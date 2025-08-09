"יש לגלוך כל מה שנדרש כדי להיות אהוב הקהל"

בתקשורת ההולנדית ניתחו את אוסקר גלוך לפני הבכורה הרשמית שלו באייאקס, והחמיאו רבות ליכולות שלו. "גלוך הוא קשר התקפי שהגיע עם ציפיות גבוהות מרד בול זלצבורג, שם הרשים עם שערים, בישולים ומיומנות טכנית יוצאת דופן. יש לו את כל מה שנדרש כדי להפוך לאהוב הקהל החדש של אייאקס", נכתב ב-’ajaxshowtime’.

עוד הודגש כי "גלוך מביא יצירתיות הן בדריבל והן במסירה. מאזנו מרשים במיוחד: 23 שערים ו-29 בישולים ב-101 משחקים בזלצבורג. הוא הפתיע יריבים שוב ושוב עם מסירות חכמות ודריבלים מפתיעים".

על יכולות קבלת ההחלטות והראייה המוקדמת שלו נכתב: "הסיבה העיקרית שהוא מצליח להוציא לפועל מהלכים שכאלה היא תחושת כיוון מעולה. עוד לפני שהכדור מגיע אליו, הוא כבר מזהה את התנועה של חבריו".

אוסקר גלוך (אייאקס)

בכתבה שיבחו גם את היכולת שלו לשחק עומק בצורה מדויקת: "באייאקס קיבלו שחקן שיודע לשרת את חבריו לעומק בצורה מושלמת. מי שירוץ לעומק יוכל להיות בטוח שהכדור יגיע אליו".

בנוגע לכלי נשקו המיוחד כתבו: "המומחיות של גלוך היא במסירות. הוא יודע להעמיד שחקן מול השוער כמעט ללא הכנה, תוך שליטה מושלמת בגופו ומעבר מהיר בין רגל שמאל לימין".

גם היכולת שלו לשנות כיוון ברגע האחרון זכתה למחמאות: "גלוך מסובב את גופו כך שהמגן בטוח שתגיע הגבהה ברגל שמאל, וברגע האחרון חותך לימין ומוציא כדור מושלם לראשו של החלוץ".

אוסקר גלוך (אייאקס)

עם זאת, ציינו גם נקודת שיפור: "בעונה שעברה הוא לא תמיד היה טוב מבחינה הגנתית. יש לו רגעים ‘ישנוניים’ שצריך לעבוד עליהם". את הסיכום בחרו ההולנדים בנימה אופטימית: "אם הייטינחה יצליח לגרום לשחקניו לנוע הרבה בלי הכדור, שמו של גלוך יישמע לא מעט במגרשים העונה".