יום שישי, 08.08.2025 שעה 21:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

"מוכן לשתף פעולה": טר שטגן בתגובה רשמית

בצל הסערה הגדולה סביבו ושלילת סרט הקפטן, שוער ברצלונה פרסם פוסט בו הבהיר את העמדה שלו וטען: "רוצה לפתור את העניין ולהקל על מתן האישור הנדרש"

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

בצל הסערה הגדולה סביבו, מארק-אנדרה טר שטגן, שוער ברצלונה, הגיב הערב (שישי) לראשונה בפוסט באינסטגרם בו שיתף את הצד שלו בסוגיית סירובו לחתום על הדו”ח הרפואי של הניתוח שעבר בגבו. כזכור, לטענתו הוא אמור להיעדר כשלושה חודשים בלבד, ועל פי הליגה הספרדית רק אם ייעדר כארבעה חודשים זו תיחשב כפציעה ארוכה מספיק עבור בארסה כדי להשתמש במשכורתו על מנת לרשום את שחקני הרכש. בין לבין המועדון גם שלל ממנו את סרט הקפטן.

"בחודשים האחרונים עברתי תקופה קשה במיוחד, הן מבחינה פיזית והן מבחינה אישית. כמו כל שחקן, לאחר פציעה, הדבר היחיד שעמד לנגד עיניי היה לחזור למגרש בהקדם האפשרי, מונע אך ורק מהרצון לעזור לקבוצה ולעשות את מה שאני הכי אוהב, להתחרות. בשבועות האחרונים נאמרו עליי דברים רבים, חלקם חסרי כל בסיס. לכן הרגשתי צורך להביע את עמדתי, בצורה מכבדת אך ברורה”, כתב טר שטגן.

“ההחלטה לעבור ניתוח התקבלה לאחר התייעצות עם גורמים רפואיים ואושרה באופן מלא על ידי המועדון, תמיד מתוך מטרה להעדיף את הבריאות שלי ואת הקריירה הספורטיבית לטווח הארוך, מטרות שבאופן טבעי תואמות לחלוטין את אלה של ברצלונה, כדי להיות זמין במצב הטוב ביותר האפשרי לעזור לקבוצה. תקופת ההחלמה המינימלית שנדרשה לי פורסמה לציבור, ונמסרה לי על ידי מומחים לאחר בחינת כל האפשרויות בדיון עם המועדון”, הוסיף הגרמני.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

“אני גם רוצה להבהיר, בעקבות ספקולציות מסוימות, שכל ההחלטות שקיבלתי מאז הפציעה התקבלו בהסכמה הדדית עם המועדון, כולל ההחלטה לעבור ניתוח, ולכן אין מקום לפרשנויות שונות. לא בוצע אף טיפול ללא אישור מוקדם, לא התקבלו החלטות חד-צדדיות, ולא הפרתי שום לוחות זמנים שנקבעו. אני מכבד מאוד את ערכי המועדון ומבין את חשיבות השקיפות, ולכן כואב לי לדעת שיש אנשים שמטילים ספק במחויבות שלי ובמקצועיות שלי, על סמך מידע חלקי או שגוי”, טען טר שטגן.

“לאורך הקריירה שלי תמיד השתדלתי להפגין מקצועיות, כבוד ומסירות כלפי כל חבריי לקבוצה. יש לי חיבה עמוקה כלפי ברצלונה, כלפי חבריי למועדון וכלפי האוהדים, שתמיד תמכו בי בטוב וברע. המחויבות שלי לצבעים האלה היא בלתי ניתנת לערעור”, הוסיף.

“אני מבין שתהליכי שיקום לוקחים זמן. אני בטוח שדרך עבודה קשה והתמדה, אוכל לחזור ולעזור לכם בצורה מלאה, ללא כאב, להשגת כל היעדים שמחכים לנו. בנוסף, אני שב ומביע את נכונותי לשתף פעולה בנושא זה ולהעניק את כל ההרשאות הנדרשות. הרבה דברים יכולים להשתנות, אבל דבר אחד לעולם לא ישתנה: אני אוהב אתכם, אוהדי בארסה", סיכם.
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */