למרות 0:4, הפועל י-ם פספסה את חצי הגמר

דעת המבקר

השחקן המצטיין דויד דומגיוני, ציון: 7

יופי של עבודה במרכז ההגנה דויד דומגיוני, ציון: 7יופי של עבודה במרכז ההגנה השחקן המאכזב ווילסון האריס, ציון: 4

יותר מדי איבודי כדור ווילסון האריס, ציון: 4יותר מדי איבודי כדור

הרכבים וציונים

המחזור האחרון בבית ב’ של גביע הטוטו שוחק הערב (שבת) וסיפק דרמה אדירה שהשאירה טעם של עוד, כשהפועל ירושלים כבר ראתה את עצמה בחצי גמר המפעל אחרי 0:4 על מכבי נתניה, אבל שער במשחק המקביל של הפועל תל אביב, עמוק בתוספת הזמן, שלח את האדומים מתל אביב לארבע האחרונות על חשבונה.

למרות התוצאה המהדהדת, המשחק נפתח בצורה מהוססת עד שרגע אחד של גיא בדש, שהצליח לסחוט פנדל מאיתי בן שבת, שינה את המשחק כשקפטן הפועל ירושלים מצא את הרשת והוביל את קבוצתו ליתרון, בשער ששלח גם את שתי הקבוצות להפסקה כשהפנדל הוא הדבר היחיד שהפריד בין הקבוצות.

אוהד קדוסי, שהחליף את יוסי אבוקסיס על הקווים של היהלומים זכר להרחקה של המאמן הראשי מול הפועל תל אביב, ביצע חילוף כפול שכמעט תגמל אותו עם פנדל בצד השני שלא נשרק בהחלטה שנויה במחלוקת. מאז, האורחת נכנסה להלם בעוד המארחת נכנסה לקצב.

אחרי שלל החמצות של הירושלמים, אופק נדיר מצא את הרשת, כשאחרי שלוש הצלות גדולות מצד ניראון, את הרביעית הוא כבר לא הצליח לעצור. עשר דקות בלבד ואוראל באייה התכבד בשער הבכורה במדים האדומים-שחורים אחרי שהתנער מרותם קלר בדרך לשלישי.

הירושלמים ידעו שהם לא תלויים בעצמם, אך עשו את העבודה על הצד הטוב ביותר מצידם, כשאנדרה אידוקו הצטרף לחגיגה עם שער רביעי בתוספת הזמן ששלח אותם לחגיגות זמניות כשהם עלו למקום הראשון בזכות הפרש שערים טוב יותר מהפועל תל אביב, שכבשה עמוק בתוך תוספת הזמן אצלה, והשיבה את זיו אריה ושחקניו אל המקום השני.

בעקבות התוצאה, הפועל ירושלים תתמודד מול מכבי תל אביב על המקום החמישי בגביע הטוטו, בעוד שמכבי נתניה מחכה להכרעה בבית המקביל שיגיע מחר, שם היא תפגוש את מי שסיימה במקום השלישי.