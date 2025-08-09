יום שבת, 09.08.2025 שעה 11:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

ברצלונה תנסה להאריך חוזה לכריסטנסן עד 2027

הדני שהמועדון ניסה למכור לאורך הקיץ צפוי כעת לקבל חשיבות גדולה יותר לאחר עזיבתו של איניגו מרטינס, והקטלונים עשויים לנסות להאריך את חוזהו

|
אנדראס כריסטנסן (IMAGO)
אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

מצבו של אנדראס כריסטנסן השתנה לחלוטין. ברצלונה הציבה אותו בשוק ההעברות בשל עודף שחקנים, אך עזיבתו של איניגו מרטינס הופכת אותו כעת לשחקן חיוני. הדני עשוי לזכות בהרבה דקות משחק העונה, והוא נמצא שנה בלבד לפני סיום חוזהו. הנהלת המועדון לא הציעה לו הארכת חוזה מתוך מחשבה על שינוי אווירה, אך כעת הם עשויים להציע שנה נוספת כדי למנוע עזיבה בחינם בקיץ 2026, כך מדווח ב’ספורט’. זו הכוונה, אם כי אין לחץ, והמשא ומתן עשוי להתחיל רק לאחר סיום חלון ההעברות באוגוסט.

כריסטנסן תמיד רצה להישאר בברצלונה עד סוף חוזהו, וכעת שום אפשרות אינה נשללת. מדובר בשחקן שהצוות המקצועי מחבב מאוד, תוך תקווה שיתגבר על פציעותיו. העונה, תחת פליק, הוא צפוי לשחק רבות, מה שיגדיל את ערכו, והנהלת המועדון הבהירה לא פעם שאין זה נכון להשאיר שחקנים עם שנה אחת בלבד בחוזה.הבלם הדני סירב לשקול כל הצעה בקיץ הנוכחי, למרות פניות מקבוצות בסעודיה ובפרמייר ליג. הוא תמיד היה בטוח שיכול להיות שחקן משמעותי בברצלונה, ולכן הודיע מיד עם סיום העונה כי יישאר בכל מקרה. למעשה, פליק שילב אותו באופן קבוע בסגל במהלך ההכנה לעונה, והוא הציג יכולת טובה.

אנדראס כריסטנסן (IMAGO)אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

“ברצלונה הייתה קרובה למכור אותו בינואר האחרון, לאחר הצעה מברנטפורד, אך כריסטנסן נפצע שוב ונשאר בקבוצה. הוא החמיץ כמעט את כל השנה, וכעת בטוח שיחזור להציג יכולת טובה כשהוא כשיר לחלוטין. יש סבירות גבוהה שיזכה לפתוח במשחקים רבים, וברצלונה שוקלת ברצינות את הארכת חוזהו, גם כדי למנוע עזיבה בחינם וגם אולי להשאירו לטווח ארוך אם יכולתו תהיה מיטבית”, נכתב בתקשורת הקטלונית.

כריסטנסן יכול לשחק גם כבלם וגם בקישור האחורי, אך העונה צפוי לשחק בעיקר במרכז ההגנה. הוא יצטרך לחלוק דקות עם אראוחו, קוברסי ואריק גארסיה, אך בזכות היכולות הטכניות שלו ושליטתו בכדור, סביר שיזכה למעמד חשוב ואף עשוי להיות אחת ההפתעות של העונה. הצוות המקצועי הבהיר להנהלה שהוא מקצוען אמיתי ומתאים מאוד לסגנון המשחק של הקבוצה.

צפו: המלצות מומחה ליגת החלומות של ONE
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */