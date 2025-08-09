כסף סעודי זה לא הכל: הקיץ המשפיל של ניוקאסל

באוקטובר 2021 ניוקאסל שינתה את פניה. הקבוצה האנגלית, שבאותו שלב נאבקה נגד הירידה עם 3 נקודות בלבד אחרי 7 מחזורים, נרכשה על ידי קבוצת השקעות מערב הסעודית בראשות הנסיך מוחמד בין סלמאן, והרגשות היו מעורבים.

מצד אחד, הכסף הסעודי לא היה דבר שהתקבל בהכרח בברכה ולא היה ברור מה בדיוק האינטרס של הרוכשים, אך מנגד דבר אחד כן היה ברור – הכסף הגדול מגיע לניוקאסל, והמטרה תהיה להתברג בצמרת הפרמייר ליג.

כבר בינואר זרם הכסף הגדול עם רכישות בסך כ-100 מיליון אירו, ובשנים שלאחר מכן הגיעו שחקנים רבים בכסף גדול כשאלכסנדר איסאק, אנתוני גורדון, סנדרו טונאלי, הארווי בארנס ועוד נרכשו בעשרות מיליונים. השיא הגיע בהשתתפות בליגת האלופות לפני שתי עונות, מפעל אליו הם יחזרו העונה, ובקבוצה רצו לצרף הקיץ רכש בפרופיל הגבוה ביותר כדי להראות שהם כאן כדי להישאר.

אלכסנדר איסאק, הגיע בכסף גדול (רויטרס)

וכאן הגיעה הבעיה. בקיץ שהיה אמור להוות עוד קפיצת מדרגה, בניוקאסל ספגו מהלומה אחר מהלומה כשהם רואים שחקנים שסירבו להם כדי לעבור למנצ’סטר סיטי, מנצ’סטר יונייטד, צ’לסי או ליברפול.

הכל התחיל עוד לפני הקיץ כשבקבוצה סימנו מספר שחקנים בולטים בפרמייר ליג: בריאן אמבומו היה המטרה המרכזית, כשגם ז’ואאו פדרו וליאם דלאפ משכו עניין, אך הראשון הבהיר כי רק יונייטד נמצאת בראש שלו והשניים האחרים בחרו בצ’לסי. גם למארק גוהי נשלחה הצעה בתחילת החלון, ובקבוצה הבינו מהר שהאופציה לרכישת בלם קריסטל פאלאס לא ריאלית.

לאחר מכן המגפייז סימנו את הוגו אקיטיקה וכבר היו במו”מ מתקדם לגביו, כשהם רצו לראות אותו לצד אלכסנדר איסאק ולא היו מוכנים לשמוע על מכירת הכוכב. ליברפול, שהייתה מעוניינת באיסאק, החליטה להיכנס גם למאבק על חלוץ פרנקפורט, כשהיא עקפה את ניוקאסל בסיבוב והשלימה את הרכישה.

הוגו אקיטיקה, ליברפול עקפה בסיבוב (האתר הרשמי של ליברפול)

כמה ימים עברו והקבוצה כבר הגיעה לסיכום עם ברנלי על רכישת ג’יימס טראפורד, אך מנצ’סטר סיטי נכנסה לעניינים ברגע האחרון, השוותה את ההצעה ושכנעה את השוער האנגלי להגיע דווקא אליה.

ההשפלות במאבקים הישירים לא הפסיקו שם. ניוקאסל המשיכה לחפש שחקן שיהווה הצהרת כוונות והלכה על בנג’מין ששקו. קבוצתו לייפציג כבר קיבלה הצעה של מעל 80 מיליון אירו מניוקאסל, אך לבסוף השחקן הודיע כי הוא בחר במנצ’סטר יונייטד.

בנג'מין ששקו חותם על החוזה במנצ'סטר יונייטד (האתר הרשמי של מנצ'סטר יונייטד)

במקביל לכל אלה נמצאת הסיטואציה עם איסאק. מלך השערים של הקבוצה וכוכבה הגדול ביותר היה מבחינת ראשי המועדון הפנים של הפרויקט שצריך להמשיך ולהוביל, רק שגם הוא חיפש להגיע לקבוצות ה’טופ 6’. הוא הבין שיש לו אפשרות להצטרף למהפכה בליברפול ודחף לכך בכל הכוח, כשעד היום החלוץ מייצר בעיות ומחרים אימונים. למרות הניסיונות של ניוקאסל למנוע את המעבר, נראה שהלחץ של ליברפול ורצונו של השבדי עשויים לכפות את המהלך.

בקיץ שהיה אמור לספק הצהרת כוונות לאחר החזרה לליגת האלופות, ניוקאסל מצאה את עצמה מושפלת פעם אחר פעם על ידי קבוצות ה’טופ 6’. עושה רושם כי מעמדם של המועדונים עדיין מושך יותר מקבוצה שנמצאת במקום יותר טוב מקצועית, והמגפייז קיבלו תזכורת כי הכסף הסעודי לא יכול לקנות הכל.