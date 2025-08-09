טן האח: רונאלדו מעולם לא היה הבעיה ביונייטד

מאמן באייר לברקוזן, אריק טן האח, נשאל על כריסטיאנו רונאלדו וסיפק תשובה מפתיעה. כידוע, ההולנדי אימן בעבר את מנצ'סטר יונייטד, ובאותה תקופה היה רונאלדו חלק מהסגל. בעונת 2022/23, המאמן ההולנדי לא שיבץ את הכוכב הפורטוגלי בהרכב הפותח באופן קבוע.

במהלך אותה עונה, רונאלדו סיים את חוזהו עם המועדון ועבר בתחילת 2023 לאל נאסר הסעודית, בה הוא משחק עד היום. לאחרונה, CR7, כיום בן 40, כבש שלושער במשחק ידידות מול רייו אבה הפורטוגלית, במשחק שהסתיים בניצחון 0:4 לקבוצתו. בעקבות כך, עיתונאים שאלו את טן האח האם הוא עדיין רואה ברונאלדו "בעיה" עבור מנצ'סטר יונייטד.

בתגובה אמר המאמן: "מעולם הוא לא היה בעיה. הדברים האלו כבר שייכים לעבר. אחרי זה זכינו בשני תארים. אני מאחל לו רק את הטוב ביותר".

נזכיר כי אריק טן האח פוטר מתפקידו כמאמן מנצ'סטר יונייטד באוקטובר 2024, ומונה הקיץ למאמן באייר לברקוזן, אלופת הבונדסליגה מעונת 2023/24.