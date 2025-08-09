יום שבת, 09.08.2025 שעה 23:38

גיא בדש (שחר גרוס)

למרות 0:4, הפועל י-ם פספסה את חצי הגמר

האדומים מהבירה כבר חגגו העפלה לארבע האחרונות אחרי שהביסו את נתניה, אבל שער דרמטי של הפועל ת"א הוביל למקום ה-2. בדש, נדיר, באייה ואידוקו כבשו

תומר חבז | 09/08/2025 20:30
יום שבת, 09/08/2025, 20:30אצטדיון הי"א - 864 צופיםגביע הטוטו - מחזור 5
מכבי נתניה
הסתיים
4 0
שופט: אוראל גרינפלד (ציון: 5)
פנדל גיא בדש (31)
שער אופק נדיר (59)
שער אוראל באייה (68)
שער אנדרו אידוקו (92)
הפועל ירושלים
גביע הטוטו 25-26
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
42-33עירוני טבריה2
42-23בני סכנין3
33-23עירוני ק"ש4
37-53מכבי בני ריינה5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דויד דומגיוני, ציון: 7
יופי של עבודה במרכז ההגנה
השחקן המאכזב
ווילסון האריס, ציון: 4
יותר מדי איבודי כדור
הרכבים וציונים
 
 

המחזור האחרון בבית ב’ של גביע הטוטו שוחק הערב (שבת) וסיפק דרמה אדירה שהשאירה טעם של עוד, כשהפועל ירושלים כבר ראתה את עצמה בחצי גמר המפעל אחרי 0:4 על מכבי נתניה, אבל שער במשחק המקביל של הפועל תל אביב, עמוק בתוספת הזמן, שלח את האדומים מתל אביב לארבע האחרונות על חשבונה.

למרות התוצאה המהדהדת, המשחק נפתח בצורה מהוססת עד שרגע אחד של גיא בדש, שהצליח לסחוט פנדל מאיתי בן שבת, שינה את המשחק כשקפטן הפועל ירושלים מצא את הרשת והוביל את קבוצתו ליתרון, בשער ששלח גם את שתי הקבוצות להפסקה כשהפנדל הוא הדבר היחיד שהפריד בין הקבוצות.

אוהד קדוסי, שהחליף את יוסי אבוקסיס על הקווים של היהלומים זכר להרחקה של המאמן הראשי מול הפועל תל אביב, ביצע חילוף כפול שכמעט תגמל אותו עם פנדל בצד השני שלא נשרק בהחלטה שנויה במחלוקת. מאז, האורחת נכנסה להלם בעוד המארחת נכנסה לקצב.

אחרי שלל החמצות של הירושלמים, אופק נדיר מצא את הרשת, כשאחרי  שלוש הצלות גדולות מצד ניראון, את הרביעית הוא כבר לא הצליח לעצור. עשר דקות בלבד ואוראל באייה התכבד בשער הבכורה במדים האדומים-שחורים אחרי שהתנער מרותם קלר בדרך לשלישי.

הירושלמים ידעו שהם לא תלויים בעצמם, אך עשו את העבודה על הצד הטוב ביותר מצידם, כשאנדרה אידוקו הצטרף לחגיגה עם שער רביעי בתוספת הזמן ששלח אותם לחגיגות זמניות כשהם עלו למקום הראשון בזכות הפרש שערים טוב יותר מהפועל תל אביב, שכבשה עמוק בתוך תוספת הזמן אצלה, והשיבה את זיו אריה ושחקניו אל המקום השני. 

