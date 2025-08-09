"במכלול, החתמת וייסמן לא הייתה טובה למועדון"

סערת ביטול החתמתו של שון וייסמן בפורטונה דיסלדורף ממשיכה להעסיק את גרמניה. כעת, המנהל המקצועי של המועדון, קלאוס אלופס, יוצא בתגובה נחרצת לטענות שהופנו כלפי הקבוצה.

"זה אבסורד, בואו נאמר זאת בצורה הברורה ביותר," אמר אלופס בראיון ל־Sky לפני משחקה של פורטונה בליגת המשנה מול האנובר 96.

כזכור, בתחילת השבוע המועדון מהבונדסליגה השנייה הודיע שלא יחתים את וייסמן, לאחר שבקרב אוהדים נרשמה התנגדות בעקבות לייקים שעשה החלוץ הישראלי לפוסטים שקראו להשמדת עזה בעקבות זוועות ה-7.10.

אחרי ההודעה, שבו ועלו האשמות לאנטישמיות כלפי פורטונה. אלופס דחה זאת על הסף: "אם באמת היינו חושבים כך, למה שנגלה עניין כה רב דווקא בחלוץ ישראלי ויהודי? העובדה הזאת לבדה מפריכה את ההאשמות".

שון וייסמן (IMAGO)

המנהל המקצועי הודה שהעוצמה של הדיון הפתיעה את המועדון: "לא ציפינו שזה יהיה כל כך אינטנסיבי" לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה: "ידענו שיש בעיות, רצינו לגבש דעה משלנו. כשאספנו עוד מידע, התמונה התבהרה והחלטנו לוותר".

אלופס גם ביקר את אופי הדיון הציבורי בעניין: "כמו שקורה לעיתים קרובות, אנשים הביעו דעה בלי להכיר את כל הרקע", יחד עם זאת, הודה כי תקשורת מהירה יותר מצד המועדון "הייתה צעד נבון". הוא הוסיף שהתקיים גם דיאלוג עם הקהילה היהודית, שביקרה את הקבוצה בפומבי.

בסיום הבהיר: "ניסינו להחתים שחקן וזה לגיטימי. חלק מהערכים שלנו הוא לא להגביל את עצמנו על בסיס דעות קדומות. אבל בסופו של דבר, במכלול השיקולים, זה לא היה טוב לפורטונה”.