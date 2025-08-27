יום רביעי, 03.12.2025 שעה 02:43
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545בריטניה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

כוכבים באמריקה, לב אירופי: השמות ביורובאסקט

הם מפלצות ב-NBA, אבל זה הזמן לחוקי פיב"א: מג'וקר, לגריק פריק, לקוסם ולמי שנולד לשחק במדים הלאומיים, הכירו את השחקנים הגדולים באליפות אירופה

|
שרודר, יאניס, יוקיץ', דונצ'יץ' ושנגון (IMAGO)
שרודר, יאניס, יוקיץ', דונצ'יץ' ושנגון (IMAGO)

אמנם נבחרת ישראל היא זו שהכי מעניינת אותנו ביורובאסקט הקרוב, אבל לחובבי הענף עם הכדור הכתום הטורניר הזה הוא גם הרבה מעבר. הדיון שלא נגמר הוא איזו ליגה כיפית יותר לראות, יורוליג או NBA. באחת הכוכבים הכי נוצצים בעולם, אבל לדעת רבים “אין הגנה”, “אין מאמנים” ו”החוקים קלים מידי כדי להצליח”.

אפילו לוקה דונצ’יץ’ סיפר פעם: “יותר קשה לשחק באירופה מאשר ב-NBA, ההגנות צפופות יותר ובאמת שומרים”. זה לא סוד, גם אם מתעלמים מכך שיש שתי דקות פחות בכל רבע, התוצאות אליהן הקבוצות מגיעות בארצות הברית הן יוצאות מגדר הרגיל, יום זוועה הוא יום שבו קבוצה לא מגיעה ל-100 נקודות, ובאירופה להגיע למאה זה יום שכל מטאטא ירה ככל הנראה.

אז מה היופי ביורובאסקט? רבים מבקרים את האמריקאים שלא שולחים את הסגל הכי טוב שלהם, עד שלברון ג’יימס החליט במשחקים האולימפיים שדי, חלאס. אבל ביבשת הישנה? זו זכות, זה כבוד, יותר מרגש מכל הישג עם עיר בארצות הברית שאתה לרוב לא עד כדי כך מזוהה איתה, כמו שאתה יכול להיות מזוהה עם בלגרד, או אתונה, או מה שלא תבחרו.

ספרד בזכייה ב-2022 (IMAGO)ספרד בזכייה ב-2022 (IMAGO)

אז כאן מגיע החלק הכיף. ביורובאסקט, הכוכבים הכי גדולים שבארצות הברית באים, ומשחקים בחוקים של כאן. ההגנות קשוחות, יש משחק משחקים מוגבל מאוד ואסור למצמץ לרגע, נוקאאוט – יום לא טוב, ואתה בחוץ, וזה משלב את שני העולמות. זה הזמן לתת מבט על הכוכבים הכי גדולים שמגיעים לשחק באליפות אירופה הקיץ.

ניקולה יוקיץ’ – נבחרת סרביה

קשה למצוא בן אדם שלא יסכים שהג’וקר הוא השחקן הטוב בעולם בחמש השנים האחרונות. עם משקל עודף, חסר חשק למשחק וחיבה משמעותית יותר גדולה לסוסים, הסנטר בלתי ניתן לעצירה וגם הופך את חבריו לטובים יותר. אז כמובן שסרביה שלו מהפייבוריטיות ללכת עד הסוף, יחד עם בוגדאן בוגדנוביץ’ וכמובן שני השחקנים שישחקו באדום ולבן בעונה הבאה בתל אביב – וסיליה מיציץ’ של דימיטריס איטודיס ואורוש טריפונוביץ’ של עודד קטש.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (IMAGO)

לוקה דונצ’יץ’ – נבחרת סלובניה

מי שמגיע עם קבלות. הוא כבר זכה ביורובאסקט בעבר, ביורוליג, והיה אחד מהכוכבים הכי גדולים בעולם עוד לפני שמלאו לו 20. הפעם, לוקה מגיע רזה, רעב, ובעיקר מפוקס, אחרי עונה דרמטית שהסתיימה בטרייד מטורף מהמאבריקס ללייקרס. סלובניה אולי לא מהמועמדות הבכירות, אבל עם לוקה שום דבר לא בלתי אפשרי. אה, והוא גם בבית עם ישראל. תכינו פופקורן, כי אנחנו בקו האש שלו.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

יאניס אנטטקומפו – נבחרת יוון

עוד מפלצת שבלתי ניתן לעצירה ב-NBA, אבל מי שחשב שהוא יבוא לטורנירים של פיב”א ויקלע 50 לערב, זה אף פעם לא היה המצב. הגריק פריק יצטרך שוב להסתגל להגנות צפופות, ובסוף אי אפשר להתעלם שלרוב מי ששומרים אותו אלו שחקנים שגם שם, כמו יוקיץ’, גובר (שהפעם לא מגיע), ואלפרן שנגון, שתכף נגיע גם אליו. במשחקים האולימפיים הדחה מאכזבת מאוד כבר ברבע הגמר לגרמניה, והפעם יאניס יצטרך לשים בצד את כל רעשי הרקע בנוגע לעתידו ולהביא לנבחרת שלו מדליה שישית באליפות אירופה.

יאניס אנטטקומפו (IMAGO)יאניס אנטטקומפו (IMAGO)

דני אבדיה – נבחרת ישראל

מה חשבתם? כבר אי אפשר להכחיש את זה, יש לנו את אחד השחקנים הטובים בעולם בנבחרת שלנו. עונת פריצה אדירה אשתקד קיבלה חותמת עם חודש מהחלומות, שהראו לכולם כמה הפוטנציאל ענק. כששחקן רושם ב-5 המשחקים האחרונים שלו ב-NBA לא פחות מ-30.4 נק’, 11.4 ריב’, 5.6 אס’, 1.6 חטיפות, 85% מהעונשין, 37% ל-3 ו-54% ל-2, נותר רק להגדיל ציפיות ולהבין שיש לנו חתיכת סופרסטאר במדים הלאומיים.

דני אבדיה (חגי מיכאלי)דני אבדיה (חגי מיכאלי)

גרשון יאבוסלה – נבחרת צרפת

אולי לא סופרסטאר ב-NBA, אבל בפיב"א? מפלצת. הפורוורד האתלטי שחתם הקיץ בניו יורק ניקס, ינסה להוביל את נבחרת צרפת השבורה בלי וומבניאמה, גובר או פורנייה לטורניר של הישרדות. ואם אתם צריכים תזכורת למה הוא מסוגל – תשאלו את לברון ג’יימס, שעדיין מתאושש מהפוסטר שקיבל ממנו לפני שנתיים במשחקים האולימפיים.

יאבוסלה והדאנק מול לברון (רויטרס)יאבוסלה והדאנק מול לברון (רויטרס)

אלפרן שנגון – נבחרת טורקיה

השם הבא מי שלא מכיר, אז שיכיר היטב. סנטר מודרני, צעיר, חכם, שקולע, מוסר וחוסם. אחרי עונת אולסטאר פנטסטית ביוסטון עם 19.1 נק’, 10 ריב’ ו-4.9 אס’, הוא מגיע להוביל נבחרת כישרונית במיוחד עם שיין לארקין, קונקור קורקמאז וצ’די אוסמן. המאמן ארגין עתמאן? ינסה לעשות קסמים מהקווים ולנצח על התזמורת.

אלפרן שנגון (IMAGO)אלפרן שנגון (IMAGO)

ניקולה ווצ’ביץ’ – נבחרת מונטנגרו

להבדיל משנגון, דווקא כאן יש סנטר שמעט בירידה, אבל עדיין מספק מספרים נהדרים ב-NBA. כוכב שיקגו רשם בעונה האחרונה ממוצעים של 18.5 נקודות ו-10.1 ריבאונדים, וללא ספק זה שחקן שיכול לעשות צרות להרבה גבוהים ביורובאסקט. הבעיה? נבחרת די חלשה, שקשה לראות אותה עושה משהו. ועדיין, מסוג השחקנים שאמרנו שמכירים את יאניס, לא שאפשר באמת לעצור את היווני, אבל כן מכירים איך אפשר קצת להאט אותו.

ניקולה ווצניקולה ווצ'ביץ' (IMAGO)

קריסטפס פורזינגיס – נבחרת לטביה

זה לא קורה הרבה, אבל כשהוא בריא, לא סתם אומרים שזה חד קרן. שני מטרים ו-18 סנטימטרים שקולע שלשות? זן נדיר מאוד וכשהוא לוהט זה כמעט בלתי ניתן לעצירה. כששחקן כזה מושך קצת אש, ולצידו קלעים כמו דויס ברטאנס, ייתכן שלטביה תעשה קצת צרות, אבל גם כאן מדובר בנבחרת לא חזקה במיוחד. בכל מקרה, פורזינגיס היה אולסטאר פעם אחת ב-2018, וזכה עם בוסטון באליפות לפני שנה. הקיץ הוא הועבר לאטלנטה, וצריך לציין – אמנם הרבה עליות וירידות, אבל בעשר עונות ב-NBA הוא מעולם לא ירד ממוצע של 10 נקודות לערב, ושש פעמים הוא עמד על מעל 20 נק’ בממוצע, ובסך הכל בקריירה הוא על 41% מעבר לקשת, רק נזכיר – 2.18 מטרים, חד קרן ללא ספק.

קריסטפס פורזינגיס (IMAGO)קריסטפס פורזינגיס (IMAGO)

דניס שרודר – נבחרת גרמניה

השחקן אולי היחיד ברשימה הזו שמשמעותית טוב יותר כאן מאשר שם. כשזה מגיע לטורנירים כמו יורובאסקט, מונדובאסקט ומשחקים אולימפיים, אפשר לומר זאת – הוא לא יורד מאף שם ברשימה הזו. כוכב על בפיב”א, ויחד עם פראנץ ואגנר, דניאל תייס, יוהאנס תיימן, ואובסט, למדנו שלעולם, אבל לעולם אין להספיד את נבחרת גרמניה, והיא ללא ספק מועמדת ללכת עד הסוף תמיד, כי כנראה לא ראיתם את השרודר במדים הלאומיים.

דניס שרודר בטירוף (רויטרס)דניס שרודר בטירוף (רויטרס)

לאורי מרקאנן – נבחרת פינלנד

שחקן שעשה את הקפיצה הגדולה בקריירה שלו בערך ביורובאסקט האחרון, אבל כן מעט הדרדר מאז. עונה אחת חלומית ב-NBA לוותה בסדרת פציעות ובסוף גם צריך מזל – והמזל לא היה לצידו כשהוא נמצא בקבוצה שנחשבת לדעת רבים כ”מלכת הטיינקינג” בשנים האחרונות בדמות יוטה. בכל מקרה, בעונת 2022/23 הוא רשם מעל 25 נק’ בממוצע למשחק בג’אז, בעונה האחרונה זה היה באזור ה-19 לערב. וכמובן לא נשכח באליפות אירופה הקודמת את הקרב שלו מול אבדיה, בו הוא קלע 33 ודני “רק” 25 נק’ ו-15 ריב’, אבל הישראלי יצא עם ידו על העליונה אחרי 87:89 ענק לנבחרת שלנו.

לאורי מרקאנן מטביע (רויטרס)לאורי מרקאנן מטביע (רויטרס)
