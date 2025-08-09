מסר על עוגה? התמונה המסתורית של דונארומה

עתידו של ג'אנלואיג'י דונארומה עדיין לא ידוע, אך הדיווחים האחרונים מאנגליה אולי מקרבים אותנו להבין היכן צפוי לשחק השוער האיטלקי בעונה הבאה. העניין לגביו מהפרמייר ליג כבר פורסם לפני כמה שבועות, אך היום (שבת) סיפרו ב’מירור’ הבריטי כי אלוף אירופה עם פאריס סן ז’רמן נתן אור ירוק לכיוון אחד ברור – מנצ’סטר יונייטד.

אמנם הנטייה של דונארומה לשדים האדומים כבר עלתה בכותרות, אולם כאמור הדיווח החדש על כך שהשוער הבהיר לסוכנו כי הוא רשאי לנהל מו”מ של ממש עם המועדון ממנצ’סטר, מאשר את הדברים. לצד זאת, בן ה-26 שרשם שנת שיא וגם נמנה בין רשימת 30 המועמדים הסופיים לכדור הזהב, שלח בעצמו מסר מסתורי על רקע החתמתו הקרובה של לוקאס שבלייה בפ.ס.ז’.

השוער הצעיר שמגיע מליל צפוי להיות הבכיר בין הקורות אצל לואיס אנריקה, על רקע המגעים התקועים בין דונארומה לפריסאים בהקשר לחידוש חוזהו. האיטלקי, שאולי מרגיש פגיעה מסוימת גם על כך שהוא לא מקבל את מבוקשו מבחינת שכר בבירת צרפת וגם נאלץ לספוג החתמה “על הראש” שלו, פרסם תמונה שלו לצד בת זוגתו ובנו, עם עוגה עליה רשום ‘מספר 1’. מדובר במהלך מכוון או צילום תמים? הדעות חלוקות.

הפוסט של דונארומה (צילום מסך)

התקשורת הצרפתית שלא הייתה יכולה להתעלם מאותה תמונה כמובן, עסקה בדיוק בשאלה הזו – כאשר ההסברים נעים בין צעד מודע לחלוטין, לבין “פתרון” פשוט יותר, כאשר בנו הקטן למעשה נולד בספטמבר 2024 וחגיגות יום הולדת השנה שלו מתקרבות. בכל מקרה, דונארומה נראה מחייך בתמונה, כאחד שמשדר עסקים כרגיל.

דונארומה עזב לראשונה את איטליה ביולי 2021 כדי להצטרף לפאריס סן ז’רמן. הוא השיג עם המועדון ארבע אליפויות, שתי זכיות בגביע הצרפתי וזכייה בליגת האלופות ב-2024/25, שנחתמה עם טרבל היסטורי כשהוא עצמו נחשב לאחד ממצטייני הקבוצה. ב-161 הופעות בפאריס, שמר על רשת נקייה 56 פעמים וספג 156 שערים.