חוזה המיליונים של מרטינס באל נאסר נחשף

המעבר של איניגו מרטינס לאל נאסר קרוב להפוך למציאות, כשהוא ממתין לפרטים האחרונים ולהודעה רשמית. הבלם הבאסקי כבר נפרד מחבריו לקבוצה, ובערב הסעודית כבר רואים בעסקה כעסקה סגורה, כשהוא אף המריא למדינה. הספרדי יעזוב את ברצלונה שנתיים לאחר שהצטרף כשחקן חופשי, ויחתום בקבוצתו של כריסטיאנו רונאלדו לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת.

הבלם בן ה-34 עוזב ללא תמורה, אם כי ברצלונה עשויה לקבל סכום קטן כבונוסים. בדרך הזו, המועדון הקטלוני יפנה משכורת מהגבוהות בסגל הנוכחי, כ-14 מיליון אירו בשכר, משאב חשוב מאוד שיאיץ את תהליך הרישום של שחקנים לפני פתיחת הליגה. מבחינתו של הבלם הוותיק, ההצעה מהליגה הסעודית נחשבת להזדמנות של פעם בחיים לסיים את הקריירה עם הכנסה בלתי נתפסת.

למעשה, לפי דיווח של אתר התקשורת הסעודי ‘Arriyadiyah’, איניגו מרטינס ירוויח כעשרה מיליון אירו נטו לעונה, כמעט כפול מהשכר שקיבל בברצלונה. הדיווח הזה גם מגלה שבימים האחרונים התעוררו מתיחויות מסוימות במשא ומתן, כאשר איניגו מרטינס דרש חוזה מובטח למינימום שתי עונות. בסופו של דבר, אל נאסר כללה בהסכם הסופי אופציה לעונה שנייה, בהתבסס על היעדים שיושגו.

איניגו מרטינס (IMAGO)

עם הסרת המכשול הזה, החתימה ברורה, כאשר המאמן ז'ורז'ה ז'סוס רואה כיצד מתקיים אחד התנאים לחידוש הנרחב של הסגל, שמובילים כריסטיאנו רונאלדו. אגב, זו לא תהיה העסקה הראשונה שברצלונה מבצעת עם הכדורגל הערבי מאז שהחלה ההתרחבות לפני שנתיים. בקיץ 2023 הגיע המועדון להסכם עם אל אהלי על מכירת פרנק קסייה תמורת 12.5 מיליון אירו. העסקה האחרונה בוצעה באמצע העונה החולפת, כאשר שחקן קבוצת המילואים המבטיח, אונאי הרננדס, נמכר לאל איתיחאד תמורת 2.5 מיליון אירו.

הפעם, מעבר לעזיבתו של הבלם הפותח של קבוצתו של האנזי פליק, נמצאת קבוצתו של כריסטיאנו רונאלדו גם במגעים לשכנע את רפא יוסטה לחתום. הסעודים שואפים שיכהן כמנכ"ל הקבוצה, אך גם ימלא תפקיד משמעותי בהתאחדות הכדורגל הסעודית לקראת מונדיאל 2034.

יקבל חיזוק ישירות מהרכב ברצלונה. כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

בתוך כך, לפי דיווח של "מונדו דפורטיבו", הבלם הבאסקי יחתום על חוזה לשנתיים עם המועדון מהבירה הסעודית. עם זאת, איניגו מרטינס, שמתכוון למלא את כל תקופת החוזה, שמר לעצמו סעיף שחרור שיאפשר לו לעזוב לאחר השנה הראשונה. הבלם רצה לשמור לעצמו את האפשרות הזו, כדי להיות תלוי רק בעצמו. הוא שומר על יציבות לשנתיים, אך גם מאפשר לעצמו להתקדם עונה אחר עונה. הדבר תלוי בגילו, ובמקביל, גם לראות כיצד הוא מסתגל לכדורגל ולתרבות השונים כל כך.

העסקה, שהתבשלה במשך מספר שבועות, נסגרה סופית בשעות האחרונות, לאחר שהשחקן קיבל אישור מהמועדון להחסיר את אימון אתמול אחר הצהריים. למעשה, מרטינס נפרד אתמול מחבריו לקבוצה, והיום בבוקר זכה לביקור מהנשיא ז'ואן לאפורטה במתחם האימונים, מחווה מצד הנשיא שהודה לו על מסירותו ומקצועיותו לאורך השנתיים האחרונות.