יום שלישי, 19.08.2025 שעה 16:40
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אספניול6
31-21אלאבס7
11-11בטיס8
11-11ריאל סוסיאדד9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
00-00ריאל מדריד12
00-00אוססונה13
03-21סביליה14
02-11אתלטיקו מדריד15
02-11לבאנטה16
03-11ג'ירונה17
02-01סלטה ויגו18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

צריך שניים לטנגו: ריאל תקום ותיפול על ויניסיוס

המספרים לא משקרים, התחושה כן. ויני ואמבפה טרם מדברים באותה שפה והעונה תקבע: שת”פ או מכירה. ב-22:00 הבלאנקוס פותחים עונה (שידור חי בערוץ ONE)

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

אין כמו לפתוח עונה חדשה. הציפיות שוב באוויר, ההתרגשות כבר מרחפת, וההמתנה הארוכה הגיעה לסופה. התחלה חדשה, חלומות חדשים, אבל אצל ריאל מדריד זה לעולם לא סתם עוד פרק, זו תמיד שורה חדשה באגדה. הקבוצה המעוטרת ביותר בספרד ובליגת האלופות חוזרת לזירה המקומית, והפעם היא תעשה זאת מול אוססונה היום (שלישי, 22:00), כשהמטרה ברורה: למחוק את הטעם המר של העונה שעברה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

כי כשאתה ריאל מדריד, עונה בלי תואר זו לא נפילה, זו רעידת אדמה. היא כבר הורגשה: קרלו אנצ’לוטי סיים את דרכו, צ’אבי אלונסו פותח דף חדש, והלחץ? רק התגבר. לא רק שלא עמדו בציפיות בעונה הקודמת – הן נרמסו. אמונה, חלומות, אפילו יהירות אופיינית, הכול התנפץ אל תוך קיר של אכזבה.

והעונה שעברה? נפתחה כאילו נכתבה בתסריט של אגדה. ריאל אלופת אירופה ואלופת ספרד, קיליאן אמבפה סוף סוף הגיע, הבטחות באוויר, ושמות נוצצים על הדשא. חלום של פלורנטינו פרס, פנטזיה של מיליוני אוהדים, והכל קרה באמת. ואז, המציאות דפקה בדלת.

פלורנטינו פרס וקיליאן אמבפה (רויטרס)פלורנטינו פרס וקיליאן אמבפה (רויטרס)

לא דאבל, לא ליגה, לא צ'מפיונס, אפילו לא גביע. רק סופרקאפ שנעלם מוקדם מדי, ועם כל הכבוד לתוארי העבר, 2024/25 תיזכר כעונה שבה הכול היה, חוץ ממה שצריך. ואי אפשר להפיל את זה על אמבפה. מלך השערים, מספרים מפלצתיים, מועמד לגיטימי לכדור הזהב. אז אם הוא היה נהדר, וגם הקבוצה על הנייר התחזקה, איפה בדיוק זה התפרק?

התשובה, כמו חרב פיפיות, מצביעה לכיוון אחד – ויניסיוס. על פניו, המספרים שלו לא פחות ממבריקים: 22 שערים, 19 בישולים, שיפור אפילו מהעונה שלפני כן, כשהיה על סף כדור זהב. אבל הבעיה היא לא במספרים. היא בעיניים. התחושה. האינטואיציה. את זה אי אפשר לזייף. ויניסיוס אולי כבש, אולי בישל, אבל לא ניצח. לא הוביל. לא סחף. העונה שלו הייתה "טכנית טובה", אבל בלי נשמה. בלי ניצוץ. בלי הכוח הזה שגורם לכל הברנבאו לקום. זה לא היה זה.

ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)

ואולי כאן טמון ההבדל. בתקופת הזוהר של רונאלדו, קארים בנזמה וגארת’ בייל, הייתה היררכיה. כולם ידעו מי מספר 1, מי מחפה, מי תומך. אותו דבר אצל MSN, ליאו מסי, לואיס סוארס וניימאר. איזון דק בין כוכבים. אצל ריאל של היום? התחושה היא ששני טיטאנים דורכים אחד על הרגליים של השני. שניים שרוצים להיות הראשי, ואין מקום לשניים כאלה על במה אחת. וזה מה שהופך את המשוואה של ריאל ליותר מורכבת.

כי על הנייר – אמבפה אולי "הכוכב הגדול", אבל הוא בא לממלכה של ויניסיוס. ברזילאי עם גמרים, שערים, רגעים בלתי נשכחים. זה הבית שלו, זה הקהל שלו, זו הקבוצה שלו. ופתאום – מישהו אחר נוגע לו באור. אז מי יפנה את הבמה? מי יוותר? זו לא רק שאלה מקצועית – זו שאלה של אגו. של כימיה. של זהות. וכאן בדיוק נכנס לתמונה האיש שעל הקווים, צ’אבי אלונסו. המאמן שצריך להפוך את ההתנגשות הזאת לצמד קטלני. שני שחקנים שבמקום להתנגש, ירקדו ביחד. דאבל פאסים, חילופי מקומות, פיצוצים על הדשא, רק מהסוג החיובי.

אם זה יצליח, ריאל יכולה לטוס עד לטרבל, ושושלת. אם לא? שמועות על סעודיה ועל עסקה מטורפת עבור ויניסיוס כבר באוויר. זה ייגמר בפיצוץ, לא בפסגה. אז כן, אמבפה הוא פנטזיה. אלונסו הוא תקווה. אבל זה שלובש את החולצה מספר 7, זה שכולם הרימו אותו עד לקצה העולם, הוא זה שיכריע. העונה הזו של ריאל מדריד תקום ותיפול על כתפיים ברזילאיות. על ויניסיוס.

מצעד ההתקפות המתפרצות הקטלניות בלה ליגה
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