בעקבות התוצאה, הפועל ירושלים תתמודד מול מכבי תל אביב על המקום החמישי בגביע הטוטו, בעוד שמכבי נתניה מחכה להכרעה בבית המקביל שיגיע מחר, שם היא תפגוש את מי שסיימה במקום השלישי.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! אוראל גרינפלד שרק לסיום המשחק! הפועל ירושלים אמנם מנצחת 0:4 את מכבי נתניה, אך תראה את חצי הגמר מהבית בזכות ניצחון של הפועל ת"א בבית המקביל!
שחקני נתניה מאוכזבים אחרי ההשפלה (שחר גרוס)שחקני נתניה מאוכזבים אחרי ההשפלה (שחר גרוס)
סאבה חוודג'יאני לא מאמין (שחר גרוס)סאבה חוודג'יאני לא מאמין (שחר גרוס)
אוהד אלמגור מברך את אנדרו אידוקו (שחר גרוס)אוהד אלמגור מברך את אנדרו אידוקו (שחר גרוס)
  • '90+2
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים חוגגת בי"א! מי שלא כובשת סופגת, וכך קרה גם הפעם כשנתנאל שפראו הצעיר הצליח לחדור לרחבת נתניה, מסר לאנדרה אידוקו והאחרון הצליח למצוא את הרשת! כרגע: הפועל ירושלים בחצי גמר גביע הטוטו!
  • '90
  • החמצה
  • עוז בילו החמיץ מקרוב מצב קורץ, זאת בזכות תגובה טובה מאוד של נדב זמיר
  • '83
  • החמצה
  • סאבה חוודג'יאני עם החמצה ענקית נוספת, כשהגבהה של מאור לוי יצרה בלגן ברחבת הירושלמים, והבלם הגיאורגי כמעט ניצל זאת על מנת לצמק, אלא ששוב המשקוף עצר אותו
  • '80
  • חילוף
  • עידו עולי נכנס לדקות הסיום על חשבונו של סדריק דון שסיים את חלקו
  • '76
  • חילוף
  • סאהר תאג'י הוא החילוף האחרון של אוהד קדוסי, כשהחליף את מקסים פלקושצ'נקו
מקסים פלקושצ'נקו בורח לגיא בדש (שחר גרוס)מקסים פלקושצ'נקו בורח לגיא בדש (שחר גרוס)
  • '70
  • חילוף
  • אוהד אלמגור סגר את הפעימת החילופים כשנכנס במקום כובש השער השלישי אוראל באייה
  • '70
  • חילוף
  • גם תמיר חיימוביץ' עלה לדקות הסיום במקום ינאי דיסטלפלד
  • '70
  • חילוף
  • אחרי השער, זיו אריה עם חילוף משולש כשהראשון לפנות את מקומו הוא עומר אגבדיש, שהוחלף על ידי נתנאל שפראו
עומר ניראון מאוכזב (שחר גרוס)עומר ניראון מאוכזב (שחר גרוס)
שחקני הפועל ירושלים מברכים את אוראל באייה על שער הבכורה (שחר גרוס)שחקני הפועל ירושלים מברכים את אוראל באייה על שער הבכורה (שחר גרוס)
אוראל באייה חוגג את שער הבכורה שלו בהפועל ירושלים (שחר גרוס)אוראל באייה חוגג את שער הבכורה שלו בהפועל ירושלים (שחר גרוס)
  • '69
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:3! אוראל באייה קיבל כדור עומק אדיר, הצליח להתנער מרותם קלר ולהישאר באחד על אחד מול ניראון. הפעם, הקשר הצעיר בעט לשער והכניע את השוער. כרגע: הפועל ירושלים עדיין במקום השני, זאת לאור ההפסד להפועל תל אביב שמובילה במשחק המקביל
  • '62
  • כרטיס צהוב
  • אוראל באייה התחזה ברחבה וקיבל כרטיס צהוב
  • '60
  • חילוף
  • מאור לוי גם עלה לדשא במקום ווילסון האריס
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף בשורות האורחת כשעמית כהן נכנס במקום דניס קוליקוב
אופק נדיר וינאי דיסטלפלד מאושרים, שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (שחר גרוס)אופק נדיר וינאי דיסטלפלד מאושרים, שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (שחר גרוס)
אופק נדיר מאושר (שחר גרוס)אופק נדיר מאושר (שחר גרוס)
אופק נדיר רץ לחגוג את השער שלו (שחר גרוס)אופק נדיר רץ לחגוג את השער שלו (שחר גרוס)
  • '59
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים עם השני שלה! סדריק דון בעט לשער של היהלומים. ניראון היה ערני והגיב טוב לכדור כשהדף, אלא שההדיפה הלכה אל רגליו של אופק נדיר, שהצליח להכפיל את התוצאה ולקרב את קבוצתו לניצחון
  • '55
  • החמצה
  • אנדרה אידוקו הגיע אל הריבאונד והחמיץ מקרוב כדור שיצא אל קרן
  • '55
  • החמצה
  • כדור מושלם בעקב של ינאי דיסטלפלד הגיע אל גיא בדש שנעצר בקורה אחרי הדיפה גדולה של ניראון
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • עוז בילו ראה את הכרטיס הצהוב גם כן
  • '50
  • החמצה
  • ווילסון האריס ניסה להתל בהגנת המארחת, הצליח לברוח לנועם מלמוד ובעט, כדור שנקלט בידיו של זמיר
  • '49
  • החמצה
  • עמרי שמיר ניסה לסכן את השער כמה דקות אחרי שנכנס כששחרר בעיטה עוצמתית מרחוק שפספסה מעט את המסגרת
  • '46
  • חילוף
  • גם עוז בילו נכנס על חשבונו של באסם זערורה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בשורות היהלומים עם החזרה מההפסקה, כשעמרי שמיר החליף את יובל שדה
מחצית ראשונה
  • '45+5
  • כרטיס צהוב
  • איתי בן שבת נכנס לפנקסו של אוראל גרינפלד אחרי שהתווכח עימו
  • '43
  • החמצה
  • קרן מסוכנת של המארחת יצרה ערבובייה ברחבת היהלומים, כשאופק נדיר היה הראשון להגיב כשניסה לכבוש אבל הבעיטה שלו הלכה רחוק מהשער
  • '35
  • החמצה
  • סאבה חוודגיאני הגיע להזדמנות מסוכנת כשהצטרף לרחבה והגיע להגבהה מדויקת מרגלי פלקושצ'נקו, כדי לנגוח כדור שנעצר רק על ידי המשקוף
לוקאס פראיזו וסאבה חוודג'יאני תופסים את הראש (שחר גרוס)לוקאס פראיזו וסאבה חוודג'יאני תופסים את הראש (שחר גרוס)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)
גיא בדש מכניע את עומר ניראון (שחר גרוס)גיא בדש מכניע את עומר ניראון (שחר גרוס)
  • '32
  • שער בפנדל
  • שער! גיא בדש סחט פנדל מאיתי בן שבת, וניגש אל הנקודה הלבנה על מנת להכניע את עומר ניראון ולהעלות את קבוצתו ל-0:1. בעקבות התוצאה במשחק המקביל כרגע: הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו
  • '28
  • החמצה
  • מקסים פלקושצ'נקו התקדם עם הכדור באין מפריע, חתך למרכז ומסר ימינה, שם הצטרף הריברטו טבארש שבנגיעה ניסה לסובב את הכדור שהלך מעל המסגרת של זמיר
סדריק דון מנסה לשמור על הכדור (שחר גרוס)סדריק דון מנסה לשמור על הכדור (שחר גרוס)
  • '22
  • החמצה
  • לוקאס פראיזו היה הראשון לסכן את שער הירושלמים, כשהצליח להטעות את דויד דומג'וני ולבעוט מול נדב זמיר, שהגיב נהדר ומנע יתרון צהוב-שחור
  • '20
  • חילוף
  • איבה רנסום לא יכול להמשיך ויצא מכר הדשא. אנדרו אידוקו נכנס במקומו בחילוף כפוי ומוקדם אצל הפועל ירושלים
  • '19
  • פציעה
  • איבה רנסום רדף אחרי כדור ותפס את שריר הירך האחורי כשהוא סימן לספסל שהוא לא יכול להמשיך
נועם מלמוד סוגר את ווילסון האריס (שחר גרוס)נועם מלמוד סוגר את ווילסון האריס (שחר גרוס)
  • '13
  • החמצה
  • פריצה יפה של הריברטו טבארש בקו ימין, שברח לשני שחקנים, הסתיימה במסירת רוחב לווילסון האריס שהגיע ראשון לכדור אבל לא הצליח לבעוט בצורה טובה לשער, כדור שהלך החוצה
  • '3
  • החמצה
  • החמצה ראשונה להפועל ירושלים כשאיבה רנסום בחן את עומר ניראון מרחוק כבר אחרי שלוש דקות, כשקיבל כדור עם הגב לשער וניסב לבעוט בסיבוב כדור שהלך אל ידיו של שוער מכבי נתניה
  • '1
  • החלטת שופט
  • אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי נתניה תלויה בעצמה כדי לסיים ראשונה, הפועל ירושלים זקוקה לניצחון ואיבוד נקודות של הפועל תל אביב. מי תעפיל לחצי הגמר?
קהל אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)קהל אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)
קהל אוהדי הפועל ירושלים (שחר גרוס)קהל אוהדי הפועל ירושלים (שחר גרוס)
יוסי אבוקסיס צופה מרחוק (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס צופה מרחוק (שחר גרוס)
זיו אריה (שחר גרוס)זיו אריה (שחר גרוס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו