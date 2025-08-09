למרות 0:4, הפועל י-ם פספסה את חצי הגמר

השחקן המצטיין
דויד דומגיוני, ציון: 7
יופי של עבודה במרכז ההגנה
השחקן המאכזב
ווילסון האריס, ציון: 4
יותר מדי איבודי כדור
המחזור האחרון בבית ב’ של גביע הטוטו שוחק הערב (שבת) וסיפק דרמה אדירה שהשאירה טעם של עוד, כשהפועל ירושלים כבר ראתה את עצמה בחצי גמר המפעל אחרי 0:4 על מכבי נתניה, אבל שער במשחק המקביל של הפועל תל אביב, עמוק בתוספת הזמן, שלח את האדומים מתל אביב לארבע האחרונות על חשבונה.
למרות התוצאה המהדהדת, המשחק נפתח בצורה מהוססת עד שרגע אחד של גיא בדש, שהצליח לסחוט פנדל מאיתי בן שבת, שינה את המשחק כשקפטן הפועל ירושלים מצא את הרשת והוביל את קבוצתו ליתרון, בשער ששלח גם את שתי הקבוצות להפסקה כשהפנדל הוא הדבר היחיד שהפריד בין הקבוצות.
אוהד קדוסי, שהחליף את יוסי אבוקסיס על הקווים של היהלומים זכר להרחקה של המאמן הראשי מול הפועל תל אביב, ביצע חילוף כפול שכמעט תגמל אותו עם פנדל בצד השני שלא נשרק בהחלטה שנויה במחלוקת. מאז, האורחת נכנסה להלם בעוד המארחת נכנסה לקצב.
אחרי שלל החמצות של הירושלמים, אופק נדיר מצא את הרשת, כשאחרי שלוש הצלות גדולות מצד ניראון, את הרביעית הוא כבר לא הצליח לעצור. עשר דקות בלבד ואוראל באייה התכבד בשער הבכורה במדים האדומים-שחורים אחרי שהתנער מרותם קלר בדרך לשלישי.
הירושלמים ידעו שהם לא תלויים בעצמם, אך עשו את העבודה על הצד הטוב ביותר מצידם, כשאנדרה אידוקו הצטרף לחגיגה עם שער רביעי בתוספת הזמן ששלח אותם לחגיגות זמניות כשהם עלו למקום הראשון בזכות הפרש שערים טוב יותר מהפועל תל אביב, שכבשה עמוק בתוך תוספת הזמן אצלה, והשיבה את זיו אריה ושחקניו אל המקום השני.
בעקבות התוצאה, הפועל ירושלים תתמודד מול מכבי תל אביב על המקום החמישי בגביע הטוטו, בעוד שמכבי נתניה מחכה להכרעה בבית המקביל שיגיע מחר, שם היא תפגוש את מי שסיימה במקום השלישי.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! אוראל גרינפלד שרק לסיום המשחק! הפועל ירושלים אמנם מנצחת 0:4 את מכבי נתניה, אך תראה את חצי הגמר מהבית בזכות ניצחון של הפועל ת"א בבית המקביל!
-
'90+2
- שער! הפועל ירושלים חוגגת בי"א! מי שלא כובשת סופגת, וכך קרה גם הפעם כשנתנאל שפראו הצעיר הצליח לחדור לרחבת נתניה, מסר לאנדרה אידוקו והאחרון הצליח למצוא את הרשת! כרגע: הפועל ירושלים בחצי גמר גביע הטוטו!
-
'90
- עוז בילו החמיץ מקרוב מצב קורץ, זאת בזכות תגובה טובה מאוד של נדב זמיר
-
'83
- סאבה חוודג'יאני עם החמצה ענקית נוספת, כשהגבהה של מאור לוי יצרה בלגן ברחבת הירושלמים, והבלם הגיאורגי כמעט ניצל זאת על מנת לצמק, אלא ששוב המשקוף עצר אותו
-
'80
- עידו עולי נכנס לדקות הסיום על חשבונו של סדריק דון שסיים את חלקו
-
'76
- סאהר תאג'י הוא החילוף האחרון של אוהד קדוסי, כשהחליף את מקסים פלקושצ'נקו
-
'70
- אוהד אלמגור סגר את הפעימת החילופים כשנכנס במקום כובש השער השלישי אוראל באייה
-
'70
- גם תמיר חיימוביץ' עלה לדקות הסיום במקום ינאי דיסטלפלד
-
'70
- אחרי השער, זיו אריה עם חילוף משולש כשהראשון לפנות את מקומו הוא עומר אגבדיש, שהוחלף על ידי נתנאל שפראו
-
'69
- שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:3! אוראל באייה קיבל כדור עומק אדיר, הצליח להתנער מרותם קלר ולהישאר באחד על אחד מול ניראון. הפעם, הקשר הצעיר בעט לשער והכניע את השוער. כרגע: הפועל ירושלים עדיין במקום השני, זאת לאור ההפסד להפועל תל אביב שמובילה במשחק המקביל
-
'62
- אוראל באייה התחזה ברחבה וקיבל כרטיס צהוב
-
'60
- מאור לוי גם עלה לדשא במקום ווילסון האריס
-
'60
- חילוף כפול נוסף בשורות האורחת כשעמית כהן נכנס במקום דניס קוליקוב
-
'59
- שער! הפועל ירושלים עם השני שלה! סדריק דון בעט לשער של היהלומים. ניראון היה ערני והגיב טוב לכדור כשהדף, אלא שההדיפה הלכה אל רגליו של אופק נדיר, שהצליח להכפיל את התוצאה ולקרב את קבוצתו לניצחון
-
'55
- אנדרה אידוקו הגיע אל הריבאונד והחמיץ מקרוב כדור שיצא אל קרן
-
'55
- כדור מושלם בעקב של ינאי דיסטלפלד הגיע אל גיא בדש שנעצר בקורה אחרי הדיפה גדולה של ניראון
-
'54
- עוז בילו ראה את הכרטיס הצהוב גם כן
-
'50
- ווילסון האריס ניסה להתל בהגנת המארחת, הצליח לברוח לנועם מלמוד ובעט, כדור שנקלט בידיו של זמיר
-
'49
- עמרי שמיר ניסה לסכן את השער כמה דקות אחרי שנכנס כששחרר בעיטה עוצמתית מרחוק שפספסה מעט את המסגרת
-
'46
- גם עוז בילו נכנס על חשבונו של באסם זערורה
-
'46
- חילוף כפול בשורות היהלומים עם החזרה מההפסקה, כשעמרי שמיר החליף את יובל שדה
מחצית ראשונה
-
'45+5
- איתי בן שבת נכנס לפנקסו של אוראל גרינפלד אחרי שהתווכח עימו
-
'43
- קרן מסוכנת של המארחת יצרה ערבובייה ברחבת היהלומים, כשאופק נדיר היה הראשון להגיב כשניסה לכבוש אבל הבעיטה שלו הלכה רחוק מהשער
-
'35
- סאבה חוודגיאני הגיע להזדמנות מסוכנת כשהצטרף לרחבה והגיע להגבהה מדויקת מרגלי פלקושצ'נקו, כדי לנגוח כדור שנעצר רק על ידי המשקוף
-
'32
- שער! גיא בדש סחט פנדל מאיתי בן שבת, וניגש אל הנקודה הלבנה על מנת להכניע את עומר ניראון ולהעלות את קבוצתו ל-0:1. בעקבות התוצאה במשחק המקביל כרגע: הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו
-
'28
- מקסים פלקושצ'נקו התקדם עם הכדור באין מפריע, חתך למרכז ומסר ימינה, שם הצטרף הריברטו טבארש שבנגיעה ניסה לסובב את הכדור שהלך מעל המסגרת של זמיר
-
'22
- לוקאס פראיזו היה הראשון לסכן את שער הירושלמים, כשהצליח להטעות את דויד דומג'וני ולבעוט מול נדב זמיר, שהגיב נהדר ומנע יתרון צהוב-שחור
-
'20
- איבה רנסום לא יכול להמשיך ויצא מכר הדשא. אנדרו אידוקו נכנס במקומו בחילוף כפוי ומוקדם אצל הפועל ירושלים
-
'19
- איבה רנסום רדף אחרי כדור ותפס את שריר הירך האחורי כשהוא סימן לספסל שהוא לא יכול להמשיך
-
'13
- פריצה יפה של הריברטו טבארש בקו ימין, שברח לשני שחקנים, הסתיימה במסירת רוחב לווילסון האריס שהגיע ראשון לכדור אבל לא הצליח לבעוט בצורה טובה לשער, כדור שהלך החוצה
-
'3
- החמצה ראשונה להפועל ירושלים כשאיבה רנסום בחן את עומר ניראון מרחוק כבר אחרי שלוש דקות, כשקיבל כדור עם הגב לשער וניסב לבעוט בסיבוב כדור שהלך אל ידיו של שוער מכבי נתניה
-
'1
- אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי נתניה תלויה בעצמה כדי לסיים ראשונה, הפועל ירושלים זקוקה לניצחון ואיבוד נקודות של הפועל תל אביב. מי תעפיל לחצי הגמר?