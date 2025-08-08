צפו באימון הראשון של אוסקר גלוך במדי אייאקס

התקשורת ההולנדית עוקבת בדריכות אחר הצעד הגדול של אוסקר גלוך שעבר לאייאקס והתאמן היום (שישי) לראשונה עם חבריו החדשים. עבור המועדון מהבירה ההולנדית, מדובר בחיזוק משמעותי לקראת העונה הקרובה, כאשר רד בול זלצבורג קיבלה תמורתו סכום נכבד של 14.75 מיליון אירו, שעשוי להגיע ל-17.25 מיליון עם בונוסים, מה שהופך את גלוך לאחת ההעברות היקרות שזלצבורג ביצעה אי פעם, אם כי הוא מדורג רק במקום ה-19 ברשימת המכירות של המועדון האוסטרי, אחרי כוכבים כמו ארלינג הולאנד וסאדיו מאנה.

באתר ההולנדי ‘VoetbalPrimeur’, התראיין העיתונאי האוסטרי אנדראס האגנאוור וסיפק תובנות על השחקן. "הסכום הזה גבוה מאוד במונחים אוסטריים, השוק שלנו לא רגיל לעסקאות כאלה", אמר, והוסיף כי "גלוך הוא שחקן עם פוטנציאל אדיר, גם אם לעיתים נראה מעט שברירי. בגילו, הכל עוד פתוח, לטוב או לרע. אם הוא יפרוץ כמו שצופים, זו עשויה להיות עסקה מצוינת לשני הצדדים, מקצועית וכלכלית".

גם העיתון ‘Der Standard’ שיבח את כישוריו של גלוך והגדיר אותו כ"שובר שוויון". עוד הוסיפו כי מדובר בשחקן בעל טכניקה מעולה, יצירתיות יוצאת דופן וחוש מצוין לזמן ומרחב. "במיוחד בהתקפה, הוא הציע משהו ייחודי ששחקנים אחרים לא היו יכולים להביא. היה לו ניצוץ בעיניים שבלט בכל דקה על המגרש", נכתב.

האימון הראשון של אוסקר גלוך באייאקס

אבל בהולנד לא מסתפקים רק בסופרלטיבים, גם באנליזות מעמיקות יש לא מעט עניין. ב-’Voetbal International’ ניתח העיתונאי פיטר זוורט את הצטרפותו של גלוך: "עדיין לא ברור אם גלוך יצדיק את תג המחיר שלו באייאקס, אבל דבר אחד בטוח, הוא מסוג השחקנים שמרגשים את הקהל". זוורט תיאר את הקשר הישראלי כ"יצירתי במיוחד, תמיד עם הפנים לשער, יודע לשלוח כדור עומק, להטעות שחקנים ולבעוט היטב לשער".

לצד השבחים, הוזכר גם כי מדובר בשלב מעבר עבור גלוך, שנדרש לפתח עוד את היכולת הקבוצתית והפיזית שלו. "הוא שיחק את המשחקים הכי טובים שלו בעונה שעברה כקיצוני שמאלי חופשי", ניתח זוורט, "וכעת התפקיד של אייאקס הוא למצות את הפוטנציאל האדיר שטמון בו".

במקביל לניתוחים בתקשורת, המועדון עצמו כבר החל לשלב את גלוך בפעילות: באייאקס פרסמו סרטון ראשון מהאימון בו נראה הקשר הישראלי משתתף באימון הקבוצה ומתחיל את דרכו במדי קבוצתו החדשה.