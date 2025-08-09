ברצלונה תנסה להאריך חוזה לכריסטנסן עד 2027

מצבו של אנדראס כריסטנסן השתנה לחלוטין. ברצלונה הציבה אותו בשוק ההעברות בשל עודף שחקנים, אך עזיבתו של איניגו מרטינס הופכת אותו כעת לשחקן חיוני. הדני עשוי לזכות בהרבה דקות משחק העונה, והוא נמצא שנה בלבד לפני סיום חוזהו. הנהלת המועדון לא הציעה לו הארכת חוזה מתוך מחשבה על שינוי אווירה, אך כעת הם עשויים להציע שנה נוספת כדי למנוע עזיבה בחינם בקיץ 2026, כך מדווח ב’ספורט’. זו הכוונה, אם כי אין לחץ, והמשא ומתן עשוי להתחיל רק לאחר סיום חלון ההעברות באוגוסט.

כריסטנסן תמיד רצה להישאר בברצלונה עד סוף חוזהו, וכעת שום אפשרות אינה נשללת. מדובר בשחקן שהצוות המקצועי מחבב מאוד, תוך תקווה שיתגבר על פציעותיו. העונה, תחת פליק, הוא צפוי לשחק רבות, מה שיגדיל את ערכו, והנהלת המועדון הבהירה לא פעם שאין זה נכון להשאיר שחקנים עם שנה אחת בלבד בחוזה.הבלם הדני סירב לשקול כל הצעה בקיץ הנוכחי, למרות פניות מקבוצות בסעודיה ובפרמייר ליג. הוא תמיד היה בטוח שיכול להיות שחקן משמעותי בברצלונה, ולכן הודיע מיד עם סיום העונה כי יישאר בכל מקרה. למעשה, פליק שילב אותו באופן קבוע בסגל במהלך ההכנה לעונה, והוא הציג יכולת טובה.

אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

“ברצלונה הייתה קרובה למכור אותו בינואר האחרון, לאחר הצעה מברנטפורד, אך כריסטנסן נפצע שוב ונשאר בקבוצה. הוא החמיץ כמעט את כל השנה, וכעת בטוח שיחזור להציג יכולת טובה כשהוא כשיר לחלוטין. יש סבירות גבוהה שיזכה לפתוח במשחקים רבים, וברצלונה שוקלת ברצינות את הארכת חוזהו, גם כדי למנוע עזיבה בחינם וגם אולי להשאירו לטווח ארוך אם יכולתו תהיה מיטבית”, נכתב בתקשורת הקטלונית.

כריסטנסן יכול לשחק גם כבלם וגם בקישור האחורי, אך העונה צפוי לשחק בעיקר במרכז ההגנה. הוא יצטרך לחלוק דקות עם אראוחו, קוברסי ואריק גארסיה, אך בזכות היכולות הטכניות שלו ושליטתו בכדור, סביר שיזכה למעמד חשוב ואף עשוי להיות אחת ההפתעות של העונה. הצוות המקצועי הבהיר להנהלה שהוא מקצוען אמיתי ומתאים מאוד לסגנון המשחק של הקבוצה.