייתה יכולה להתעלם מאותה תמונה כמובן, עסקה בדיוק בשאלה הזו – כאשר ההסברים נעים בין צעד מודע לחלוטין, לבין “פתרון” פשוט יותר, כאשר בנו הקטן למעשה נולד בספטמבר 2024 וחגיגות יום הולדת השנה שלו מתקרבות. בכל מקרה, דונארומה נראה מחייך בתמונה, כאחד שמשדר עסקים כרגיל.

דונארומה עזב לראשונה את איטליה ביולי 2021 כדי להצטרף לפאריס סן ז’רמן. הוא השיג עם המועדון ארבע אליפויות, שתי זכיות בגביע הצרפתי וזכייה בליגת האלופות ב-2024/25, שנחתמה עם טרבל היסטורי כשהוא עצמו נחשב לאחד ממצטייני הקבוצה. ב-161 הופעות בפאריס, שמר על רשת נקייה 56 פעמים וספג 156 שערים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */